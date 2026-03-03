freundlich
DE | FR
burger
International
USA

Beschwerden von US-Soldaten: Iran-Krieg für Rückkehr Jesu?

Defense Secretary Pete Hegseth stands as he waits for President Donald Trump&#039;s arrival before a Medal of Honor ceremony in the East Room of the White House, Monday, March 2, 2026, in Washington.( ...
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth soll im Pentagon regelmässige Gebetstreffen abhalten.Bild: keystone

Bericht: US-Truppen soll gesagt worden sein, Iran-Krieg sei für Rückkehr Jesu

03.03.2026, 10:1903.03.2026, 10:19

Mehrere US-Soldaten sollen sich darüber beschwert haben, dass ihre Vorgesetzten einen möglichen Krieg gegen den Iran mit religiösen und endzeitlichen Aussagen erklärt hätten. Diese Angaben stammen von dem Journalisten Jonathan Larsen. Larsen, der als Trump-Kritiker gilt, beruft sich auf Berichte der US-Organisation Military Religious Freedom Foundation (MRFF), die sich für die Trennung von Staat und Religion im Militär einsetzt.

Demnach habe ein Kommandeur erklärt, der Angriff im Iran sei Teil von Gottes Plan und Trump sei von Jesus «gesalbt» worden, um Armageddon einzuleiten. Eine unabhängige Bestätigung durch andere Medien oder offizielle Stellen liegt bislang nicht vor.

Zwischen Samstag, Beginn des Krieges, und Montag seien laut MRFF mehr als 110 ähnliche Beschwerden aus verschiedenen Einheiten eingegangen. Das US-Verteidigungsministerium äusserte sich zunächst nicht, schreibt Larsen.

Armageddon
Armageddon bezeichnet in der christlichen Endzeitlehre die letzte grosse Schlacht zwischen Gut und Böse vor dem Jüngsten Gericht. Der Begriff stammt aus der Offenbarung des Johannes im Neuen Testament. In manchen evangelikalen Strömungen wird Armageddon mit aktuellen politischen oder militärischen Konflikten in Verbindung gebracht.

In einem Fall meldete sich ein christlicher Unteroffizier im Namen mehrerer Kameraden unterschiedlicher Religionen. Er berichtete, sein Vorgesetzter habe den Einsatz als Teil eines «göttlichen Plans» dargestellt und dabei auf die Offenbarung des Johannes verwiesen.

MRFF-Gründer Mikey Weinstein erklärte, viele Militärvorgesetzte würden den Krieg im Nahen Osten als religiös legitimierten Endzeitkampf deuten. Das verstosse gegen Verfassung und Militärrecht. Das MRFF erhalte derartige Beschwerden immer dann, wenn es im Nahen Osten eskaliere, etwa nach dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 oder nach 9/11.

In diesem Zusammenhang verweist Larsen auf religiöse Aktivitäten in der militärischen Führungsebene. Laut dem Journalisten soll Verteidigungsminister Pete Hegseth christliche Gebetstreffen im Pentagon durchführen. Hegseth selbst äussere sich bei diesen Veranstaltungen zu seinen religiösen Überzeugungen und werbe dafür. Zudem soll er regelmässig an einem Bibelkreis im Weissen Haus teilnehmen. Dieser werde von einem Prediger geleitet, der die Unterstützung Israels als göttlichen Auftrag darstelle.

Da sich die Vorwürfe bislang nur auf anonyme Berichte und die Darstellung eines einzelnen Journalisten stützen, bleibt ihr Umfang unklar. (hkl)

Mehr zum Krieg in Nahost:

Neuer Ansatz – so begründen Trumps Leute den Angriff auf den Iran jetzt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Ein Trio soll Iran vorübergehend führen
1 / 5
Ein Trio soll Iran vorübergehend führen

Irans Präsident Massud Peseschkian
quelle: ap / vahid salemi
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump tut im Iran genau das, wovor er bei Obama früher immer gewarnt hatte
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
13 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Korii
03.03.2026 10:29registriert November 2025
Religiöse Phanatiker auf beiden Seiten. Das verheisst meist nichts Gutes
242
Melden
Zum Kommentar
13
Swiss evakuiert Crew aus Krisengebiet – Passagiere bleiben zurück
Die Lufthansa holt ihre Angestellten aus den Gefahrenzonen im Zuge des Iran-Kriegs nach Hause. Repatriierungsflüge für Touristen sind derzeit nicht geplant.
Die Fluggesellschaft Swiss reagiert auf den Kriegsausbruch im Iran und die Gefahr im Nahen Osten. «Wir haben im Lauf des Samstags in Dubai unsere höchste Sicherheitsstufe verhängt, Stufe drei», sagt Swiss-Betriebschef Oliver Buchhofer in einem Interview mit dem «Blick». Das bedeute: «Die Crews durften das Hotel nicht mehr verlassen und sie müssen erreichbar sein, damit wir sie, wenn immer möglich, schnell evakuieren können.»
Zur Story