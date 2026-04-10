Die Schweiz befindet sich im Billie Jean King Cup im Kampf um die Qualifikation für das Finalturnier auf Kurs. Belinda Bencic gelingt im Duell mit Tschechien im ersten Einzel der erste Punkt.
Die Weltnummer 11 aus der Ostschweiz wurde in Biel ihrer Favoritenrolle gegen die tschechische Nummer 2 Marie Bouzkova (WTA 24) vollauf gerecht. Bencic siegte nach einem über drei Stunden langen Abnützungskampf 6:3, 6:7 (4:7), 6:4.
Im zweiten Einzel des ersten Tages trifft Viktorija Golubic (WTA 79) auf Linda Noskova (WTA 14). Die Entscheidung, wer sich für das Finalturnier der besten acht Nationen im November in China qualifiziert, fällt am Samstag mit dem Doppel und den beiden weiteren Einzeln. (nih/sda)
Die Weltnummer 11 aus der Ostschweiz wurde in Biel ihrer Favoritenrolle gegen die tschechische Nummer 2 Marie Bouzkova (WTA 24) vollauf gerecht. Bencic siegte nach einem über drei Stunden langen Abnützungskampf 6:3, 6:7 (4:7), 6:4.
Im zweiten Einzel des ersten Tages trifft Viktorija Golubic (WTA 79) auf Linda Noskova (WTA 14). Die Entscheidung, wer sich für das Finalturnier der besten acht Nationen im November in China qualifiziert, fällt am Samstag mit dem Doppel und den beiden weiteren Einzeln. (nih/sda)