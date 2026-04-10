Bayern München muss vorerst ohne Shootingstar Lennart Karl auskommen. Der 18-jährige Offensivspieler erlitt einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel, wie der deutsche Rekordmeister mitteilte.
Damit verpasst Karl nicht nur das Bundesliga-Spiel am Samstag bei St. Pauli, sondern auch das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am kommenden Mittwoch gegen Real Madrid. (nih/sda)
Damit verpasst Karl nicht nur das Bundesliga-Spiel am Samstag bei St. Pauli, sondern auch das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am kommenden Mittwoch gegen Real Madrid. (nih/sda)