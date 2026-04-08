Picdump

Picdump 182 – der Tag, an dem es Memes regnete

Sergio Minnig Folge mir

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Güäte Morgu zämu und salute in discher Vier-Täge-Wucha. Scho nu hibsch wen der zweit Tag va der Arbeitswucha scho der PiDi isch. Aber natirli nu hibscher chunt scho bald z Wuchunänd. Aber bis de heissts halt nu: Fitlabagge zämu tricku und durchhaltu!

So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.

Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.



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Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

bild: internet

Mein ganzes Leben.

Ich, wie ich mir den ganzen Tag den Picdump anschaue.



Eine sehr gute Frage.

Meine Tochter Ivanka ist gerade in Südkorea angekommen. Wir könnten keine bessere oder klügere Person als Vertreterin unseres Landes haben.

Warum nicht?

Es war so eine gute Zeit.

Die Kinder von heute:

Kinder zu meiner Zeit:



Der Grundgedanke ist eigentlich nett gemeint.

Ich: *täusche einen Orgasmus vor, damit er sich nicht schlecht fühlt.*

Arzt, der meine Prostata untersucht:

Danke dafür.

Das Projekt, das ich zum Laufen bringen soll.

Der Bürolaptop.



Einfach ignorieren …

Wie mein Vorgesetzter beobachtet, wie ich um 17 Uhr die Arbeit verlasse, obwohl meine Schicht um 16.59 Uhr endet.

Hängt es in den Louvre!

Renaissance-Gemälde, 1602

Ich bin von der Kreativität überrascht.

Wie kackst du?

Das ist die richtige Einstellung.

Wie sehr möchtest du verreisen?

Ich:

Was soll man da noch tun?

Wenn ich schon völlig überreizt bin und kurz davor bin, die Nerven zu verlieren.

Mein Kind:



¯\_(ツ)_/¯

Und Menstruationswerbung immer so:

Tragisch, aber verständlich.

Warte. Vergiss nicht deinen … iiih, auch egal.

Immerhin löst es Emotionen aus.

Rotes Kreuz: «Eine Blutspende ist das beste Geschenk, das man jemandem machen kann.»

[Weihnachtsmorgen]

Kinder: [alle schreien beim Auspacken der Geschenke]

*badumtss*

Was für ein magischer Ort.

Es ist seltsam, in einem Spital zu arbeiten. Weisst du, in einem Zimmer hält ein Vater seinen Sohn zum ersten Mal im Arm, in einem anderen hält ein Sohn seinen Vater zum letzten Mal im Arm. Und dann gibt es in einem weiteren Zimmer einen Mann, dem eine Fernbedienung im Anus steckt. Das ist der Kreislauf des Lebens.

Immer Geduld haben.

Ich: Diese Cannabis-Brownies sind echt scheisse, Alter.

20 Minuten später:

Das wird wohl nichts.

Ich muss so dringend auf die Toilette! Aber ich kann es nicht mehr halten!

Vielleicht merkt er es nicht, wenn ich es langsam herauslasse …



Es gibt keine doofen Fragen, oder? Oder?

Die gelbe Linie entspricht der Grösse des Parkplatzes von Seaworld. Der grüne Punkt markiert den Ort, an dem Orcas ihr gesamtes Leben verbringen werden.

Es tut mir leid, wenn ich naiv klinge, aber würden die Orcas nicht sterben, wenn man sie auf dem Parkplatz halten würde?



System ausgedribbelt.

Ein Mann, der sein Boot neben seinem Haus abgestellt hatte, wurde von der Stadt aufgefordert, einen Zaun zu errichten, um das Boot vor Blicken zu verbergen.

Wir alle.

«Ich bin überlastet und unterbezahlt.»

Ich bei der Arbeit:

Das ist brutal.

Das Schlimmste, was sie sagen könnte, ist «Nein».

Sie: Wenn du die Trophäe am Ende meines Rennens wärst, würde ich rückwärts laufen.

Besonders, wenn es ein wichtiger Call wäre.

Jeeeeeh, endlich!

Wie ich mich am ersten Frühlingstag fühle.

Wer erinnert sich daran?

Ich denke immer noch manchmal an diesen Keks.

Das ist so wahr.

*Ich zu einem engen, langjährigen Freund*: Wie läuft es bei der Arbeit und was machst du eigentlich?

Den will ich auch.

Mein neuer Cursor.

Hihihihi.

Und dann habe ich ihm gesagt … Hey!

Oh, entschuldige. Deine Stimme ist so beruhigend.

Hey!

So soll es sein.

«Man kommt nur nach Walhall, wenn man im Kampf stirbt.» – Ich, in meinem letzten Moment, *werfe eine Saftpackung nach der Hospizkrankenschwester*

Es scheint offensichtlich sehr abzugehen.

DAS ULTIMATIVE LASER-ABENTEUER.

¯\_(ツ)_/¯

Die aktuelle Weltlage:

Ich, wie ich versuche, meine Reisen für 2026 zu buchen.



Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1. Bild:

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 1 quelle: watson/twitter

Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 84 Die PiDi-Memes Teil 2 quelle: internet

Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!