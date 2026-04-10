Nach dem ersten Tag der Partie im Billie Jean King Cup zwischen der Schweiz und Tschechien in Biel steht es erwartungsgemäss 1:1. Belinda Bencic erfüllte die Erwartungen wie fast immer im Billie Jean King Cup, doch die Nummer 11 der Welt musste gegen die dreizehn Positionen schlechter klassierte Marie Bouzkova hart kämpfen, um zum 6:3, 6:7 (4:7), 6:4-Sieg zu kommen.
Im zweiten Einzel schaffte Viktorija Golubic (WTA 79) gegen die tschechische Nummer 1 Linda Noskova keine Überraschung und unterlag 1:6, 4:6.
Die Entscheidung, wer sich für das Finalturnier der besten acht Nationen im November in China qualifiziert, fällt am Samstag ab 13 Uhr mit dem Doppel und den beiden weiteren Einzeln. (nih/sda)
Im zweiten Einzel schaffte Viktorija Golubic (WTA 79) gegen die tschechische Nummer 1 Linda Noskova keine Überraschung und unterlag 1:6, 4:6.
Die Entscheidung, wer sich für das Finalturnier der besten acht Nationen im November in China qualifiziert, fällt am Samstag ab 13 Uhr mit dem Doppel und den beiden weiteren Einzeln. (nih/sda)