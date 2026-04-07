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Fail-Dienstag

Fertig Ostern – jetzt gibt's die lustigsten Bilder der Woche!

Die lustigsten Fails der Woche sind da
Juhu, Fails!Bild: watson/instagram
Fail-Dienstag

Fertig rumgeeiert – jetzt wird wieder Spass gehabt!

07.04.2026, 05:1407.04.2026, 05:14
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Hallo, und wie wundervoll, dass wir alle hier sind! Meine Ferien waren fabelhaft – danke der Nachfrage –, und die Ostertage sind inzwischen auch erfolgreich verdaut.

Zeit also für ein paar Fails – frisch gepresst aus dem allseits geliebten Internetz.

Beginnen wir mit: der Schlagzeile der Woche

Die lustigsten Fails der Woche: Rapunzel
bild: instagram

Im Disneyland in Tokio haben Krähen angefangen, die Haare von Rapunzel herauszureissen

Und hier das verstörende Bewegtbild dazu:

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gif: instagram

Es geht ihr gut, es geht ihr gut, sie kann noch singen.

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gif: instagram

Es war ohnehin keine gute Woche für Disney-Figuren.

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gif: instagram

RIP., Olaf. :-(

Die Auto-Ausfülloption bei Excel enttäuscht einfach nie.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Hab das Baby in die Wanne gephotoshoppt, Boss!

Die lustigsten Fails der Woche: Baby in Wanne aka Photoshop-Fail
Bild: reddit

Gut gemacht. 👍🏻

Falls sich mal jemand gefragt hätte, wie diese lustigen Beauty-Masken tatsächlich auf dem Gesicht aussehen:

Die lustigsten fails der Woche: Maske
Bild: instagram

Das sieht uns stark nach einem Tauschgeschäft aus.

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Einmal kurz auffrischen, gleich geht es weiter ...

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gif: instagram

Die Botschaft an sich ist nicht verkehrt:

Die lustigsten Fails der Woche
Bild: instagram

Ungefähr: Mach nicht dumm hier. Nicht dumm Platz hier.

(Könnte man bei der Arbeit aufhängen.)

Hatten wir eigentlich schon Sport in diesem Monat?

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gif: instagram

Mehr Sonett, mehr besser!

die lustigsten fails der Woche: Kleinanzeige
Bild: instagram/bestofkleinanzeigen

Failige Roboter sind niemals nicht lustig.

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gif: instagram
Russland präsentiert ersten humanoiden Roboter – der versagt brutal, Solowjow schäumt

Weiter geht's zum Strand und dem herzigsten Fail der Woche.

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gif: instagram

Es geht ihm gut, es geht ihm gut. 🥺

Nicht sicher, ob Fail oder Win:

die lustigsten Fails der Woche: Neulich, im Drive Thru
Bild: instagram

Das kann schon mal passieren – wenn man den Tellerlift mit dem Sessellift verwechselt.

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gif: instagram

Familienfoto der Woche:

Die lustigsten Fails der Woche: Hund sitzt auf Kind
Bild: instagram

Alt, aber Seife:

Fail: Lustige Schlagzeile: Frau verwechselt Seife mit Käse
Bild: instagram

Eine Frau stellt fest, dass sie sich seit Wochen die Hände mit einem Stück Käse gewaschen hat

Nachzulesen hier (Daily Star).

Okay, wir hätten es ihm schon beim ersten Mal geglaubt.

Die lustigsten Fails der Woche: Olivenöl Glace
Bild: instagram

Olivenöl
Ich schmecke nach Olivenöl

Ob das allerdings auch gut schmeckt?

Vielen Leuten ist das Leben scheinbar nicht kompliziert genug.

fail: Lustige Wohnungsanzeige
Bild: instagram

Wir hatten lange keine dramatische Katze mehr. Hier kommt ein besonders schönes Exemplar.

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gif: instagram

Unsere Katze war so zuversichtlich, dass sie diesen Vogel fangen könnte

Das Leben manchmal so:

Die lustigsten fails der Woche: Schild No
Bild: instagram

Nein.

Uuuuund ...

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gif: instagram

... tschüss!

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gif: instagram

(Und gute Nacht.)

Bonus-Win

😳😳😳

She literally lift her with one leg
by u/isosaleh in nextfuckinglevel

Oder hier, falls der Embed-Code nicht funktionieren sollte.

Sehen wir gleich deinen grossartigen Input in den Kommentaren? Darüber würden wir uns ausserordentlich freuen!

Mehr Lustiges aus dem Archiv? Aber natürlich!

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