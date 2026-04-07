Juhu, Fails! Bild: watson/instagram

Fail-Dienstag

Fertig rumgeeiert – jetzt wird wieder Spass gehabt!

Madeleine Sigrist Folge mir

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Hallo, und wie wundervoll, dass wir alle hier sind! Meine Ferien waren fabelhaft – danke der Nachfrage –, und die Ostertage sind inzwischen auch erfolgreich verdaut.

Zeit also für ein paar Fails – frisch gepresst aus dem allseits geliebten Internetz.

Beginnen wir mit: der Schlagzeile der Woche

Im Disneyland in Tokio haben Krähen angefangen, die Haare von Rapunzel herauszureissen

Und hier das verstörende Bewegtbild dazu:

Es geht ihr gut, es geht ihr gut, sie kann noch singen.

Es war ohnehin keine gute Woche für Disney-Figuren.

RIP., Olaf. :-(

Die Auto-Ausfülloption bei Excel enttäuscht einfach nie.

Hab das Baby in die Wanne gephotoshoppt, Boss!

Gut gemacht. 👍🏻

Falls sich mal jemand gefragt hätte, wie diese lustigen Beauty-Masken tatsächlich auf dem Gesicht aussehen:

Das sieht uns stark nach einem Tauschgeschäft aus.

Einmal kurz auffrischen, gleich geht es weiter ...

Die Botschaft an sich ist nicht verkehrt:

Ungefähr: Mach nicht dumm hier. Nicht dumm Platz hier.

(Könnte man bei der Arbeit aufhängen.)

Hatten wir eigentlich schon Sport in diesem Monat?

Mehr Sonett, mehr besser!

Failige Roboter sind niemals nicht lustig.

Weiter geht's zum Strand und dem herzigsten Fail der Woche.

Es geht ihm gut, es geht ihm gut. 🥺

Nicht sicher, ob Fail oder Win:

Das kann schon mal passieren – wenn man den Tellerlift mit dem Sessellift verwechselt.

Familienfoto der Woche:

Alt, aber Seife:

Eine Frau stellt fest, dass sie sich seit Wochen die Hände mit einem Stück Käse gewaschen hat

Nachzulesen hier (Daily Star).

Okay, wir hätten es ihm schon beim ersten Mal geglaubt.

Olivenöl

Ich schmecke nach Olivenöl

Ob das allerdings auch gut schmeckt?

Vielen Leuten ist das Leben scheinbar nicht kompliziert genug.

Wir hatten lange keine dramatische Katze mehr. Hier kommt ein besonders schönes Exemplar.

Unsere Katze war so zuversichtlich, dass sie diesen Vogel fangen könnte

Das Leben manchmal so:

Nein.

Uuuuund ...

... tschüss!

(Und gute Nacht.)

Bonus-Win

😳😳😳

Oder hier, falls der Embed-Code nicht funktionieren sollte.

Sehen wir gleich deinen grossartigen Input in den Kommentaren? Darüber würden wir uns ausserordentlich freuen!

Mehr Lustiges aus dem Archiv? Aber natürlich!