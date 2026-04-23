Die Schweiz muss in den Playoffs des Billie Jean King Cup gegen Thailand ran. Diese werden vom 20. bis zum 22. November ausgetragen und finden auswärts statt.
Für die Schweizerinnen um Belinda Bencic geht es darum, den Verbleib unter den besten Nationen der Welt zu sichern. Die beste Thailänderin ist derzeit Lanlana Tararudee (WTA 113). (ram/sda)
Für die Schweizerinnen um Belinda Bencic geht es darum, den Verbleib unter den besten Nationen der Welt zu sichern. Die beste Thailänderin ist derzeit Lanlana Tararudee (WTA 113). (ram/sda)