Diemithaben ein umkämpftes Spiel gegen4:3 gewonnen und führen in den2:1. Der Entscheid fiel erst in der zweiten Verlängerung. Nach zwölf Minuten nutzte das Team des Solothurners Bichsel ein Powerplay aus., der später zum besten Spieler der Partie ernannt wurde, traf zum Sieg.Zuvor hatten die Stars, ebenfalls im Powerplay, im dritten Drittel zum Ausgleich getroffen. Zudem überstand das Team von Bichsel, der in der Partie ohne Skorerpunkte blieb, zwei Überzahlspiele der Gastgeber aus Minnesota in der ersten Verlängerung unversehrt.Dank des Sieges führen die Stars nach drei Spielen der Best-of-7-Achtelfinalserie 2:1. Die vierte Partie findet in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit statt. (car/sda)