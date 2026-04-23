Lamine Yamal fällt mit einer Oberschenkelverletzung im linken Bein aus. Wie der FC Barcelona am Mittwoch mitteilte, kann der Spanier in dieser Saison nicht mehr ins Liga-Geschehen eingreifen. Für die WM sollte der 20-Jährige laut seinem Klub wieder zur Verfügung stehen.
Yamal zog sich die Verletzung am Dienstagabend zu. Im Heimspiel gegen Celta Vigo verwandelte er in der 40. Minute einen Penalty, nachdem er selbst gefoult worden war. Danach legte er sich noch im Strafraum auf den Boden und musste ausgewechselt werden. (ram/sda)
Yamal zog sich die Verletzung am Dienstagabend zu. Im Heimspiel gegen Celta Vigo verwandelte er in der 40. Minute einen Penalty, nachdem er selbst gefoult worden war. Danach legte er sich noch im Strafraum auf den Boden und musste ausgewechselt werden. (ram/sda)
Gavira was ready to slap the hell out of Yamal before noticing the bro was injured😂pic.twitter.com/aVNFI7sf3w— Lamine Yamal (@lamine10yamal10) April 23, 2026