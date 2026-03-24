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Sportnews-Ticker: Bencic verliert nach starker Leistung gegen Gauff

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Bencic verliert nach starker Leistung gegen Gauff +++ La Chaux-de-Fonds erzwingt Spiel 7

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
24.03.2026, 16:2125.03.2026, 07:46
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Belinda Bencic scheitert an Coco Gauff
Belinda Bencic verliert am WTA-1000-Turnier in Miami den Viertelfinal gegen Coco Gauff mit 3:6, 6:1, 3:6, obwohl sie mehr Ballwechsel gewinnt als die Gegnerin (88:86). Die 29-jährige Ostschweizerin verpasste im ersten Satz, in dem ihr mit der Vorhand viel zu viele Fehler unterliefen, den Start. Nach dem souveränen Gewinn des zweiten Satzes führte Bencic auch im Entscheidungssatz mit einem Break mit 3:2. Dann erzwang die Amerikanerin mit vier Spielgewinnen in Folge die Wende.

Gegen Gauff gab Bencic in den Sätzen 1 und 3 vier Mal den Aufschlag ab. In den Direktbegegnungen führt Coco Gauff jetzt 5:2 gegen Bencic. Die beiden spielten seit Januar 2025 fünf Mal gegeneinander, vier Mal (zuvor in Melbourne 2025, Madrid und Peking) setzte sich die Amerikanerin knapp durch. (riz/sda)


La Chaux-de-Fonds erzwingt eine Belle
Der zweite Finalist in der Swiss League wird in einem siebten und entscheidenden Spiel ermittelt. La Chaux-de-Fonds gleicht die Halbfinal-Serie gegen Visp durch den 3:2-Heimsieg zum 3:3 aus.

Die Entscheidung brachte letztlich eine Strafe gegen Visps Verteidiger Colin Gerber knapp vier Minuten vor Schluss, die das Heimteam auszunutzen wusste. Der Schwede David Lindquist traf vor über 4100 Zuschauern im Powerplay zum 3:2-Endstand.

Damit kommt es am Freitag in Visp zu einer Belle. Der Gewinner trifft ab Ostersamstag im Playoff-Final auf den Qualifikationssieger Sierre. (nih/sda)

Wawrinkas misslungener Start auf Sand
Stan Wawrinka (ATP 94) ist der Start in seine letzte Sandplatzsaison misslungen. Der Ende Jahr zurücktretende Waadtländer schied am Challenger-Turnier in Neapel in der ersten Runde gegen den Franzosen Matteo Martineau, die Nummer 348 der Weltrangliste, aus. 6:2, 4:6, 6:7 (2:7) hiess nach gut zweieinhalb Stunden das vernichtende Verdikt aus Sicht des am Samstag 41 Jahre alt werdenden Westschweizers.

Trotz fünf abgewehrter Matchbälle beim Stand von 5:6 im dritten Satz und der lautstarken Unterstützung der Tifosi gelang es Wawrinka nicht, im entscheidenden Tiebreak die Oberhand zu gewinnen. Für den 27-jährigen Martineau war es der grösste Sieg seiner Karriere. (nih/sda)
Unbelohnte Aufholjagd der Rockets
Die Houston Rockets belohnen sich in der NBA für eine Aufholjagd nicht. Das Team mit Clint Capela verliert bei den Chicago Bulls 124:132.

Die Partie in Chicago schien früh entschieden. Die Bulls überrollten die Rockets vorerst regelrecht. Im zweiten Viertel wiesen sie bis zu 22 Punkte Vorsprung aus. Doch die Gäste aus Texas kämpften sich zurück - und gingen im vierten Abschnitt zwischenzeitlich sogar in Führung. Doch auch die Bulls hatten eine Antwort parat und sorgten in den letzten 80 Sekunden für die siegbringende Differenz. (abu/sda)
Belinda Bencic überrennt Amanda Anisimova
Belinda Bencic stürmt beim WTA-1000-Turnier in Miami in die Viertelfinals. Die Ostschweizerin fegt die Amerikanerin Amanda Anisimova 6:2, 6:2 vom Platz. Lediglich 78 Minuten benötigte Bencic, die Nummer 12 der Welt, für den dritten Sieg im fünften Vergleich mit Anisimova, der Nummer 6 der Welt.

Viertelfinal-Gegnerin in der Nacht auf Freitag ist eine weitere Amerikanerin, Coco Gauff. Gegen die Nummer 4 der Weltrangliste hat Bencic von den bisherigen sechs Duellen zwei für sich entschieden. (abu/sda)
Gremaud verzichtet auf Silvaplana
Mathilde Gremaud wird am Heim-Weltcup in Silvaplana nicht an den Start gehen. Die Doppel-Olympiasiegerin (2022 in Peking und 2026 in Mailand-Cortina) laboriert immer noch an der Verletzung, die sie sich an den Winterspielen in der Big-Air-Konkurrenz zugezogen hat, wie Swiss-Ski mitteilt.

Die 26-jährige Freiburgerin kriegt die Rückenprobleme zwar langsam in den Griff, will aber am Saisonende nichts mehr riskieren und den Fokus auf die vollständige Regeneration verlegen. Im Engadin gewann Gremaud vor einem Jahr ihren zweiten WM-Titel im Slopestyle. (nih/sda)

«Waren frustriert vom knappen Slopestyle-Sieg»: Mathilde Gremaud erklärt heftigen Sturz
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