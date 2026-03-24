verliert amin Miami den Viertelfinal gegen, obwohl sie mehr Ballwechsel gewinnt als die Gegnerin (88:86). Die 29-jährige Ostschweizerin verpasste im ersten Satz, in dem ihr mit der Vorhand viel zu viele Fehler unterliefen, den Start. Nach dem souveränen Gewinn des zweiten Satzes führte Bencic auch im Entscheidungssatz mit einem Break mit 3:2. Dann erzwang die Amerikanerin mit vier Spielgewinnen in Folge die Wende.Gegen Gauff gab Bencic in den Sätzen 1 und 3 vier Mal den Aufschlag ab. In den Direktbegegnungen führt Coco Gauff jetzt 5:2 gegen Bencic. Die beiden spielten seit Januar 2025 fünf Mal gegeneinander, vier Mal (zuvor in Melbourne 2025, Madrid und Peking) setzte sich die Amerikanerin knapp durch. (riz/sda)