Slalom der Frauen, Hafjell 1. Mikaela Shiffrin (USA) 2:07,61

2. Wendy Holdener (SUI) +1,32

3. Emma Aicher (GER) +1,36

… 12. Melanie Meillard (SUI) +3,15

13. Camille Rast (SUI) +3,30

18. Eliane Christen (SUI) +3,79



Mikaela Shiffrin fährt zum Abschluss der Slalom-Saison erneut aufs Podest. Bild: keystone

Holdener holt Podest zum Abschluss der Slalom-Saison – Shiffrin baut Vorsprung aus

Mikaela Shiffrin fährt beim Saisonfinale in Hafjell im Slalom in einer eigenen Liga und zu ihrem 110. Sieg im Weltcup. Direkt hinter der Amerikanerin klassiert sich Wendy Holdener.

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Shiffrin spielte ihre Qualitäten auf dem nicht allzu steilen Hang voll aus und distanzierte die Konkurrenz um 1,32 Sekunden und mehr. Soweit nichts neues, schliesslich war es bereits ihr sechster Sieg in dieser Saison mit mehr als einer Sekunde Vorsprung. Der 110. Triumph auf höchster Stufe war dennoch ein spezieller, schliesslich war es ihr neunter Slalom-Sieg in einer Weltcup-Saison. Etwas, das weder ihr noch einer anderen Fahrerin zuvor gelungen war.

Die Fahrt von Mikaela Shiffrin. Video: SRF

Wendy Holdener war «best of the rest». Die Schwyzerin lag bereits bei Halbzeit auf Platz 2 und verteidigte ihre Position im zweiten Lauf souverän. Sie stieg im zweiten Slalom in Folge auf das Podest und zum dritten Mal in dieser Saison. In der Disziplinenwertung belegte sie hinter Shiffrin und Camille Rast den 3. Platz.

Die Weltmeisterin aus dem Wallis, die mit körperlichen Problemen kämpfte, kam auf dem flachen Gelände überhaupt nicht auf Touren und büsste mehr als drei Sekunden auf die Siegerin ein. Sie klassierte sich direkt hinter Mélanie Meillard im 13. Rang. Für Eliane Christen (18.) gab es zum Abschluss keine Weltcuppunkte.

Die Podestfahrt von Wendy Holdener. Video: SRF

Emma Aicher vertagte die Entscheidung um die grosse Kristallkugel. Die junge Deutsche fuhr hinter Holdener auf Platz 3 und hat vor dem abschliessenden Riesenslalom am Mittwoch einen Rückstand von 85 Punkten auf Shiffrin. (abu/sda)