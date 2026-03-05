Die Schweizer Biathletin Lea Meier läuft in Kontiolahti im Einzel-Wettkampf über 15 km als Siebte zu ihrem Karriere-Bestresultat im Weltcup.
Lea Meier ist in diesem Winter der grosse Lichtblick im Schweizer Team. An den Olympischen Spielen holte die Bündnerin das einzige Diplom in einem Einzelrennen (7.), nun egalisierte sie diese Leistung in Finnland, drei Tage nach ihrem 25. Geburtstag. Im Weltcup war zuvor ein 12. Platz Meiers Bestresultat. Die restlichen vier Schweizerinnen enttäuschten ein weiteres Mal und verpassten die Top 40. (abu/sda)
