Guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres mittwöchentlichen Picdumps. Heute (leider) mit meiner Wenigkeit (Sigrist), da Sergio in seinen wohlverdienten Ferien weilt. Aber wir machen es uns gemeinsam schön, versprochen!
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
Best-of Kommentarspalte:
Das sind immer die Schlimmsten im Verkehr, diese Schleicher!
Rote Eichhörnchen fahren langsam.
Natürlich tun sie das, ihre Füsse kommen schliesslich kaum zum Pedal, seid etwas nachsichtig!
Es ist GENAU dieses Gesicht.
New-Wave-Musiker, die versuchen, sich daran zu erinnern, ob sie den Ofen ausgeschaltet haben
*hAnD vOr'S mUuL*
Kinder schauen dir direkt in die Seele und husten so
Michael Cera hat auch das passende unschuldige Gesicht dazu.
Ich brauche kein Einkaufskörbchen
Auch ich, 6 Minuten später
Wir wissen spätestens nach der Pasta im Kühlregal, dass diese Angaben für die Tonne sind.
McDonalds: 20 Chicken Nuggets sind für 4 Menschen
Ich:
Keine Sorge, es darf ruhig auch etwas länger dauern. 😏
Ich, wenn mein/e beste/r Freund/in fragt: Darf ich für eine Sekunde gemein sein?
Hach, das waren noch Zeiten ...
Wenn dich jemand fragt, was Limewire ist
Andere Frage: Wer erinnert sich noch an BearShare?
Gibt es etwas Grusigeres? Nein.
Wenn du nasses Essen in der Spüle berührst
Erwischt.
Niemand:
Ich auf MySpace im 2006:
Kleiner Klassiker für zwischendurch:
Für mehr Glamour im Gym.
Ich im Fitnessstudio, nachdem ich Keratin statt Kreatin gekauft habe
Deshalb gehen wir alle gern zur Arbeit.
Wie Freundschaften bei der Arbeit aussehen
Könnte allerdings auch ein Schweizer Ding sein, oder?
Deutsche, wenn du den Raum schon seit einer Stunde nicht gelüftet hast
Pass auf, was du dir wünschst.
Das moderne Leben ist so schrecklich. Ich wünschte, ich würde in der Vergangenheit leben.
Die Vergangenheit:
Irgendein Talent hat jeder. Das ist meins.
Okay, der ist gemein.
Ich kann fast nicht sagen, welches dieser Brote das glutenfreie ist
Ich bin dann mal eine Runde tot.
«Essen sorgt für Energie», sagen sie.
Ich nach dem Essen:
Internet-Weisheit des Tages:
Schäme dich nicht dafür, wer du bist.
Das ist die Aufgabe deiner Eltern.
Akkurat.
12-jährige Mädchen: OMG, Tyler ist so heiss
Tyler:
Diese Stelle in der Bibel hat mir schon immer am besten gefallen.
Der berühmte historische Moment, als Jesus die Beatles traf
Apropos ... Das erklärt einiges.
Und dann sagte Satan: Bringt das Alphabet in die Mathematik ein!
Vielleicht noch ein wenig mehr schlechtes Gewissen im Gesicht.
Ich, wie ich darauf warte, dass die Kassiererin mich bemerkt, nachdem ich einmal mehr die Selbstbedienungskasse verkackt habe
So und genau so!
Wenn der Passagier vor dir im Flugzeug seinen Sitz runterlässt
So, so, auch schon zu Hause? 😒
Wenn du spätabends zu deinem Hund nach Hause kommst
Ja, warum eigentlich? Chill doch mal, Handy.
Erhitzt sich dein Handy sehr stark?
Mein Handy:
Gut, was wissen Manager schon?!
Manager: Sie können nicht nach Hause gehen, weil «Ihre Arbeitskollegen Sie krank machen»
Ich: Das ist nicht fair :(
Die wissen halt bislang nicht, was ihnen blüht
Und hier noch ein schönes Retro-Meme für alle MSN-Messenger-Fans:
Offline und dann online erscheinen, damit dein Schwarm dich bemerkt
Fahr ab! Verreis!
Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳
̶Se̶̶r̶̶g̶̶i̶̶o̶ Madeleine