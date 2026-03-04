Picdump

Guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres mittwöchentlichen Picdumps. Heute (leider) mit meiner Wenigkeit (Sigrist), da Sergio in seinen wohlverdienten Ferien weilt. Aber wir machen es uns gemeinsam schön, versprochen!

So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.

Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.



Du weisst, was du heute zu tun hast:

Bild: watson

Wir freuen uns!

Das sind immer die Schlimmsten im Verkehr, diese Schleicher!

Rote Eichhörnchen fahren langsam.

Natürlich tun sie das, ihre Füsse kommen schliesslich kaum zum Pedal, seid etwas nachsichtig!



Es ist GENAU dieses Gesicht.

New-Wave-Musiker, die versuchen, sich daran zu erinnern, ob sie den Ofen ausgeschaltet haben

*hAnD vOr'S mUuL*

Kinder schauen dir direkt in die Seele und husten so

Michael Cera hat auch das passende unschuldige Gesicht dazu.

Ich brauche kein Einkaufskörbchen

Auch ich, 6 Minuten später

Wir wissen spätestens nach der Pasta im Kühlregal, dass diese Angaben für die Tonne sind.

McDonalds: 20 Chicken Nuggets sind für 4 Menschen

Ich:​

Keine Sorge, es darf ruhig auch etwas länger dauern. 😏

Ich, wenn mein/e beste/r Freund/in fragt: Darf ich für eine Sekunde gemein sein?

Hach, das waren noch Zeiten ...

Bild: instagram

Wenn dich jemand fragt, was Limewire ist

Andere Frage: Wer erinnert sich noch an BearShare?

Gibt es etwas Grusigeres? Nein.

Wenn du nasses Essen in der Spüle berührst

Erwischt.

Niemand:

Ich auf MySpace im 2006:



Kleiner Klassiker für zwischendurch:

Für mehr Glamour im Gym.

Ich im Fitnessstudio, nachdem ich Keratin statt Kreatin gekauft habe

Deshalb gehen wir alle gern zur Arbeit.

Wie Freundschaften bei der Arbeit aussehen

Könnte allerdings auch ein Schweizer Ding sein, oder?

Deutsche, wenn du den Raum schon seit einer Stunde nicht gelüftet hast

Pass auf, was du dir wünschst.

Das moderne Leben ist so schrecklich. Ich wünschte, ich würde in der Vergangenheit leben.

Die Vergangenheit:

Irgendein Talent hat jeder. Das ist meins.

Okay, der ist gemein.

Ich kann fast nicht sagen, welches dieser Brote das glutenfreie ist

Ich bin dann mal eine Runde tot.

«Essen sorgt für Energie», sagen sie.

Ich nach dem Essen:​

Internet-Weisheit des Tages:

Schäme dich nicht dafür, wer du bist.

Das ist die Aufgabe deiner Eltern.​

Akkurat.

12-jährige Mädchen: OMG, Tyler ist so heiss

Tyler:​

Diese Stelle in der Bibel hat mir schon immer am besten gefallen.

Der berühmte historische Moment, als Jesus die Beatles traf

Apropos ... Das erklärt einiges.

Und dann sagte Satan: Bringt das Alphabet in die Mathematik ein!

Vielleicht noch ein wenig mehr schlechtes Gewissen im Gesicht.

Ich, wie ich darauf warte, dass die Kassiererin mich bemerkt, nachdem ich einmal mehr die Selbstbedienungskasse verkackt habe

So und genau so!

Wenn der Passagier vor dir im Flugzeug seinen Sitz runterlässt

So, so, auch schon zu Hause? 😒

Bild: facebook

Wenn du spätabends zu deinem Hund nach Hause kommst

Ja, warum eigentlich? Chill doch mal, Handy.

Erhitzt sich dein Handy sehr stark?

Mein Handy:



Gut, was wissen Manager schon?!

Manager: Sie können nicht nach Hause gehen, weil «Ihre Arbeitskollegen Sie krank machen»

Ich: Das ist nicht fair :(



Die wissen halt bislang nicht, was ihnen blüht

Und hier noch ein schönes Retro-Meme für alle MSN-Messenger-Fans:

Offline und dann online erscheinen, damit dein Schwarm dich bemerkt

Fahr ab! Verreis!



Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

̶Se̶̶r̶̶g̶̶i̶̶o̶ Madeleine



Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Hier ein random Teaserbild von einem Ex-Pidi. Weil Axolotl cool sind. Bild: watson/sim

