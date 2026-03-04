klar
Picdump 177 – hier kommen die lustigsten Memes der Woche

Picdump

Picdump 177 – mi meme es su meme

Das war Spanisch. Oder zumindest etwas Ähnliches.
04.03.2026, 04:3004.03.2026, 04:30
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres mittwöchentlichen Picdumps. Heute (leider) mit meiner Wenigkeit (Sigrist), da Sergio in seinen wohlverdienten Ferien weilt. Aber wir machen es uns gemeinsam schön, versprochen!

So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
was willst du dir ansehen?
Picdump

Du weisst, was du heute zu tun hast:

Meme für Picdump 177 am 4.März
Bild: watson

Wir freuen uns!

Das sind immer die Schlimmsten im Verkehr, diese Schleicher!

Die lustigsten Memes der Woche: nur im Picdump
Bild: instagram

Rote Eichhörnchen fahren langsam.
Natürlich tun sie das, ihre Füsse kommen schliesslich kaum zum Pedal, seid etwas nachsichtig!

Es ist GENAU dieses Gesicht.

Die lustigsten Memes der Woche: nur im Picdump
Bild: reddit

New-Wave-Musiker, die versuchen, sich daran zu erinnern, ob sie den Ofen ausgeschaltet haben

*hAnD vOr'S mUuL*

Die lustigsten Memes der Woche: nur im Picdump
Bild: instagram

Kinder schauen dir direkt in die Seele und husten so

Michael Cera hat auch das passende unschuldige Gesicht dazu.

Die lustigsten Memes der Woche: nur im Picdump
Bild: reddit

Ich brauche kein Einkaufskörbchen
Auch ich, 6 Minuten später

Wir wissen spätestens nach der Pasta im Kühlregal, dass diese Angaben für die Tonne sind.

Picdump Memes 4. März
Bild: reddit

McDonalds: 20 Chicken Nuggets sind für 4 Menschen
Ich:​

Keine Sorge, es darf ruhig auch etwas länger dauern. 😏

Die lustigsten Memes für Picdump
Bild: instagram

Ich, wenn mein/e beste/r Freund/in fragt: Darf ich für eine Sekunde gemein sein?

Hach, das waren noch Zeiten ...

Die besten Memes der Woche: Im Picdump
Bild: instagram

Wenn dich jemand fragt, was Limewire ist

Andere Frage: Wer erinnert sich noch an BearShare?

Gibt es etwas Grusigeres? Nein.

Die lustigsten Memes der Woche
Bild: instagram

Wenn du nasses Essen in der Spüle berührst

Passend dazu:

Das ist der einzige Film, den du dieses Jahr gesehen haben musst 😨😱💀

Erwischt.

Die lustigsten Memes der Woche
Bild: instagram

Niemand:
Ich auf MySpace im 2006:

Kleiner Klassiker für zwischendurch:

Die lustigsten Memes der Woche
Bild: instagram

Für mehr Glamour im Gym.

Die lustigsten Memes der Woche: Kreatin
Bild: instagram

Ich im Fitnessstudio, nachdem ich Keratin statt Kreatin gekauft habe

Deshalb gehen wir alle gern zur Arbeit.

Die lustigsten Memes der Woche: Harry Potter im Picdump
Bild: instagram

Wie Freundschaften bei der Arbeit aussehen

Könnte allerdings auch ein Schweizer Ding sein, oder?

Die lustigsten Memes der Woche: Lüften
Bild: instagram

Deutsche, wenn du den Raum schon seit einer Stunde nicht gelüftet hast

Pass auf, was du dir wünschst.

Die lustigsten Memes der Woche
Bild: instagram

Das moderne Leben ist so schrecklich. Ich wünschte, ich würde in der Vergangenheit leben.
Die Vergangenheit:

Irgendein Talent hat jeder. Das ist meins.

Die lustigsten Memes der Woche
Bild: instagram

Okay, der ist gemein.

Die lustigstem Memes der Woche
Bild: instagram

Ich kann fast nicht sagen, welches dieser Brote das glutenfreie ist

Ich bin dann mal eine Runde tot.

Die lustigsten Meme der Woche
Bild: instagram

«Essen sorgt für Energie», sagen sie.
Ich nach dem Essen:​

Internet-Weisheit des Tages:

Die lustigsten Memes der Woche
Bild: instagram

Schäme dich nicht dafür, wer du bist.
Das ist die Aufgabe deiner Eltern.​

Akkurat.

Lustige Memes für Picdump
Bild: facebook

12-jährige Mädchen: OMG, Tyler ist so heiss
Tyler:​

Diese Stelle in der Bibel hat mir schon immer am besten gefallen.

Die lustigsen Memes der Woche
Bild: instagram

Der berühmte historische Moment, als Jesus die Beatles traf

Apropos ... Das erklärt einiges.

Die lustigsten Memes der Woche
Bild: instagram

Und dann sagte Satan: Bringt das Alphabet in die Mathematik ein!

Vielleicht noch ein wenig mehr schlechtes Gewissen im Gesicht.

Die lustigsten Memes der Woche
Bild: instagram

Ich, wie ich darauf warte, dass die Kassiererin mich bemerkt, nachdem ich einmal mehr die Selbstbedienungskasse verkackt habe

So und genau so!

Die lustigsten Memes im Picdumü
Bild: instagram

Wenn der Passagier vor dir im Flugzeug seinen Sitz runterlässt

So, so, auch schon zu Hause? 😒

Lustige Memes mit Hunden im Picdump
Bild: facebook

Wenn du spätabends zu deinem Hund nach Hause kommst

Ja, warum eigentlich? Chill doch mal, Handy.

Lustige Picdump Memes
Bild: instagram

Erhitzt sich dein Handy sehr stark?
Mein Handy:

Gut, was wissen Manager schon?!

Lustige Memes zum Picdump
Bild: instagram

Manager: Sie können nicht nach Hause gehen, weil «Ihre Arbeitskollegen Sie krank machen»
Ich: Das ist nicht fair :(

Die wissen halt bislang nicht, was ihnen blüht

Lustige Picdump Memes
Bild: instagram

Und hier noch ein schönes Retro-Meme für alle MSN-Messenger-Fans:

Die lustigsten Memes für Picdump (MSN Messenger)
Bild: instagram

Offline und dann online erscheinen, damit dein Schwarm dich bemerkt

Fahr ab! Verreis!

Lustige Memes für Picdump
Bild: instagram
Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳
̶Se̶̶r̶̶g̶̶i̶̶o̶ Madeleine

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
infobox image
Hier ein random Teaserbild von einem Ex-Pidi. Weil Axolotl cool sind.Bild: watson/sim

