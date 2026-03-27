Jonas Vingegaard hat der Konkurrenz in der 5. Etappe der Katalonien-Rundfahrt die Grenzen aufgezeigt. Der Däne setzte sich bei der ersten Bergankunft als Solist durch und übernahm auch die Führung im Gesamtklassement.
Der zweifache Tour-de-France-Sieger, der im Mai erstmals den Giro d’Italia bestreiten wird, steigt mit einem Vorsprung von 57 Sekunden auf Felix Gall ins finale Wochenende. Der Österreicher erreichte das Ziel am Freitag mit 51 Sekunden Rückstand auf Vingegaard als Zweiter. Remco Evenepoel, Vingegaards vermeintlich grösster Konkurrent im Kampf um den Gesamtsieg, verlor im Schlussanstieg den Anschluss und erreichte das Ziel mit über eineinhalb Minuten Rückstand. (nih/sda)
Der zweifache Tour-de-France-Sieger, der im Mai erstmals den Giro d’Italia bestreiten wird, steigt mit einem Vorsprung von 57 Sekunden auf Felix Gall ins finale Wochenende. Der Österreicher erreichte das Ziel am Freitag mit 51 Sekunden Rückstand auf Vingegaard als Zweiter. Remco Evenepoel, Vingegaards vermeintlich grösster Konkurrent im Kampf um den Gesamtsieg, verlor im Schlussanstieg den Anschluss und erreichte das Ziel mit über eineinhalb Minuten Rückstand. (nih/sda)