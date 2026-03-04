Altach qualifiziert sich erstmals für den österreichischen Cupfinal. Die Vorarlberger setzten sich im Halbfinal auswärts gegen den Bundesliga-Leader Salzburg 1:0 durch. Den einzigen Treffer erzielte Lukas Jäger in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.
Am 1. Mai greift Altach damit in Klagenfurt nach dem ersten grossen Titel seiner Vereinsgeschichte. Finalgegner ist entweder Ried oder der Linzer ASK. (riz/sda)
