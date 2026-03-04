klar
DE | FR
burger
Sport
Sport-News

Sportnews-Ticker: Ehemaliger Bundesliga-Goalie Georg Koch gestorben

Sport-News

Ehemaliger Bundesliga-Goalie Georg Koch gestorben +++ Altach erstmals im Cupfinal

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
04.03.2026, 19:2304.03.2026, 20:15
Schicke uns deinen Input
avatar
Altach erstmals im Cupfinal
Altach qualifiziert sich erstmals für den österreichischen Cupfinal. Die Vorarlberger setzten sich im Halbfinal auswärts gegen den Bundesliga-Leader Salzburg 1:0 durch. Den einzigen Treffer erzielte Lukas Jäger in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.

Am 1. Mai greift Altach damit in Klagenfurt nach dem ersten grossen Titel seiner Vereinsgeschichte. Finalgegner ist entweder Ried oder der Linzer ASK. (riz/sda)


Ehemaliger Bundesliga-Goalie Georg Koch gestorben
Der frühere Bundesliga-Torwart Georg Koch ist im Alter von nur 54 Jahren gestorben. Der Ex-Profi von Fortuna Düsseldorf war an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. Den Tod Kochs bestätigte ein Fortuna-Sprecher gegenüber der dpa unter Berufung auf die Familie.

Koch absolvierte in seiner Karriere 213 Spiele in der Bundesliga sowie 165 Partien in der 2. Bundesliga. Nach seinem Durchbruch in Düsseldorf war er unter anderem in Eindhoven, Bielefeld, Kaiserslautern, Duisburg und Cottbus aktiv. Zuletzt arbeitete er im Profi-Bereich als Torwarttrainer von Drittligist Viktoria Köln in der Saison 2022/23. (riz/sda/dpa)
Stierli fällt mit Gehirnerschütterung aus
Die Schweizer Nationalspielerin Julia Stierli verpasst das zweite WM-Qualifikationsspiel am Samstag in Malta. Wie der Verband am Mittwoch mitteilte, verliess die Verteidigerin des SC Freiburg das Nationalteam aufgrund einer leichten Gehirnerschütterung.

Diese zog sich die 28-Jährige am Dienstag im Spiel gegen Nordirland (2:0) zu. Gemäss Mitteilung wird anstelle von Stierli niemand nachnominiert. Demnach werden 23 Spielerinnen die Reise auf die Mittelmeerinsel antreten. (riz/sda)
Feller bricht Weltcup-Saison ab
Der Slalom-Spezialist Manuel Feller beendet die laufende Weltcup-Saison vorzeitig und legt den Fokus auf die gesundheitliche Regeneration. Wie der Tiroler via Ski Austria mitteilte, wird er weder beim Rennen in Kranjska Gora noch beim Weltcup-Final in Hafjell an den Start gehen.

Neben anhaltenden Ischias-Beschwerden infolge mehrerer Bandscheibenvorfälle kämpfte Feller zuletzt auch mit einem Leistenbruch sowie einer Entzündung des Schambeins. Die Pause will er für einen operativen Eingriff am Rücken sowie voraussichtlich auch für eine Operation an der Leiste nutzen. (abu/sda)


Olympiasiegerin Fatton auch Europameisterin
Zwei Wochen nach ihrem Olympiasieg gewann Marianne Fatton den Sprint bei den Europameisterschaften in Shahdag in Aserbaidschan. Die Neuenburgerin hatte bereits 2024 Gold gewonnen. Die erste Olympiasiegerin in der Geschichte des Skitourenrennens setzte sich vor der Italienerin Giulia Morada und der Deutschen Tatjana Paller durch, während die Waadtländerin Caroline Ulrich knapp das Podium verpasste.

Bei den Männern belegte Thomas Bussard hinter dem Russen Nikita Filippow Platz 2. Der Freiburger, der nicht für die Olympischen Spiele ausgewählt worden war, schnitt besser ab als sein Landsmann Jon Kistler (4.), der in Bormio zusammen mit Fatton Silber in der Mixed-Staffel hatte. (ram/sda)
Zwerger muss mehrere Wochen pausieren
Ambri-Piotta muss in den nächsten zwei bis drei Wochen auf den Stürmer Dominic Zwerger verzichten. Der Österreicher verletzte sich im oberen Körperbereich, wie der Klub mitteilte. Zwerger ist diese Saison mit 15 Toren und 11 Assists der drittbeste Skorer der Leventiner.

Ambri dürfte die Play-Outs gegen den Tabellenletzten Ajoie bestreiten müssen. Um sich noch vorzeitig den Klassenerhalt zu sichern, müssten die Tessiner in den restlichen drei Partien der Qualifikation einen Rückstand von sieben Zählern auf den Drittletzten Kloten wettmachen. (ram/sda)
NBA-Schweizer George schon wieder verletzt
Die Washington Wizards verloren gegen Orlando Magic 109:126 und kassierten damit die sechste Niederlage in Serie. Der 22-jährige Kyshawn George fehlte wegen einer Ellbogenverletzung.

Der Walliser musste in den vergangenen Monaten mehrfach pausieren. Mitte Februar fehlte er eine Partie wegen Problemen mit dem Zehen, Anfang Jahr setzte ihn eine Hüftverletzung für sieben Spiele ausser Gefecht und Ende November fehlte er krankheitsbedingt. (ram/sda)
Liverpool stolpert beim Schlusslicht
Liverpool ist im Kampf um die Rückkehr in die Top 4 der Premier League wieder zurückgebunden worden. Die Mannschaft von Trainer Arne Slot unterlag in der 29. Runde beim abgeschlagenen Schlusslicht Wolverhampton 1:2.

Der Brasilianer André Trindade erzielte den Siegtreffer in der 94. Minute. Zehn Minuten zuvor hatte Mohamed Salah für Liverpool ausgeglichen. Auch das 1:0 durch Rodrigo Gomes fiel in der Schlussviertelstunde. Derweil gewann Sunderland auswärts gegen Leeds mit 1:0. Granit Xhaka wurde nach der Pause eingewechselt. (abu/sda)

Barça verpasst «Remontada» im Cup knapp
Der FC Barcelona hat das Aus in den Halbfinals des spanischen Cups im Rückspiel gegen Atlético Madrid nicht mehr abwenden können. Nach dem 0:4 im Hinspiel machte es der Leader der Meisterschaft mit einem 3:0-Sieg im Rückspiel zuhause noch einmal spannend. Ein Tor fehlte schliesslich zur Verlängerung.

Atlético Madrid trifft am 25. April im Final in Sevilla auf den Sieger des Duells zwischen Real Sociedad und Athletic Bilbao. Real Sociedad gewann das Hinspiel in Bilbao 1:0. (abu/sda)

Sierre und Thurgau verlieren
Qualifikationssieger Sierre vergibt im Playoff-Viertelfinal der Swiss League den ersten Matchpuck. Die Walliser müssen im vierten Spiel gegen die GCK Lions mit 3:5 die erste Niederlage hinnehmen. Zur Spielmitte lagen die Favoriten in Küsnacht bereits mit 0:4 zurück.

Thurgau, der Zweite der Qualifikation, kassierte in Olten die dritte Niederlage. 2:2 steht es in den Duellen zwischen Basel und Visp sowie zwischen Chur und La Chaux-de-Fonds. Die Basler gewannen daheim 3:1, die Bündner 7:2. Visp und La Chaux-de-Fonds sind als einzige Swiss-League-Teams aufstiegsberechtigt. (abu/sda)



Frölunda gewinnt erneut die Champions Hockey League
Frölunda Göteborg gewinnt zum fünften Mal die Champions Hockey League. Im rein schwedischen Final setzt sich der Rekordsieger im eigenen Stadion gegen Lulea in der Overtime mit 3:2 durch.

Elf Jahre nach dem ersten Final der wiederbelebten Champions League standen sich erneut Frölunda und Lulea gegenüber. Diesmal mit dem besseren Ende für das Team aus Göteborg, bei dem der Schweizer Dominik Egli nicht zum Einsatz kam. (abu/sda)


Servette-Tribüne gegen den FCZ geschlossen
Im Stade de Genève bleibt am Samstag beim Fussballspiel zwischen Servette Genf und dem FC Zürich die Fantribüne der Servette-Anhänger geschlossen. Die Genfer Behörden haben aufgrund des «unverantwortlichen“ Verhaltens der Servette-Fans am vergangenen Wochenende die Stufe 3 des «Progresso»-Massnahmenplans aktiviert.

Im Spiel gegen den FC Sitten am vergangenen Samstag waren »koordiniert und massiv« pyrotechnische Gegenstände gezündet worden, wie der Genfer Staatsrat am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Dies trotz der Massnahmen, die nach Ausschreitungen und insbesondere dem Einsatz pyrotechnischer Gegenstände am Bahnhof Lausanne am 15. Februar ergriffen worden waren. (abu/sda)
Brasiliens Rodrygo verpasst die WM
Der brasilianische Flügelstürmer Rodrygo verpasst die WM im kommenden Sommer. Der 25-Jährige von Real Madrid fällt mit einem Kreuzband- und Meniskusriss im rechten Knie monatelang aus, wie sein Klub mitteilt.

Rodrygo zog sich die schwere Verletzung am Montagabend in der spanischen Meisterschaft gegen Getafe (0:1) zu, nachdem er zuvor einen Monat verletzungsbedingt hatte pausieren müssen. Real Madrid muss derzeit auch auf Jude Bellingham und Kylian Mbappé verzichten. Für Brasilien stand Rodrygo bisher 35 Mal im Einsatz und gehörte 2022 in Katar dem WM-Kader der Südamerikaner an. (abu/sda)


Joana Hählen tritt Ende Saison zurück
Joana Hählen gibt ihren Rücktritt vom Ski-Rennsport bekannt. Mit den letzten Rennen der Saison 2025/26 wird die Bernerin ihre aktive Karriere auf höchstem Niveau beenden. Sofern ihr in Val di Fassa dieses Wochenende keine Exploits gelingen und sie nicht doch noch die Qualifikation für die Weltcupfinals schafft, wird die Karriere bereits in wenigen Tagen zu Ende sein.

Die 34-jährige Speed-Spezialistin absolvierte bis heute insgesamt 166 Weltcup-Rennen. Ihr Debüt auf höchster Stufe gab sie im November 2013 in Beaver Creek. In ihrer Laufbahn erreichte sie fünf Weltcup-Podestplätze (dreimal Zweite und zweimal Dritte) sowie 27 Top-10-Resultate in Abfahrt und Super-G. Ein weiterer sportlicher Höhepunkt war der Gewinn eines olympischen Diploms bei den Winterspielen 2022 (6. Rang in der Abfahrt). (abu/sda)


Bronze für Nachwuchs-Sprinter Roman Alder
Roman Alder liess sich an der U23-WM in Lillehammer nach dem Sprint die Bronzemedaille umhängen. Der 21-jährige Langläufer aus dem Engadin stand letztlich unverhofft auf dem Podest, denn der klar in Führung liegende Norweger Oskar Vike, der an den Olympischen Spielen in dieser Disziplin Bronze gewonnen hatte, stürzte in der Abfahrt zur Zielgeraden. Das Rennen wurde in der Skating-Technik gelaufen.

Alder erreichte sein Karriere-Bestresultat im Weltcup Mitte Januar im Sprint von Oberhof mit einem 13. Rang. Die Selektion für die Olympischen Spiele blieb ihm verwehrt. (riz/sda)
Saisonende für Luca Hollenstein
Der HC Davos muss für den Rest der Saison auf Torhüter Luca Hollenstein verzichten. Wie der Klub mitteilte, erlitt der Goalie beim Spiel gegen den EHC Kloten am vergangenen Samstag einen Riss des Innenbands im rechten Knie. In den kommenden Tagen steht für den bald 26-Jährigen, der in dieser Spielzeit zu 20 Einsätzen gekommen ist, eine Operation an.

Die Bündner, die schon länger als Qualifikationssieger feststehen, reagierten umgehend auf den verletzungsbedingten Ausfall und verpflichteten den finnischen Keeper Roope Taponen bis zum Ende der laufenden Saison. Der 24-Jährige spielte von 2021 bis 2025 bei IFK Helsinki und stand unter anderem am Spengler Cup 2022 im Einsatz. In der aktuellen Spielzeit war Taponen bei Ilves Tampere engagiert und absolvierte zudem Partien in der zweithöchsten finnischen Liga. (riz/sda)
Roten folgt auf Gisin
Der Schweizer Skihersteller Stöckli mit Aushängeschild Marco Odermatt stellt zur kommenden Saison die Leitung der Rennsportabteilung neu auf. Wie das Unternehmen in Malters mitteilte, übernimmt Jörg Roten die Funktion des Rennsportleiters von Marc Gisin.

Roten hat sich als Trainer im Weltcup einen Namen gemacht. Der Walliser betreute unter anderen Daniel Albrecht, Carlo Janka, Henrik Kristoffersen und zuletzt Wendy Holdener. Das Unternehmen hebt insbesondere Rotens tiefes Rennsport-Know-how, seine technische Expertise sowie sein Gespür für Material und Athleten hervor. Der scheidende Rennsportleiter Marc Gisin, bis 2020 selbst zehn Jahre im Weltcup aktiv, tritt kommenden Sommer nach drei Jahren als Rennsportleiter ab. (riz/sda)
Liebe Userinnen und User
Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen.
Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten
Das könnte dich auch noch interessieren:
Franjo von Allmen zeigt, was hinter 3 Mal Olympia-Gold steckt
Sich die Weltcup-Pisten mit Geschwindigkeiten von teils über 140 Kilometern pro Stunde hinunterzustürzen, benötigt Mut. So viel dürfte jedem Ski-Fan klar sein. Damit die Stars auf der Streif, am Lauberhorn oder auf der Stelvio in Bormio bestehen können, braucht es aber auch starke Oberschenkel und allgemein eine Menge Kraft.
Zur Story