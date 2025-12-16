Der Österreicher Stefan Eichberger reisst sich im ersten Abfahrtstraining auf der Saslong in Gröden am Dienstag das Kreuzband. Das ergab eine MRI-Untersuchung, wie der Österreichische Skiverband am Dienstagabend mitteilte.
Der 25-Jährige zog sich zudem einen Meniskusriss im rechten Knie zu. In Graz soll Eichberger nun operiert werden, er fällt für den Rest der Saison aus. (riz/sda)
