Kevin Fiala trägt massgeblich zum 4:2-Auswärtssieg der Los Angeles Kings gegen die Utah Mammoth bei. Der Ostschweizer Stürmer bereitete die ersten beiden Tore der Gäste vor. Sein langer Pass zu Joel Armia vor dem 2:0 (11.) war eine Augenweide. Der Finne zeichnete in der 59. Minute mit einem Schuss ins leere Tor auch für den Endstand verantwortlich.
Fiala gelangen zum zweiten Mal in der laufenden Meisterschaft zwei Punkte in einer Partie. Nach 28 Saisonspielen hält er bei zehn Toren und elf Assists, womit er hinter Adrian Kempe (10/16) der zweitbeste Skorer seines Teams ist.
Janis Moser kassierte mit den Tampa Bay Lightning die vierte Niederlage in Serie. Wie schon zwei Tage zuvor im Heimspiel gegen die New York Islanders unterlag das Team aus Florida mit 0:2 bei den Toronto Maple Leafs. Vor der Negativserie hatte Tampa Bay siebenmal hintereinander gewonnen. (riz/sda)
Fiala gelangen zum zweiten Mal in der laufenden Meisterschaft zwei Punkte in einer Partie. Nach 28 Saisonspielen hält er bei zehn Toren und elf Assists, womit er hinter Adrian Kempe (10/16) der zweitbeste Skorer seines Teams ist.
Janis Moser kassierte mit den Tampa Bay Lightning die vierte Niederlage in Serie. Wie schon zwei Tage zuvor im Heimspiel gegen die New York Islanders unterlag das Team aus Florida mit 0:2 bei den Toronto Maple Leafs. Vor der Negativserie hatte Tampa Bay siebenmal hintereinander gewonnen. (riz/sda)