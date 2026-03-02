Der FC Basel gibt bekannt, dass sich Kaio Eduardo am Samstag im Abschlusstraining für das Auswärtsspiel gegen Lausanne-Sport (2:1) das vordere Kreuzband gerissen und eine Meniskusverletzung erlitten hat. Der 20-jährige Stürmer aus Brasilien wird in den kommenden Tagen operiert und muss mehrere Monate pausieren. Kaio Eduardo spielt beim FCB nur eine Nebenrolle und erhielt kaum Einsatzzeit. (nih/sda)
Sport-News
FCB-Stürmer Eduardo schwer verletzt +++ Brignone beendet Saison vorzeitig
Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
Kaio Eduardo schwer am Knie verletzt
Bader bleibt österreichischer Nationaltrainer
Roger Bader bleibt bis Herbst 2028 Cheftrainer des österreichischen Eishockey-Nationalteams. Das gab der ÖEHV am Montag bekannt. Der Schweizer verlängerte seinen Vertrag um zwei weitere Jahre und bleibt zudem Sportdirektor.
«Das österreichische Eishockey hat in den vergangenen zehn Jahren einen grossen Schritt nach vorne gemacht. Mein Ziel ist es, diese Entwicklung weiterzuführen», erklärte Bader in einer Mitteilung. Im Mai steht die WM in der Schweiz an, Österreich trifft in Gruppe A unter anderem auf den Gastgeber. «Wir wollen erneut eine starke Leistung zeigen. Oberstes Ziel bleibt jedoch der Klassenerhalt», betonte der 61-Jährige. (ram/sda/apa)
Saisonende für Ming-Nufer
Priska Ming-Nufer muss die Weltcup-Saison vorzeitig beenden. Die 34-Jährige erlitt bei der Abfahrt in Soldeu einen Teilabriss des Aussenmeniskus, der eine Operation erforderlich macht.
Die Obwaldnerin blickt auf eine schwierige Saison zurück: In zehn Speed-Rennen war ein 23. Platz in der Abfahrt von St. Moritz ihr bestes Resultat. (ram/sda)
FCZ-Verteidiger Kamberi für drei Spiele gesperrt
Lindrit Kamberi vom FC Zürich muss für drei Spiele aussetzen. Der Verteidiger wird nach seinem Platzverweis am Sonntag in der Partie bei den Young Boys belangt.
Kamberi erhielt zwei Spielsperren aufgrund eines Fouls als letzter Mann, das «eine Gefahr für die körperliche Unversehrtheit seines Gegners darstellte», wie die Zuständigen der Swiss Football League wissen lassen. Eine zusätzliche Spielsperre kommt hinzu, da es sich um Kamberis zweiten direkten Platzverweis in dieser Saison handelt. (abu/sda)
Brignone beendet ihre Saison vorzeitig
Federica Brignone fährt in diesem Winter keine Rennen mehr. Die Italienerin zieht sich zwecks Regeneration vorzeitig aus dem Weltcup zurück.
«Ich glaube, ich habe meinem Körper in den letzten Monaten viel zugemutet», erklärt Brignone in einem Artikel des italienischen Wintersport-Blatts «Sciare Magazine». «Vom Tag meiner Verletzung an habe ich mich voll und ganz dem Ziel verschrieben, an den diesjährigen Spielen teilzunehmen und zwei Ziele zu erreichen – die italienische Flagge zu tragen und auf dem Podium zu stehen. Ich habe es sogar zweimal geschafft und stand ganz oben auf dem Treppchen. Ich habe versucht, die Saison fortzusetzen, aber mein Körper macht sich nun bemerkbar. Deshalb nutze ich das Saisonende, um mir eine Pause zu gönnen und meine Rehabilitation so gut wie möglich fortzusetzen.» (abu/sda)
Carlos Bernegger Co-Trainer des FC Zürich
Der FC Zürich ergänzt das Trainer-Team der Super-League-Mannschaft mit einem prominenten Zuzug. Carlos Bernegger wirkt ab sofort als Assistent von Chefcoach Dennis Hediger.
Der 56-jährige argentinisch-schweizerische Doppelbürger Bernegger hat als Co-Trainer einen Vertrag unterzeichnet, der ihn bis zum 30. Juni 2027 an den Stadtklub bindet. In der Schweiz hat Bernegger als Cheftrainer bereits beim FC Winterthur, bei den Grasshoppers, beim FC Luzern und beim FC Thun gearbeitet. (abu/sda)
Clippers und Niederhäuser siegen wieder
Die Los Angeles Clippers mit Yanic Konan Niederhäuser kehren in der NBA zum Siegen zurück. Das Team aus Kalifornien schlägt die New Orleans Pelicans im heimischen Stadion 137:117.
Beim ersten Erfolg nach drei knappen Niederlagen lagen die Clippers gegen einen Kontrahenten, der mit vier Siegen zuletzt Aufwärtstendenz gezeigt hatte, stets vorne. Im dritten Viertel mussten sie die Pelicans nach klarer Führung mit bis zu 18 Punkten Vorsprung zwar bis auf einen Punkt aufschliessen lassen. Sie bauten die Marge danach aber wieder auf eine komfortable Grösse aus. Der Freiburger Niederhäuser hatte in seiner Bilanz sieben Punkte und sechs Rebounds stehen. (abu/sda)
Thurgaus erster Sieg
In den Eishockey-Playoffs der Swiss League feiert der HC Thurgau in der Serie gegen Olten im dritten Spiel den ersten Sieg. Die Thurgauer, Zweite in der Qualifikation, verspielten im Finish eine 3:1-Führung, um in der ersten Minute der Verlängerung dann doch noch mit 4:3 zu gewinnen.
Matchwinner für Thurgau war Daniel Ljunggren, der die ersten zwei Goals und am Ende auch den Siegtreffer in der Verlängerung erzielte. Thurgau führte 1:0 und 3:1. In den elf Minuten realisierten Guillaume Asselin (in Überzahl) und Jules Sturny (ohne Torhüter) den Ausgleich. In der Verlängerung leisteten sich die Oltner schon nach neun Sekunden eine Strafe, die 48 Sekunden später zu Ljunggrens 4:3 führte. (riz/sda)
Bronze für Jason Solari
Der Tessiner Pistolenschütze Jason Solari holte an den Europameisterschaften in Jerewan die Bronzemedaille. Der 26-Jährige hatte schon vor einem Jahr in diesem Wettbewerb Bronze geholt.
Im Final im Südkaukasus in Armenien führte Solari das Feld am Anfang sogar an. Am Ende liess er aber nach, zudem unterlief ihm ein schlechter Schuss. «Im ersten Moment war ich etwas enttäuscht», so Solari, weil «ich zumindest den zweiten Platz erhofft hatte.» (riz/sda)
Nadja Kälin läuft in die Top 10
Nadja Kälin bestätigte ihre tolle Form. Beim Skiathlon in Falun wurde die Frau aus dem Engadin Siebente und egalisierte somit ihr Karriere-Bestresultat im Weltcup – ohne Staffeln. Die 24-Jährige biss sich lange in der achtköpfigen Spitzengruppe fest. Auf der letzten Runde lieferten sich die spätere Siegerin Heidi Weng, Jessie Diggins und Frida Karlsson einen harten Abnützungskampf. Die Schweizerin hielt wie die restlichen Verfolgerinnen nicht mit, teilte aber im Nassschnee ihre Kräfte im Rennen über 10 km klassisch und 10 km Skating gut ein.
Eine Woche nach dem Coup mit Olympia-Bronze über 50 km und zehn Tage nach Silber im Team-Sprint als Partnerin von Nadine Fähndrich lief die Olympia-Vierte im Skiathlon zum vierten Mal im Weltcup als Einzelstarterin in die Top Ten. Anja Weber erreichte Platz 16. (riz/sda)
Guerdat siegt im Weltcup-Springen von Helsinki
Steve Guerdat im Sattel von Iashin gewann das mit 250'000 Euro dotierte Weltcupspringen in Helsinki und qualifizierte sich souverän für den Weltcup-Final in Texas. Im Stechen gegen sechs weitere Paare sicherten sich der Jurassier und der zwölfjährige Wallach ihren bereits zweiten Weltcupsieg der Saison - bereits Mitte Januar in Leipzig hatten die beiden triumphiert.
Helsinki bildete die letzte der 13 Stationen, um sich für den Weltcup-Final zu qualifizieren. Die besten sieben Resultate kamen in die Wertung, die Top 18 dürfen im April nach Ostern zum Final in Fort Worth antreten. Guerdat, Alain Jufer und Martin Fuchs haben diese Kriterien erfüllt. (riz/sda)
Domen Prevc segelt auf eigener Flughöhe
Je grösser die Schanze, desto besser für Domen Prevc. Der Olympiasieger und Skiflug-Weltmeister aus Slowenien gewann am Sonntag das Skifliegen am Kulm hoch überlegen. Obwohl zum Ende des zweiten Durchgangs der Anlauf noch um zwei Luken verkürzt wurde, segelte er auf die Schanzen-Rekordweite von 245,5 m .
Sandro Hauswirth überzeugte mit Platz 13 und dem Karriere-Bestresultat im Weltcup. Der Olympia-Teilnehmer aus dem Berner Oberländer flog 214 und 216,5 m weit. Gregor Deschwanden wurde 18., Simon Ammann holte als 30. einen Weltcuppunkt.
Dario Caviezel fährt aufs Podest
Dario Caviezel stand am Sonntag in Krynica-Zdroj beim zweiten Parallel-Riesenslalom des Wochenendes als Dritter auf dem Podest. Der 30-Jährige setzte sich im kleinen Final gegen den Olympiasieger Benjamin Karl durch. Den Sieg sicherte sich wie schon am Vortag der Italiener Maurizio Bormolini. Caviezel stand bereits zum dritten Mal in diesem Weltcupwinter auf dem Podest.
Seine Frau Ladina Caviezel und Julie Zogg schieden in den Viertelfinals gegen hochkarätige Gegnerinnen aus. Julie Zogg unterlag in diesem Lauf der späteren Siegerin Sabine Payer aus Österreich, Ladina Caviezel der Finalistin Lucia Dalmasso aus Italien. (riz/sda)
Klaebo doppelt nach
Johannes Hösflot Klaebo doppelte in Falun nach dem Sieg im Sprint vom Samstag nach und gewann am Sonntag den Skiathlon. Der Dominator setzte sich im kommenden WM-Ort souverän vor seinen Teamkollegen Harald Östberg Amundsen und Martin Nyenget durch.
Eine ansprechende Leistung zeigte der Freiburger Antonin Savary, der mit der Startnummer 57 in den 28. Rang vorstiess. Die höher eingestuften Beda Klee und Cyrill Fähndrich erwischten hingegen einen schwachen Tag und verpassten die Top 50. (riz/sda)
