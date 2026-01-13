freundlich
Sportnews-Ticker: Freeski-Fahrer Fabian Bösch kündigt Rücktritt an

Sport-News

Freeski-Fahrer Bösch kündigt Rücktritt an +++ Zauchensee-Super-G wird in Soldeu nachgeholt

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
13.01.2026, 12:5713.01.2026, 13:00
In Zauchensee abgesagter Super-G in Soldeu
Der am Sonntag in Zauchensee abgesagte Weltcup-Super-G der Frauen wird Ende Februar in Andorra nachgeholt. In Soldeu finden nun drei Rennen statt.

Das Programm in Soldeu sieht nun von Freitag, 27. Februar, bis Sonntag, 1. März, der Reihe nach eine Abfahrt, das Ersatzrennen für Zauchensee und den schon im ursprünglichen Kalender aufgeführten Super-G vor.

Im Salzburgerland hatten heftige Schneefälle in der Nacht auf Sonntag und starker Wind die Durchführung des Super-G verunmöglicht. (nih/sda)
Fabian Bösch hört Ende Saison auf
Der Schweizer Freeski-Fahrer Fabian Bösch kündigt seinen Rücktritt nach der laufenden Saison an. Mit dem 28-jährigen Bösch zieht sich einer der erfolgreichsten Vertreter seines Sports zurück. Der Engelberger zählt seit mehr als zehn Jahren zu den prägenden Figuren im internationalen Freeski-Zirkus – sowohl im Slopestyle als auch im Big Air.

Seine grössten Erfolge errang Bösch an Weltmeisterschaften. Vor elf Jahren gewann er in Kreischberg in der Steiermark Gold im Slopestyle, vier Winter danach in Park City, Utah, Gold im Big Air. Im Weltcup reichte es ihm nie zum Sieg; in seiner bisherigen Bilanz hat er als Bestergebnisse je vier zweite und dritte Ränge stehen.

Auch auf der grössten Bühne des Freestyle-Sports, den X Games, setzte Bösch Meilensteine. Vor zehn Jahren holte er in Aspen, Colorado, Gold im Big Air, einen Monat später Silber bei den X Games in Oslo. (nih/sda)
Paris Saint-Germain verliert im Cup gegen den Paris FC
Paris Saint-Germain verliert in den Sechzehntelfinals des französischen Cups gegen den Paris FC mit 0:1. Damit scheidet der Titelverteidiger bereits früh aus dem Rennen um den Cupsieg aus.

Spielentscheidend war das einzige Tor der Partie von Jonathan Ikoné in der 74. Minute. Mit diesem sicherte der Franzose seiner Mannschaft den Sieg, trotz der Überlegenheit von PSG. Die Sieger der Champions League 2024/25 verbuchten im Vergleich zum Paris FC rund viermal mehr Torschüsse. (nih/sda)


Roth und Werner neben dem Podest
Noe Roth und Pirmin Werner landen beim letzten Aerials-Wettkampf der Weltcup-Saison deutlich neben dem Podest. Im Final der besten 12 verzeichnete Roth wegen zu hoher Anfahrtsgeschwindigkeit Probleme bei der Landung und konnte seinen Sprung nicht stehen. Auch Werner gelang kein optimaler Sprung.

Roth klassierte sich schliesslich auf dem 7. Platz, Werner belegte direkt dahinter den 8. Rang. Damit verpassten beide den Super-Final der besten sechs Athleten und damit auch den Kampf um die Podestplätze. Den Sieg sicherte sich der Chinese Li Xinpeng vor Landsmann Wang Xindi. Der Kanadier Miha Fontaine komplettierte das Podest.

Bei den Frauen gewann Weltmeisterin Kaila Kuhn den Abschluss der Weltcup-Saison. Die US-Amerikanerin setzte sich gegen die Xu Mengtao aus China durch, die bereits vor dem Final als Gesamtweltcupsiegerin feststand. Die Australierin Danielle Scott beendete den Wettkampf auf dem 3. Platz. Lisa Kozomara, die einzige Schweizerin, war in Lake Placid bereits in der Qualifikation gescheitert. (hkl/sda)

Kilde startet nicht in Wengen
Aleksander Kilde verzichtet auf einen Start in Wengen. Wie der Norweger via Instagram mitteilt, kommt das Rennwochenende für ihn, zwei Jahre nach seinem schweren Sturz, noch zu früh. Stattdessen will er sich zum jetzigen Zeitpunkt auf Trainingstage mit seinen Trainern fokussieren.

Im Januar 2024 hatte Kilde bei der Lauberhorn-Abfahrt im Ziel-S die Kontrolle verloren und war heftig in die Fangnetze geprallt. Der 33-Jährige musste daraufhin am Knie und an der Schulter operiert werden, eine Blutvergiftung verlangsamte seinen Heilungsverlauf zusätzlich. (ram/sda)
Lausanne-Sport längere Zeit ohne Topskorer Bair
Theo Bair, Stürmer von Lausanne-Sport, muss sechs bis acht Wochen pausieren. Der Kanadier zieht sich eine Knöchel- und Syndesmoseband-Verletzung zu. Die Havarie erlitt der 26-jährige Bair am vergangenen Donnerstag im Testspiel gegen Neuchâtel Xamax; er musste rund zehn Minuten vor Schluss ausgewechselt werden.

Bairs Ausfall bedeutet für die Waadtländer eine Schwächung in der Offensive. Mit acht Treffern, sechs in der Super League und zwei in der Conference League, ist er der beste Torschütze des Teams von Trainer Peter Zeidler. Lausanne-Sport startet am Mittwoch mit dem Léman-Derby in Genf gegen Servette, einem Nachholspiel der 18. Runde, in die zweite Phase der Super-League-Saison. (riz/sda)
Alexandra Kosteniuk EM-Zweite im Rapidschach
An der Europameisterschaft im Rapidschach in Monaco verpasste GM Alexandra Kosteniuk ihren vierten Titel nach 2015, 2019 und 2024 nur knapp. Punktgleich mit der neuen Europameisterin GM Nino Baziaschwili aus Georgien gewann die 41-jährige Schweizer Nationalspielerin die Silbermedaille.

Die topgesetzte Kosteniuk und die als Nummer 2 eingestufte Baziaschwili lagen nach elf Runden mit je neun Punkten gleichauf. Den Ausschlag für die Vergabe der Medaillen gab die direkte Begegnung in der Schlussrunde, die Kosteniuk verlor. (riz/sda)

Tennis-Profi Milos Raonic tritt zurück
Milos Raonic beendet seine Karriere als Tennis-Profi. «Es ist ein Moment, von dem man weiss, dass er irgendwann kommt, aber man fühlt sich nie bereit. Jetzt bin ich so bereit, wie ich je sein werde», schrieb der 35-jährige Kanadier auf Instagram. «Ich war der glücklichste Mensch, dass ich meinen Traum leben und erfüllen durfte.» Raonic bedankte sich bei Fans, Trainern, Kanada und seiner Familie, die aus Montenegro nach Nordamerika kam.

Der Ende Dezember 35-jährig gewordene Raonic war schon längst nicht mehr auf den Wettkampf-Plätzen zu sehen. Seine letzte Partie bestritt er im vorletzten Sommer bei den Olympischen Spielen in Paris. Gegen den Deutschen Dominik Koepfer verlor er in der 1. Runde in drei Sätzen.

Raonic, der auf Stufe ATP acht Turniere gewann, hatte vor zehn Jahren die beste Phase seiner Karriere. In Wimbledon erreichte er nach einem Fünf-Satz-Sieg im Halbfinal gegen Roger Federer den Final, in dem er gegen Andy Murray den Kürzeren zog. Dem Schotten unterlag er in jener Saison auch in den Halbfinals des Australian Open und der ATP Finals in London. Das Jahr beendete Raonic als Weltnummer 3, was gleichbedeutend war mit seiner besten Klassierung im Ranking. (nih/sda)

Jashari auch Spieler des Jahres in Belgien
Ardon Jashari erhält als ehemaliger Spieler des FC Brügge eine weitere Auszeichnung. Der Schweizer Mittelfeldspieler ist Belgiens Spieler des Jahres 2025. Im vergangenen Mai, vor seinem Umzug von Brügge zur AC Milan, war Jashari bereits doppelt geehrt worden, und zwar als bester Spieler und bestes Talent für die vergangene Saison. Als Auszeichnung als bester Spieler des letzten Jahres durfte der 23-jährige Innerschweizer den «goldenen Schuh» entgegennehmen.

Die Wahl Jasharis kam völlig überraschend. Als erste Anwärter auf die Auszeichnung hatten zwei seiner einstigen Teamkollegen gegolten, der Grieche Christos Tzolis und der Belgier Hans Vanaken. «Ich werde Belgien und den Verein Brügge nie vergessen, wenn ich diese Trophäe betrachte», sagte Jashari mit der Trophäe in der Hand. «Ich bin sehr stolz, diesen wichtigen Preis erhalten zu haben. Deshalb bedanke ich mich noch einmal bei allen Leuten des FC Brügge. Ohne sie wäre das nie möglich gewesen.» (riz/sda)




Dritter Sieg in Folge fürs Team Tirinzoni
Silvana Tirinzoni und ihr Team beenden die Grand-Slam-Turnier-Serie in Kanada auf bestmögliche Art. Das Quartett erringt beim Event in Steinbach, Manitoba, den dritten Sieg in Folge. Skip Tirinzoni, Carole Howald, Selina Witschonke und Alina Pätz setzten sich im Final gegen die einheimische Equipe um Skip Kerri Einarson 6:5 durch und reihten als erstes Team drei Turniersiege bei dieser Veranstaltung aneinander.

«Ich hätte das nie für möglich gehalten, zumal hier ja die weltweit besten zwölf Teams dabei waren», sagte Tirinzoni nach dem neuerlichen Grosserfolg, ihrem siebten bei einem Turnier der Grand-Slam-Serie. (riz/sda)
Andrea Epp-Ellenberger tritt zurück
Andrea Epp-Ellenberger beendet ihre Karriere mit sofortiger Wirkung. Dies gab die 32-jährige Riesenslalom-Spezialistin am Sonntag auf ihrem Instagram-Kanal bekannt. Grund für den Rücktritt sind die zahlreichen Verletzungen, die sich die Nidwaldnerin während ihrer Karriere zugezogen hat.

Epp-Ellenberger bestritt 53 Weltcuprennen, davon 48 im Riesenslalom. Ihre besten Klassierungen in einem Einzel-Wettbewerb fuhr sie in Kronplatz 2019 und Sölden 2020 heraus, als sie jeweils Elfte wurde. An der WM in Are 2019 belegte sie Platz 10. (cpf/sda)


