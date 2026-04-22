Die Staatsanwaltschaft Aargau hat die öffentliche Fahndung nach randalierenden Fussballfans abgeschlossen. Alle gesuchten Personen seien identifiziert, teilte sie am Mittwoch mit. Die Gesuchten hätten sich selbst bei den Strafverfolgungsbehörden gemeldet oder anderweitig identifiziert werden können, schrieb die Staatsanwaltschaft Aargau in ihrer Mitteilung. Mitte April hatte sie verpixelte Fotos der gesuchten Personen veröffentlicht.
Die betroffenen Personen werden sich laut Mitteilung nun als beschuldigte Personen im laufenden Strafverfahren verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft führe Strafuntersuchungen wegen Sachbeschädigung, Störung des öffentlichen Verkehrs sowie Landfriedensbruch durch. Nach dem Cupspiel Aarau-YB kam es im vergangenen September zu Sachbeschädigungen und Störungen des öffentlichen Verkehrs. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 200'000 Franken. (ram/sda)
Die betroffenen Personen werden sich laut Mitteilung nun als beschuldigte Personen im laufenden Strafverfahren verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft führe Strafuntersuchungen wegen Sachbeschädigung, Störung des öffentlichen Verkehrs sowie Landfriedensbruch durch. Nach dem Cupspiel Aarau-YB kam es im vergangenen September zu Sachbeschädigungen und Störungen des öffentlichen Verkehrs. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 200'000 Franken. (ram/sda)