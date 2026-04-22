Mauro Schmid gelingt beim Frühjahrsklassiker Flèche Wallone in Belgien ein Glanzresultat. Der Schweizer Meister wird Zweiter. Nach 200 Kilometern muss er sich ins Ziel hinauf an der Mur de Huy nur vom 19-jährigen französischen Ausnahmetalent Paul Seixas schlagen lassen. (ram)
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Paul Seixas derriba el Muro de Huy en su debut y sucede a Tadej Pogacar en la Flecha Valona.
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