La Chaux-de-Fonds erreicht in der Swiss League zum dritten Mal in den letzten vier Jahren den Playoff-Final. Die Neuenburger entscheiden die Belle auswärts gegen den Titelverteidiger Visp mit 3:2 für sich.
Das Siegtor im siebten und entscheidenden Spiel dieser Halbfinalserie fiel erst in der Verlängerung. Nach knapp 77 Minuten führte Toms Andersons mit seinem Tor zum 3:2 die Entscheidung zugunsten der Gäste herbei und verhinderte damit einen reinen Walliser Final.
Der Gegner ab Sonntag in der Best-of-7-Serie ist Qualifikationssieger Sierre. Die Unterwalliser haben sich bereits am letzten Sonntag mit einem Heimsieg gegen Olten am 64. Geburtstag ihres Cheftrainers und Mitbesitzers Chris McSorley für den Playoff-Final qualifiziert. (nih/sda)
Das Siegtor im siebten und entscheidenden Spiel dieser Halbfinalserie fiel erst in der Verlängerung. Nach knapp 77 Minuten führte Toms Andersons mit seinem Tor zum 3:2 die Entscheidung zugunsten der Gäste herbei und verhinderte damit einen reinen Walliser Final.
Der Gegner ab Sonntag in der Best-of-7-Serie ist Qualifikationssieger Sierre. Die Unterwalliser haben sich bereits am letzten Sonntag mit einem Heimsieg gegen Olten am 64. Geburtstag ihres Cheftrainers und Mitbesitzers Chris McSorley für den Playoff-Final qualifiziert. (nih/sda)