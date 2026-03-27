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Cute News: Lustige Tierbilder von Ottern, Motten und Hunden

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27 lustige Tierbilder – inklusive extra Otten

27.03.2026, 06:1227.03.2026, 06:12
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Letzten Freitag wurde nach Otten geschrien. Zu Recht. Unabsichtlich sind Otten ein wenig vergessen gegangen. Heute aber nicht. Bitte nehmt das hier als meine offizielle Entschuldigung.

Ottigen Morgen allerseits!

Und ja, das ist jetzt ein Wort. Duden, please call me!

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Noch etwas müde?

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Keine Cute News mehr verpassen:

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Keine Sorge, gleich bist du wach:

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Geissli will Hallo sagen!

cute news tier ziege https://ch.pinterest.com/pin/62839357299176780/
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Weitermachen!

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/1121888957209242774/
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Wo bleibt mein Frühstück, Mensch?!

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957209242772/
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Ein paar Knuddel für zwischendurch.

cute news tier seal https://ch.pinterest.com/pin/1121888957209124963/
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Die wohl beste Alarmanlage:

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Wer schreit denn so?

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Zunge der Woche:

cute news tier esel https://ch.pinterest.com/pin/10907224093655154/
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Da wartet jemand auf Snacks:

cute news tier waschbär https://www.reddit.com/r/notmycat/comments/1s2bul8/we_feed_the_outside_strays_but/
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Nur Katzendinge:

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Hoppla …

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Hier gibt es nur Otten:

1 / 49
Nur Otten
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(Unten geht es mit den Cute News weiter!)

Homeoffice ist nicht einfach, wenn du dich auch noch um dein Baby kümmern musst.

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Kein Frühling ohne Hummelhintern:

cute news tier hummel https://www.reddit.com/r/beebutts/comments/1s0sxt0/does_my_bum_look_big_in_this/
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Damit wir heute auch noch etwas lernen: Das hier ist die Weisse Winden-Federmotte.

Weiße Winden-Federmotte (Pterophorus pentadactyla)
Bild: creative commons

Diese Motte lebt auch bei uns: Sie ist in ganz Europa bis in den Iran verbreitet.

Weiße Winden-Federmotte (Pterophorus pentadactyla)
Bild: creative commons

Im Gegensatz zu den meisten Schmetterlingen bestehen die Flügel dieser Motte aus starren Streben, von denen flexible Borsten abstehen.

Weiße Winden-Federmotte (Pterophorus pentadactyla)
Bild: creative commons

Deshalb sieht es so aus, als hätte sie Federn als Flügel.

Eine weiße Motte Weiße Winden-Federmotte Pterophorus pentadactyla mit ausgebreiteten Flügeln auf grüner Pflanze, Weinviertel Niederösterreich Österreich A white moth White winch feather moth Pterophor ...
Bild: imago images

Hier kommt noch eine Nahaufnahme:

80199331 White Plume Moth - wing structure Norfolk, UK Pterophorus pentadactyla Geoff du Feu All images are copyright protected and remain the property of Ardea Picture Library Ltd. Permission for use ...
Bild: imago images

Die zerbrechlich wirkenden Flügel helfen der Motte dabei, sich perfekt in Gräsern und Blumen zu tarnen, sodass sie für Raubtiere fast unsichtbar ist.

Schlehen-Federgeistchen, Schlehenfedergeistchen, Federgeistchen, Fuenffedriges Federgeistchen, Fuenffedriges Geistchen, Weisses Federgeistchen, Weisses Geistchen, Schneeweisse Windenmotte Pterophorus ...
Bild: imago images

So sieht übrigens die Raupe aus. Diese wird nur 12 Millimeter gross.

Weiße Winden-Federmotte (Pterophorus pentadactyla)
Bild: creative commons

Die Motten sind mit einer Flügelspannweite von 24 bis 35 Millimeter auch nicht einfach zu spotten.

White plume moth, White plume moth (Pterophorus pentadactyla) butterfly. Insect resting on wood
Bild: imago images

Die erwachsenen Tiere fliegen im Juni und Juli ab der Dämmerung und bringen manchmal im September eine zweite Generation hervor.

Schlehen-Federgeistchen, Schlehenfedergeistchen, Federgeistchen, Fuenffedriges Federgeistchen, Fuenffedriges Geistchen, Weisses Federgeistchen, Weisses Geistchen, Schneeweisse Windenmotte Pterophorus ...
Bild: imago images

Diese Motte lebt auch bei uns: Sie ist in ganz Europa bis in den Iran verbreitet.

Pterophorus pentadactyla, beautiful insect with whitte feather wings
Bild: www.imago-images.de

Hier noch ein letztes Bild, das sogar in der Schweiz aufgenommen wurde:

White Plume Moth Switzerland PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: ThomasxMarent 10989669
Bild: imago images

Juhu, endlich Wochenende!

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/104779128829228176/
Bild: pinterest
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