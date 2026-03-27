Cute News
27 lustige Tierbilder – inklusive extra Otten
Cute News, everybody!
Letzten Freitag wurde nach Otten geschrien. Zu Recht. Unabsichtlich sind Otten ein wenig vergessen gegangen. Heute aber nicht. Bitte nehmt das hier als meine offizielle Entschuldigung.
Ottigen Morgen allerseits!
Und ja, das ist jetzt ein Wort. Duden, please call me!
Noch etwas müde?
Keine Cute News mehr verpassen:
Keine Sorge, gleich bist du wach:
Geissli will Hallo sagen!
Weitermachen!
Wo bleibt mein Frühstück, Mensch?!
Ein paar Knuddel für zwischendurch.
Die wohl beste Alarmanlage:
Wer schreit denn so?
Zunge der Woche:
Da wartet jemand auf Snacks:
Nur Katzendinge:
Hoppla …
Hier gibt es nur Otten:
(Unten geht es mit den Cute News weiter!)
Homeoffice ist nicht einfach, wenn du dich auch noch um dein Baby kümmern musst.
Kein Frühling ohne Hummelhintern:
Damit wir heute auch noch etwas lernen: Das hier ist die Weisse Winden-Federmotte.
Diese Motte lebt auch bei uns: Sie ist in ganz Europa bis in den Iran verbreitet.
Im Gegensatz zu den meisten Schmetterlingen bestehen die Flügel dieser Motte aus starren Streben, von denen flexible Borsten abstehen.
Deshalb sieht es so aus, als hätte sie Federn als Flügel.
Hier kommt noch eine Nahaufnahme:
Die zerbrechlich wirkenden Flügel helfen der Motte dabei, sich perfekt in Gräsern und Blumen zu tarnen, sodass sie für Raubtiere fast unsichtbar ist.
So sieht übrigens die Raupe aus. Diese wird nur 12 Millimeter gross.
Die Motten sind mit einer Flügelspannweite von 24 bis 35 Millimeter auch nicht einfach zu spotten.
Die erwachsenen Tiere fliegen im Juni und Juli ab der Dämmerung und bringen manchmal im September eine zweite Generation hervor.
Diese Motte lebt auch bei uns: Sie ist in ganz Europa bis in den Iran verbreitet.
Hier noch ein letztes Bild, das sogar in der Schweiz aufgenommen wurde:
Juhu, endlich Wochenende!
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.