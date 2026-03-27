Cute News

27 lustige Tierbilder – inklusive extra Otten

Corina Mühle Folge mir

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Cute News, everybody!

Letzten Freitag wurde nach Otten geschrien. Zu Recht. Unabsichtlich sind Otten ein wenig vergessen gegangen. Heute aber nicht. Bitte nehmt das hier als meine offizielle Entschuldigung.

Ottigen Morgen allerseits!

Und ja, das ist jetzt ein Wort. Duden, please call me!

Noch etwas müde?

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Keine Sorge, gleich bist du wach:

Geissli will Hallo sagen!

Weitermachen!

Wo bleibt mein Frühstück, Mensch?!

Ein paar Knuddel für zwischendurch.

Die wohl beste Alarmanlage:

Wer schreit denn so?

Zunge der Woche:

Da wartet jemand auf Snacks:

Nur Katzendinge:

Hoppla …

Hier gibt es nur Otten:

1 / 49 Nur Otten quelle: reddit

(Unten geht es mit den Cute News weiter!)

Homeoffice ist nicht einfach, wenn du dich auch noch um dein Baby kümmern musst.

Kein Frühling ohne Hummelhintern:

Bild: reddit

Damit wir heute auch noch etwas lernen: Das hier ist die Weisse Winden-Federmotte.

Bild: creative commons

Diese Motte lebt auch bei uns: Sie ist in ganz Europa bis in den Iran verbreitet.

Bild: creative commons

Im Gegensatz zu den meisten Schmetterlingen bestehen die Flügel dieser Motte aus starren Streben, von denen flexible Borsten abstehen.

Bild: creative commons

Deshalb sieht es so aus, als hätte sie Federn als Flügel.

Bild: imago images

Hier kommt noch eine Nahaufnahme:

Bild: imago images

Die zerbrechlich wirkenden Flügel helfen der Motte dabei, sich perfekt in Gräsern und Blumen zu tarnen, sodass sie für Raubtiere fast unsichtbar ist.

Bild: imago images

So sieht übrigens die Raupe aus. Diese wird nur 12 Millimeter gross.

Bild: creative commons

Die Motten sind mit einer Flügelspannweite von 24 bis 35 Millimeter auch nicht einfach zu spotten.

Bild: imago images

Die erwachsenen Tiere fliegen im Juni und Juli ab der Dämmerung und bringen manchmal im September eine zweite Generation hervor.

Bild: imago images

Diese Motte lebt auch bei uns: Sie ist in ganz Europa bis in den Iran verbreitet.

Bild: www.imago-images.de

Hier noch ein letztes Bild, das sogar in der Schweiz aufgenommen wurde:

Bild: imago images

Juhu, endlich Wochenende!

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!