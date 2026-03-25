freundlich12°
DE | FR
burger
Schweiz
Schule - Bildung

Neues Uni-Ranking: ETH und Hotelfachschule Lausanne mit Bestnoten

The main building of the Swiss Federal Institute of Technology, ETH, in Zurich, Switzerland, on June 28, 2018. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Drei Studiengänge der ETH schneiden besonders gut ab.Bild: KEYSTONE

Neues Ranking: Diese Schweizer Studiengänge gehören zu den besten der Welt

In Erdwissenschaften, Geologie und Geophysik ist die ETH Zürich nicht zu toppen: In diesen Fächern belegt die Hochschule Platz 1 im QS-Hochschulranking. Unter den Hotelfachschulen ist die Ecole hôtelière de Lausanne Spitzenreiter.
25.03.2026, 11:0025.03.2026, 11:01

Nur drei Länder haben mehr Studiengänge unter den Top 10 als die Schweiz, wie das am Mittwoch veröffentlichte Hochschulranking nach Fächern des internationalen Hochschulberaters Quacquarelli Symonds (QS) zeigt. Nur die USA, Grossbritannien und Singapur schnitten besser ab.

Insgesamt rangieren 28 Studiengänge an elf Schweizer Bildungsinstitutionen unter den Top 10 der Weltbesten. Darunter finden sich sieben Bildungsinstitutionen für Hotellerie. Das Ranking zeige, dass die Schweiz ihre Position als weltweit beste Studiendestination im Bereich Hotellerie weiter ausgebaut habe, schrieb QS in einer Mitteilung zum neuen Ranking.

Die ETH Zürich war für 18 der insgesamt 28 Schweizer Top-10-Platzierungen verantwortlich. Im Fach Erdwissenschaften belegt die Hochschule diese Position bereits zum elften Mal in Folge. In Geologie und Geophysik ist die ETH Zürich seit sieben Jahren führend. Auch die Ecole hôtelière de Lausanne führte die Rangliste im Bereich Hotellerie zum siebten Mal in Folge an.

Le campus de l&#039; Ecole Hoteliere de Lausanne, EHL, photographie lors de la pandemie de Coronavirus (Covid-19) ce mercredi 23 septembre 2020 a Lausanne. Quelques jours apres l&#039;annonce de nouve ...
Auch die Ecole hôtelière de Lausanne schneidet gut ab.Bild: keystone

Von den 270 bewerteten Schweizer Studiengängen haben 83 eine bessere Platzierung erreicht als im Vorjahr, während 79 zurückgefallen sind. Das Ranking verglich über 21'000 akademische Programme an 1900 Universitäten in mehr als 100 Ländern. (dab/sda)

Mehr zu den Schweizer Hochschulen:

«Nur Verlierer»: Schweizer Hochschulen warnen vor SVP-10-Millionen-Initiative
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Gefühle, die du auch dieses Uni-Semester durchleben wirst
1 / 20
Gefühle, die du auch dieses Uni-Semester durchleben wirst
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Unheimliche Szenen: Polizisten filmen Aufnahmeritual einer US-Studentenverbindung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
10'000 Bändel verteilt: Jetzt rollen die SBB das Sunflower-Projekt schweizweit aus
Ein Band mit Sonnenblumen-Symbolen dient Menschen mit unsichtbaren Einschränkungen, um auf ihre Bedürfnisse aufmerksam zu machen. Die SBB ziehen eine positive Bilanz.
Es ist ein kleines Hilfsmittel mit grosser Wirkung: Der sogenannte Sunflower Lanyard – ein Umhängeband, das auf unsichtbare Behinderungen wie Autismus, Höreinschränkungen, Multiple Sklerose oder Demenz hinweist. Vergangenen Sommer gaben die SBB bekannt, dass sie die Gratis-Abgabe solcher Bänder testen werden.
Zur Story