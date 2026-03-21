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Krieg in Nahost: Neue Angriffswelle gegen Hisbollah-Ziel in Beirut

KEYPIX - epa12819270 &amp;#x200b;An Israeli artillery unit deployed at an undisclosed location at the Israeli border with Lebanon shells targets in Lebanon, 14 March 2026. The Israeli military stated ...
Eine israelische Artillerieeinheit beschiesst am 14. März 2026 Ziele im Libanon.Bild: keystone
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Neue israelische Angriffswelle in Beirut +++ Sechs Einschläge und ein Toter in Tel Aviv

21.03.2026, 15:2327.03.2026, 22:34
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22:30
Israel startet neue Angriffswelle gegen Hisbollah-Ziele in Beirut
Das israelische Militär hat nach Angaben eines Sprechers am späten Abend eine erneute Angriffswelle gegen Hisbollah-Ziele in der libanesischen Hauptstadt Beirut begonnen. Bereits wenige Stunden zuvor waren Angriffe gegen die proiranische Miliz geflogen worden. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt.

Der israelische Generalstabschef Ejal Zamir hatte am Abend bei einem Truppenbesuch im Südlibanon von «bedeutenden Plänen zur Fortsetzung des Einsatzes» gesprochen. «Wir befinden uns an einem historischen Wendepunkt», sagte Zamir. Israel verfolge einen Plan, «um die Sicherheitslage – von Teheran bis Beirut – grundlegend zu verändern.»

Am Abend hatte nach Militärangaben auch eine neue Angriffswelle gegen den Iran gestartet. Zu den Zielen machte das Militär zunächst keine Angaben. (sda/dpa)
22:26
Sechs Einschläge und ein Toter in Israel
Nach einem iranischen Raketenangriff spricht der israelische Rettungsdienst von sechs Einschlägen im Grossraum Tel Aviv. Feuerwehr und Rettungsdienst seien unterwegs zu den Einschlagsorten, sagte ein Sprecher am späten Abend. In Zentralisrael wurde den Angaben zufolge ein älterer Mann bewusstlos und in kritischem Zustand an einer der Einschlagstellen gefunden. Er sei wenig später aufgrund seiner schweren Verletzungen gestorben. Ausserdem habe es mehrere Leichtverletzte gegeben.

Das israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome kann zwar den grössten Teil der nach Israel abgefeuerten Raketen zerstören, bietet aber keine hundertprozentige Sicherheit. (sda/dpa)
22:25
US-Sondergesandter rechnet «diese Woche» mit Iran-Gesprächen
Der Sondergesandte der US-Regierung, Steve Witkoff, rechnet noch in dieser Woche mit Gesprächen mit dem Iran. «Wir denken, dass es in dieser Woche Treffen geben wird», sagte er bei einem Kongress im US-Bundesstaat Florida. Es blieb unklar, in welchem Rahmen diese von Witkoff erwähnten Gespräche stattfinden. Er machte dazu keine Angaben.

Witkoff bekräftigte, dass die Iraner einen 15-Punkte-Plan «schon seit langer Zeit vorliegen haben». «Wir erwarten eine Antwort von ihnen, und damit wäre alles geklärt», sagte er. Dabei solle unter anderem die Frage zur Anreicherung von Uran ausgeräumt werden. Auch wäre damit aus Sicht Witkoffs geklärt, dass der Iran seine Bestände an angereichertem Uran abgeben müsse. Über den Plan hatten mehrere US-Medien berichtet. Witkoff betonte, die USA dürften sich «kein zweites Nordkorea im Nahen Osten» leisten, weil das «die Region und die Welt völlig destabilisieren» würde. (sda/dpa)
22:02
Rubio warnt vor iranischen Mautplänen für Strasse von Hormus
US-Aussenminister Marco Rubio warnt davor, dass die iranische Führung nach dem Krieg ein Mautsystem in der für den internationalen Ölhandel wichtigen Strasse von Hormus etablieren könnte. «Das ist nicht nur illegal, sondern auch inakzeptabel und gefährlich für die Welt, und es ist wichtig, dass die Welt einen Plan hat, um dem entgegenzutreten», sagte er nach Gesprächen der Aussenminister der Gruppe wirtschaftsstarker Demokratien (G7) bei Paris.


Die Vereinigten Staaten von Amerika müssten nicht zwingend die Leitung für den Plan übernehmen, sagte Rubio. Zugleich seien die USA glücklich und bereit, mitzuarbeiten. Nicht nur für die G7-Staaten, sondern auch für Länder in Asien und auf der ganzen Welt stehe viel auf dem Spiel.

Es müsse sichergestellt werden, dass «weder die Strasse von Hormus noch irgendeine internationale Wasserstrasse jemals von einem Nationalstaat oder einer terroristischen Regierung wie der heutigen im Iran (...) kontrolliert oder bevormundet» werde, sagte Rubio. (sda/dpa)
21:19
Mehr als 20 Tote bei Angriffen auf Wohnkomplexe im Iran
Bei Angriffen auf Wohngebiete in der iranischen Hauptstadt Teheran und der Kurdenprovinz Kermanschah sind Medienberichten zufolge mehr als 20 Zivilisten ums Leben gekommen. In Teheran starben im Stadtviertel Schahr-e Rey zehn Bewohner eines Wohnkomplexes bei einem Raketenangriff der amerikanisch-israelischen Streitkräfte, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf einen Feuerwehrsprecher berichtete.

In der Stadt Kermanschah im Westen des Landes wurden dem Gouverneursbüro zufolge mehr als zehn Wohneinheiten angegriffen. 13 Menschen seien ums Leben gekommen, darunter 2 Kinder und 4 Frauen.

Zudem gab es Angriffe auf die beiden Stahlwerke in Isfahan in Zentral- und Ahwas im Südwestiran. Teile der Stromversorgungsanlagen sowie eine Werkhalle der beiden Fabriken wurden Berichten zufolge beschädigt. Demnach gab es in Isfahan einen Toten und zwei Verletzte. Das genaue Ausmass der Angriffe soll nach Abschluss der Untersuchungen bekanntgegeben werden. (sda/dpa)
21:18
Rubio schliesst Umleitung von Waffen in Nahen Osten nicht aus
US-Aussenminister Marco Rubio hat nicht ausgeschlossen, dass die Vereinigten Staaten für die Ukraine eingeplante Waffen auch anderweitig nutzen könnten. Wenn es einen entsprechenden Bedarf gebe, stünden die USA immer an erster Stelle, sagte er nach Gesprächen der Aussenminister der Gruppe wirtschaftsstarker Demokratien (G7) bei Paris.

Dies treffe auch zu, um eigene Lager aufzufüllen oder «eine Mission im nationalen Interesse der Vereinigten Staaten zu erfüllen». Zugleich betonte Rubio, dass bislang keine Waffen umgeleitet worden seien – das schliesse aber nicht aus, dass dies künftig der Fall sein könnte.

Zuvor hatte der deutsche Aussenminister Johann Wadephul davor gewarnt, dass die Unterstützung der Ukraine wegen des Iran-Kriegs weiter bröckelt. «Es darf keine Abstriche geben, wenn es um die Aufrechterhaltung der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine geht», sagte der CDU-Politiker. Dies würde Kremlchef Wladimir Putin nur in die Hände spielen.

Die «Washington Post» hatte unter Berufung auf mehrere nicht genannte Quellen berichtet, das Pentagon prüfe, ob Waffen, die eigentlich für die Ukraine bestimmt sind, in den Nahen Osten umgeleitet werden sollten, da der Krieg mit dem Iran Munitionsbestände des US-Militärs aufzehre. (sda/dpa)
21:16
Rubio: Ziele im Iran können ohne Bodentruppen erreicht werden
US-Aussenminister Marco Rubio geht davon aus, dass die USA ihre Ziele im Iran-Krieg auch ohne den Einsatz von Bodentruppen erreichen werden. Das Militär liege vor dem Zeitplan zur Erreichung seiner Ziele – «und wir können sie ohne Bodentruppen erreichen», sagte er nach Ukraine-Gesprächen der Aussenminister der Gruppe wirtschaftsstarker Demokratien (G7) bei Paris. Rubio zeigte sich davon überzeugt, dass der Einsatz im Iran «in wenigen Wochen, nicht in Monaten» abgeschlossen werden könnte.

Zugleich sagte Rubio, dass er einen Einsatz von Bodentruppen nicht kategorisch ausschliesse. Die USA würden sich diese Flexibilität vorbehalten, um Präsident Donald Trump «maximale Handlungsfreiheit und maximale Möglichkeiten zu geben, sich auf Eventualitäten einzustellen».

Die Frage, ob Bodentruppen entsendet werden, gilt in den USA als höchst heikel aufgrund der langjährigen und verlustreichen Kriege im Irak und in Afghanistan. (sda/dpa)
19:16
Erneut Atomanlagen im Iran angegriffen
Im Iran-Krieg hat die iranische Atombehörde neue Angriffe auf Atomanlagen des Landes gemeldet. Demnach wurde der Schwerwasserreaktor Chondab in der Provinz Markazi angegriffen. Das Gouverneursbüro erklärte nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Fars, wegen der im Vorfeld getroffenen Sicherheitsmassnahmen bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung.

Der Schwerwasser-Forschungsreaktor in der Nähe der Stadt Arak war bereits im Vorjahr getroffen worden, als Israel und die USA iranische Atomanlagen angriffen. Damals hatte die Internationale Atomenergiebehörde IAEA klargestellt, dass an dem Forschungsreaktor noch gebaut worden sei und dort deshalb kein Nuklearmaterial vorhanden sei.

Das israelische Militär bestätigte den Angriff und begründete ihn mit wiederholten Wiederaufbauversuchen des Irans nach den Zerstörungen im Vorjahr. «Die israelische Armee wird nicht zulassen, dass das iranische Terrorregime seine Bemühungen um die Weiterentwicklung seines Atomwaffenprogramms fortsetzt, das eine existenzielle Bedrohung für den Staat Israel und die gesamte Welt darstellt», sagte ein Militärsprecher.

Auch die USA nennen als ein Kriegsziel, zu verhindern, dass der Iran jemals in den Besitz von Atomwaffen gelangt. Teheran bestreitet, Atomwaffen zu entwickeln.

Ein weiterer Angriff richtete sich nach Angaben der iranischen Atombehörde gegen eine Produktionsanlage für «Yellowcake», den Ausgangsstoff für die Herstellung von Brennelementen in Ardakan im Zentraliran. Der Staatssender IRIB berichtete, es seien keine radioaktiven Stoffe freigesetzt worden. Die iranische Atombehörde erklärte, es habe bei beiden Angriffen keine Schäden gegeben - die Angaben liessen sich nicht unabhängig überprüfen. (sda/dpa)
19:09
UN suchen nach Mechanismus für Strasse von Hormus
Wegen des andauernden Iran-Kriegs will UN-Generalsekretär António Guterres einen Weg finden, wie bestimmte Güter durch die Strasse von Hormus gelangen können. Ziel sei es zunächst, den Handel mit Düngemitteln und landwirtschaftlichen Produkten zu erleichtern, sagte Guterres' Sprecher. Der Fokus liege auf humanitären Bedürfnissen. Es gehe nicht um den Handel mit Öl. Wie der Mechanismus konkret aussehen werde, sei noch nicht festgelegt, so der Sprecher.

Die UN hatten zuvor gewarnt, dass die Unterbrechung der Schifffahrt durch die Strasse von Hormus, wo Öl, Nahrungsmittel, Medikamente und Düngemittel blockiert sind, Hunger- und Gesundheitskrisen vor allem in ärmeren Ländern auslösen könnte. Es seien «sofortige Massnahmen erforderlich, um diese Folgen abzumildern», hiess es nun von den UN.

Eine Arbeitsgruppe soll zunächst Vorschläge entwickeln und vom Exekutivdirektor des Büros für Projektdienste (Unops), Jorge Moreira da Silva, geleitet werden. Die Umsetzung erfolge dann in enger Abstimmung mit den relevanten UN-Mitgliedstaaten. Vorbild sei unter anderem die Schwarzmeer-Initiative, über die damals ein Getreidekorridor im Ukraine-Krieg über das Schwarze Meer eingerichtet wurde. «Wir hoffen, dass alle involvierten Mitgliedsstaaten das unterstützen werden», sagte Guterres' Sprecher mit Blick auf den neuen Vorstoss. (sda/dpa)
17:58
Wadephul sieht gemeinsame G7-Linie mit USA bei Iran-Krieg
Aussenminister Johann Wadephul sieht nach Beratungen mit seinem US-Kollegen Marco Rubio eine gemeinsame Linie der G7-Länder wirtschaftsstarker Demokratien im Iran-Krieg. «Das war ein wirklich ernsthaftes, ein gutes Gespräch», sagte der CDU-Politiker nach dem Treffen im Kreis der G7-Aussenminister bei Paris. Er fügte hinzu: «Es gab und es gibt keine Anforderung der Vereinigten Staaten von Amerika, insbesondere an uns, vor Ende der Kampfhandlungen einen militärischen Beitrag zu leisten.»

Auf die Frage, wie die Stimmung bei den Gesprächen mit Rubio gewesen sei, sagte Wadephul: «Die war gut, die war freundschaftlich, die war konstruktiv, aber natürlich auch der Ernsthaftigkeit der ganzen Situation angemessen.» Die sicherheitspolitische Lage sei schwierig genug, es müsse eine Eskalation verhindert werden. «Die wirtschaftlichen Auswirkungen spüren wir überall, insbesondere in Europa, schon ganz erheblich.» Aus diesem Grund habe man «wirklich sehr ausführlich über diese Fragen miteinander diskutiert. Und es gibt überhaupt gar keinen Dissens».

Man sei sich einig gewesen, dass Teheran gut beraten sei, jetzt in ernsthafte Verhandlungen mit den USA einzusteigen, sagte Wadephul. «Es gibt erste Anzeichen, die zuversichtlich stimmen können, dass solche Gespräche stattfinden sollen.» Er hatte am Morgen im Deutschlandfunk gesagt, es gebe Vorbereitungen für ein direktes Treffen zwischen Vertretern der USA und Irans, das wohl «in der nächsten Zeit recht kurzfristig in Pakistan stattfinden» solle.

Der Bundesaussenminister ergänzte nach dem Treffen, die Runde eine die feste Überzeugung, dass von Iran kurz- und langfristig keine Gefahr für die Region, darüber hinaus und auch für die Weltwirtschaft ausgehen dürfe. Er habe erneut unterstrichen, dass auch G7-Partner wie Deutschland nach Beendigung der Kampfhandlungen einen Beitrag zur Sicherung der Lage leisten könnten. Deutschland sei diplomatisch aktiv und stimme das eng mit den Partnern ab.
(sda/dpa)
17:48
Libanon: Israelische Armee rückt weiter im Süden vor
Die israelische Armee rückt mit Bodentruppen weiter im südlichen Libanon vor. Die Truppen seien im Süden acht Kilometer weit von der Grenze ins Landesinnere vorgedrungen, sagte der libanesische Verteidigungsminister Michel Menassa in einer Kabinettssitzung. Die Regierung wolle voraussichtlich eine Beschwerde beim UN-Sicherheitsrat einreichen. Die Deutsche Presse-Agentur erfuhr aus Sicherheitskreisen ebenfalls, dass die israelische Armee weiter vordringe. Demnach waren dort auch israelische Panzer zu sehen.

Israels Armee teilte mit, die Truppen hätten in einer Schule im Ort al-Chiam Hunderte Waffen entdeckt, darunter Panzerabwehrraketen, Mörsergranaten und Sprengsätze.

Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz berichtete von Bodenkämpfen mit israelischen Truppen im Grenzgebiet. Sie beanspruchte dabei mehrere Angriffe auf israelische Stellungen im südlichen Libanon für sich.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat nach Medienberichten die Einrichtung einer «grösseren Pufferzone» angekündigt mit dem Ziel, die Hisbollah weiter nach Norden zu drängen. Viele Libanesen fürchten eine grossangelegte Bodeninvasion Israels mit anschliessender Besatzung im Süden des Landes. Israel hatte den südlichen Libanon 18 Jahre lang bis zum Jahr 2000 besetzt. (sda/dpa)
17:47
G7 fordert Ende von Angriffen auf zivile Ziele im Iran-Krieg
Die Aussenminister der G7-Länder haben im Iran-Krieg ein sofortiges Ende von Angriffen auf zivile Infrastruktur gefordert. Überraschend veröffentlichten die Minister der wirtschaftsstarken Demokratien nach ihrem Treffen bei Paris eine gemeinsame Erklärung zum Iran. Es könne keine Rechtfertigung für vorsätzliche Angriffe auf Zivilisten geben, hiess es in der Mitteilung.

Die Aussenminister betonten in der Erklärung auch, dass es aus ihrer Sicht absolut notwendig sei, den freien Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus dauerhaft wiederherzustellen. Diese müsse sicher und gebührenfrei sein. Die Strasse von Hormus, eine für den weltweiten Öl- und Gashandel immens wichtige Transportroute, liegt direkt vor der Küste des Irans. Seit Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe auf die Islamische Republik forderte der Iran Schiffe in der Meerenge per Funk auf, diese nicht zu passieren.

Zur «Gruppe der Sieben» gehören neben Deutschland auch Frankreich, Grossbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA. Von einer gemeinsamen Erklärung war vor dem Treffen in Vaux-de-Cernay keine Rede gewesen. Es werde lediglich eine Mitteilung des französischen G7-Vorsitzes geben, hatte es aus Frankreich geheissen. Noch vor seinem Abflug Richtung Paris hatte US-Aussenminister Marco Rubio sich hinter die Kritik von Präsident Donald Trump gestellt, die Nato-Verbündeten hätten im Krieg mit Iran nicht geholfen, als die USA darum gebeten hätten. (sda/dpa)
17:46
Wadephul trifft Rubio – nach US-Kritik um Entspannung bemüht
Der deutsche Aussenminister Johann Wadephul bemüht sich nach der US-Kritik gegen Deutschland und Europa wegen des Iran-Kriegs um eine Entspannung des Verhältnisses zu Washington.

«Die Stimmung ist eine Arbeitsatmosphäre. Sie ist ernst, weil die Lage ernst ist», sagte er, nach ersten Beratungen mit seinem US-Kollegen Marco Rubio im Kreis der Aussenminister der G7-Partner wirtschaftsstarker Demokratien in der Nähe von Paris. Da man sehe, «dass Iran und Russland auf das Engste zusammenarbeiten, da müssen wir noch enger zusammenstehen».

Die Runde hatte zuvor im Beisein von Rubio über die weitere Unterstützung der Ukraine gesprochen. Rubio war in der Nacht zum zweiten und letzten Tag des Treffens angereist. Zur «Gruppe der Sieben» gehören neben Deutschland und den USA auch Frankreich, Grossbritannien, Italien, Japan und Kanada.

Sein Interesse sei es, bei dem G7-Treffen angesichts des Iran-Kriegs dafür zu sorgen, die gemeinsame Basis zu verbreitern. Über den Iran-Krieg wollte die Runde am Nachmittag sprechen. Wadephul sagte, dass man es mittlerweile mit zwei Kriegen in der Ukraine und im Iran zu tun habe. Das sei «natürlich auch ganz automatisch eine Belastungssituation für unsere Wirtschaft, für unsere Gesellschaften, natürlich auch für unseren Zusammenhalt».

In einem ersten bilateralen Gespräch mit Rubio am Rande der G7-Beratungen habe er verdeutlichen können, dass es «durchaus eine Bereitschaft Deutschlands gibt, nach Ende der Kampfhandlungen auch eine Rolle zu spielen, wenn es darum geht, die Sicherheit des Schiffsverkehrs in der Strasse von Hormus sicherzustellen», sagte er. Den Austausch über dieses Thema werde man sicherlich vertiefen.

US-Präsident Donald Trump hat Deutschland und anderen europäischen Nato-Mitgliedern vorgeworfen, trotz entsprechender Bitten der USA in der für die globale Ölversorgung wichtigen Strasse von Hormus untätig geblieben zu sein. Am Vortag hatte Trump kritisiert, als er die Spitze Deutschlands («the head of Germany») habe sagen hören, dies sei nicht unser Krieg, habe er gesagt, «die Ukraine ist nicht unser Krieg, wir haben geholfen». Die Äusserung sei sehr unangemessen gewesen, fügte er mit Blick auf die deutsche Position hinzu. (sda/dpa)
17:34
UN-Sicherheitsrat tagt zu Iran-Krieg
Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen tagt in New York zum Iran-Krieg. Das Gremium kam am Morgen (Ortszeit) zu einer geschlossenen Sitzung auf eine Initiative Russlands zusammen. Das von Moskau festgelegte Thema der Sitzung seien «Angriffe auf zivile Infrastruktur im Iran, darunter eine Mädchenschule in Minab», hiess es aus Diplomatenkreisen.

Bei dem Angriff in Minab am Persischen Golf waren Ende Februar mindestens 168 Schülerinnen, 26 Lehrerinnen sowie 4 Eltern ums Leben gekommen. US-Medienberichten zufolge sind US-Streitkräfte für den Angriff verantwortlich, Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte dazu eine Untersuchung angekündigt.


Auf die Frage eines Journalisten nach dem Grund für die kurzfristig angesetzte Sitzung antwortete der russische UN-Botschafter: «Weil sie die Atomkraftwerke angreifen.»

Der Iran hatte diese und vergangene Woche Geschoss-Einschläge auf dem Gelände des Atomkraftwerks Buschehr gemeldet. Schäden an der Anlage oder Verletzte gab es beide Male nicht. Die Atomanlage Buschehr, das einzige iranische Kernkraftwerk, liegt etwa 760 Kilometer südlich von Teheran am Persischen Golf. Sein Reaktor russischer Bauart liefert seit 2011 Strom. Der staatliche russische Atomkonzern Rosatom baut derzeit einen zweiten Reaktorblock. (sda/dpa)
17:22
Iran meldet Tod von Diplomaten bei Angriff im Libanon
Teherans Aussenministerium hat Israel einen tödlichen Angriff auf einen Wohnsitz iranischer Diplomaten im Libanon vorgeworfen. Das Ministerium sprach in einer Mitteilung von sechs getöteten Diplomaten und verurteilte den Angriff aufs Schärfste. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. Die israelische Armee äusserte sich zunächst nicht zu den iranischen Angaben. (sda/dpa)
17:22
Angriffe auf Golfstaaten gehen weiter
Zwei Häfen in Kuwait sind nach offiziellen Angaben nach mutmasslich iranischen Angriffen beschädigt worden. Angriffe mit einem Marschflugkörper und vier Drohnen hätten am Morgen die Häfen Mubarak al-Kabir und Schuwaich getroffen, teilten die Streitkräfte von Kuwait auf der Plattform X mit. Verletzt worden sei niemand. Vier «gegnerische» Marschflugkörper und drei Drohnen seien abgefangen worden, hiess es weiter. Ob die Häfen durch direkte Einschläge oder bei Abwehrmassnahmen beschädigt wurden, ging aus den Stellungnahmen nicht hervor.


Auch Saudi-Arabien berichtete von Angriffen, unter anderem auf die Hauptstadt Riad. Diese seien abgewehrt worden. Insgesamt seien 16 Drohnen und zwei Raketen abgefangen worden. Vier weitere Raketen landeten nach Angaben der Streitkräfte im Arabischen Golf und in unbewohnten Gebieten.

Die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrein meldeten ebenfalls Angriffe. Es seien Drohnen und Raketen abgeschossen worden, hiess es in separaten Mitteilungen. (sda/dpa)
12:51
Israel droht mit Ausweitung der Angriffe im Iran
Während es aus den USA Signale für eine mögliche Verständigung mit dem Iran gibt, kündigt Israels Verteidigungsminister eine Ausweitung der israelischen Angriffe im Iran an. Grund seien der andauernde Raketenbeschuss aus dem Land auf Israel, teilte Israel Katz nach Angaben seines Büros mit.

Israels Armee werde deshalb ihre Angriffe «eskalieren» und mehr Ziele und Gebiete im Iran ins Visier nehmen. Im Fokus sollen demnach Ziele in Verbindung mit iranischen Waffen stehen.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und er hätten Teheran dazu aufgefordert, Raketenangriffe auf Israels Zivilbevölkerung einzustellen, sagte Katz. Aber trotz der Warnungen gehe der Beschuss weiter.

Am frühen Nachmittag hatte es in Israel erneut Raketenbeschuss aus dem Iran gegeben. Berichte über Schäden oder Opfer gab es zunächst nicht. (sda/dpa)

10:45
Irans Chefdiplomat: USA und Israel haben Genozid vor
Teherans Aussenminister Abbas Araghtschi warnt vor einem Völkermord durch Israel und die Vereinigten Staaten in seinem Land. In einer Dringlichkeitssitzung des UN-Menschenrechtsrates in Genf verwies er auf zahlreiche Angriffe auf Zivilisten und zivile Einrichtungen in seinem Land.

«Das Vorgehen der Aggressoren, gepaart mit ihrer Rhetorik, lässt kaum Zweifel an ihrer klaren Absicht, Völkermord zu begehen», sagte er in einer Videobotschaft an das Gremium.

Der Menschenrechtsrat tagte zu dem Angriff auf eine Mädchenschule in Minab im Süden des Landes, bei dem nach iranischen Angaben rund 170 Schülerinnen, Mitarbeiter und Angehörige getötet wurden. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat dazu eine Untersuchung angekündigt.

Laut iranischen Angaben sind seit Kriegsbeginn insgesamt mehr als 1.900 Zivilisten getötet und Zehntausende verletzt worden, wie der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, berichtete. In allen Provinzen seien Wohnhäuser, Schulen, Gerichte, Verkehrsnetze und Energieanlagen getroffen worden, sagte er im Menschenrechtsrat.

Es bestehe deshalb «Anlass zu ernster Besorgnis», ob der Schutz der Zivilbevölkerung eingehalten werde, wie es das humanitäre Völkerrecht vorschreibe, sagte der Österreicher. (sda/dpa)
8:01
Frachter läuft in der Strasse von Hormus auf Grund
Ein thailändisches Frachtschiff, das am 11. März von einem unbekannten Projektil getroffen worden war, ist nun in der Strasse von Hormus auf Grund gelaufen, wie Medien berichten. Die Mayuree Naree liege bei der Insel Qeshm auf Grund, wie der Schiffsinhaber gegenüber Bloomberg erklärt. 20 Crew-Mitglieder konnten gerettet werden, drei weitere werden noch vermisst. (vro)

6:48
Trump kritisiert Deutschland für Iran-Absage: «unangebracht»
US-Präsident Donald Trump hat Deutschland wegen der ausbleibenden Hilfe bei der Sicherung der Strasse von Hormus kritisiert. Er habe es als «unangemessen» empfunden, dass von deutscher Seite geäussert worden sei: «Das ist nicht unser Krieg», sagte der Republikaner während einer Kabinettssitzung im Weissen Haus. Trump nannte keinen konkreten Namen, schrieb die Äusserung aber der Spitze zu («the head of Germany»).

So oder so ähnlich hatten sich jüngst mehrere führende deutsche Politiker geäussert. Bundeskanzler Friedrich Merz sagte bei einem Besuch in Norwegen: «Deutschland ist nicht Teil dieses Krieges, und wir wollen es auch nicht werden.»

Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte: «Es ist nicht unser Krieg.» Vize-Kanzler Lars Klingbeil äusserte sich in einem Interview des Redaktionsnetzwerks Deutschland: «Ich sage sehr klar: Das ist nicht unser Krieg.»

Trump schilderte als seine Reaktion auf die von ihm zitierte Haltung, er habe gesagt: «Nun, die Ukraine ist nicht unser Krieg.»

Der US-Präsident hatte die Nato-Verbündeten um Hilfe bei der militärischen Absicherung der durch den Iran-Krieg quasi blockierten Schifffahrt durch die Strasse von Hormus gebeten. Die Meerenge ist wichtig für den weltweiten Ölhandel. Weil die Nato-Partner der Aufforderung nicht nachkamen, hat er sie wiederholt mit scharfen Worten kritisiert. (sda/dpa)

6:15
Medien: Pentagon könnte 10'000 weitere Soldaten senden
Das Pentagon erwägt Medienberichten zufolge die Entsendung von bis zu 10'000 weiteren Soldaten in den Nahen Osten. Dies würde US-Präsident Donald Trump zusätzliche Flexibilität in den Gesprächen mit Teheran einräumen, berichtete das «Wall Street Journal» («WSJ»)unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das Portal «Axios» schrieb unter Berufung auf einen ranghohen Verteidigungsbeamten, die Entscheidung werde nächste Woche getroffen. Die Soldaten würden aus anderen Kampfeinheiten stammen als diejenigen, die bereits in die Region entsandt worden seien.

Laut «WSJ» dürfte die Einsatztruppe aus Infanteristen bestehen, die zu den rund 5000 Soldaten vor Ort und Tausenden Fallschirmjägern der 82. Luftlandedivision hinzukämen. Diese seien bereits in die Region beordert worden.

Zunächst war dem Bericht zufolge unklar, wo genau die Truppen im Nahen Osten hingeschickt werden sollen. Das «Wall Street Journal» hielt es für wahrscheinlich, dass die Kräfte in der Nähe zum Iran und der für den Ölhandel strategisch wichtigen Insel Charg stationiert werden dürften.

Laut «Axios» entwickelt das Pentagon militärische Optionen für einen «endgültigen Schlag» gegen den Iran, der den Einsatz von Bodentruppen und massive Bombardierungen beinhalten könnte. Quellen zufolge habe US-Präsident Donald Trump aber noch keine Entscheidung dazu getroffen. Er sei aber bereit zu eskalieren, falls die Gespräche mit dem Iran nicht bald Ergebnisse brächten. (sda/dpa)

22:12
Israel droht mit Tötung weiterer Führungsfiguren im Iran
Israels Armee hat nach der Tötung des Marine-Kommandeurs der iranischen Revolutionsgarden, Admiral Aliresa Tangsiri, damit gedroht, weitere wichtige Führungsfiguren im Iran ins Visier zu nehmen. Die Tötungen würden nicht aufhören, sagte Militärsprecher Effie Defrin am Abend. «Wir werden weiterhin jeden verfolgen, der Israel bedroht.» Aus dem Iran gab es zunächst keine Bestätigung für den Tod des Marine-Kommandeurs.

Israels Armee teilte am Abend ausserdem mit, die israelische Luftwaffe habe am Mittwoch in Kermanschah und Desful Waffenlager, Raketenabschussrampen sowie dort tätige Iraner ins Visier genommen. Zudem habe das israelische Militär am Mittwoch sowie in der Nacht zu Donnerstag in Teheran und im Zentrum des Irans Waffenproduktionsstätten angegriffen.

«Bislang haben wir mehr als 1.000 Ziele der iranischen Rüstungsindustrie angegriffen», sagte Defrin weiter. Ziel sei es, die Bedrohung durch Drohnen und Raketen langfristig zu beseitigen.

Der Iran feuerte im Laufe des Tages derweil in zehn Wellen Raketen auf Israel. Allein in der Küstenmetropole Tel Aviv mussten die Einwohner etliche Male Schutz suchen. Defrin betonte am Abend, dass die Zahl der vom Iran abgeschossenen Raketen seit dem ersten Kriegstag vor fast einem Monat jedoch kontinuierlich abgenommen habe. (sda/dpa)
21:03
Zwei israelische Soldaten im Libanon getötet
Im Libanon sind im Laufe des Tages zwei israelische Soldaten getötet worden. Israels Armee meldete am Abend den Tod eines 21-Jährigen, am Morgen hatte sie bereits den Tod eines anderen, ebenfalls 21 Jahre alten Soldaten verkündet. Damit kamen Militärangaben zufolge bei den kürzlich begonnenen israelischen Bodeneinsätzen im Süden des Nachbarlandes bislang vier Soldaten ums Leben.

Israelischen Medienberichten zufolge wurde einer der beiden Soldat bei einem Raketenangriff der libanesischen Hisbollah-Miliz getötet. Laut Armee wurden bei dem Vorfall auch weitere Soldaten verletzt. Der andere Soldat sei bei einem Schusswechsel mit Mitgliedern der vom Iran unterstützten Schiitenorganisation getötet, berichteten lokale Medien weiter.

Nach einem etwa einjährigen Krieg zwischen Israel und der Hisbollah war im November 2024 eine Waffenruhe vereinbart worden. Nach Beginn des Iran-Kriegs vor knapp einem Monat nahm die Hisbollah ihre Angriffe auf Israel wieder auf, Israel reagierte mit heftigen Luftangriffen und Bodeneinsätzen in dem nördlichen Nachbarland. (sda/dpa)
21:03
Wadephul: Europa bei Plänen für Ende des Iran-Kriegs einbeziehen
Der deutsche Aussenminister Johann Wadephul fordert von den USA, Europa in die Planungen für ein Ende des Iran-Kriegs einzubeziehen. «Wir als Europäer müssen natürlich einbezogen werden jetzt in die Gedankenwelt der USA, wie dieser Krieg beendet werden kann», sagte der CDU-Politiker RTL. Der Krieg beeinflusse die Wirtschaft und die Energiepreise in Deutschland und Europa sehr stark. «Und deswegen müssen wir natürlich wissen, wann und unter welchen Bedingungen dieser Krieg beendet werden kann, wann die Ziele erreicht werden können.»

Diese Dringlichkeit wolle er beim Treffen mit den G7-Aussenministern am Freitag im französischen Vaux-de-Cernay deutlich machen, sagte Wadephul mit Blick auf die Teilnahme von US-Aussenminister Marco Rubio. Am Ende des Tages stehe Deutschland Seite an Seite mit den USA und Israel, «weil wir ein gemeinsames Interesse haben, dass keine Gefahr mehr vom Iran ausgeht». (sda/dpa)

18:57
Trump bezeichnet Kontrolle über Irans Öl als «Option»
US-Präsident Donald Trump hat es als Option bezeichnet, die Kontrolle über das iranische Öl zu übernehmen. Während einer Kabinettsitzung im Weissen Haus von einem Journalisten darauf angesprochen, sagte er: «Ich würde nicht darüber sprechen. Aber es ist eine Option.»

Die USA hatten kürzlich iranische Militärstandorte auf der für den iranischen Ölexport wichtigen Insel Charg im Persischen Golf angegriffen. Am vergangenen Montag ordnete Trump wegen laufender Gespräche mit dem Iran dann an, die Energieinfrastruktur des Landes für fünf Tage nicht anzugreifen. (sda/dpa)
18:57
Trump kritisiert Nato im Iran-Krieg: «Das war ein Test»
US-Präsident Donald Trump hat die ausbleibende Hilfe von Nato-Verbündeten bei der Sicherung der Strasse von Hormus im Iran-Krieg erneut kritisiert. Der Republikaner sagte bei einer Kabinettsitzung in Washington: «Das war ein Test für die Nato.» Er sei sehr enttäuscht. Man werde sich daran erinnern und «niemals vergessen», drohte er.

Die USA hatten Nato-Verbündete um Hilfe bei der Sicherung der durch den Iran-Krieg quasi blockierten Schifffahrt durch die für den globalen Öltransport wichtigen Meerenge gebeten. (sda/dpa)

18:53
Israel schickt weitere Soldaten in den Libanon
Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge weitere Soldaten in den Süden des Nachbarlandes Libanon geschickt. Soldaten einer weiteren Division hätten sich in den vergangenen Tagen den «gezielten Bodenoperationen im Südlibanon» angeschlossen, um dort die sogenannte Sicherheitszone auszuweiten, teilte das israelische Militär am Abend mit. Sie seien zuvor im Gaza-Krieg im Einsatz gewesen. Um wie viele Soldaten es sich konkret handelte, wollte die Armee auf Anfrage nicht sagen.

Israels Verteidigungsminister Israel Katz hatte kürzlich gesagt, Israel wolle bis auf weiteres das Gebiet bis zum Litani-Fluss im Südlibanon kontrollieren. Der Fluss liegt etwa 30 Kilometer nördlich der israelisch-libanesischen Grenze.

Aus libanesische Sicherheitskreisen hiess es, Israels Soldaten drängen immer tiefer in den Libanon. Insgesamt sei das Militär aus dem südlichen Nachbarland bereits acht bis neun Kilometer tief im Libanon vorgerückt. Israel teilt die Positionen seinen Truppen grundsätzlich nicht mit.

Deutschland warnt vor einer grösseren israelischen Bodenoffensive im Libanon. Auch viele Libanesen fürchten eine grossangelegte Bodeninvasion Israels mit anschliessender Besatzung im Süden des Landes.

Israels Aussenminister Gideon Saar warf der libanesischen Regierung und Armee derweil vor, nicht ausreichend gegen die Miliz vorzugehen. «Daher muss Israel im Libanon handeln, um seine Bürger und Gemeinden zu schützen.» (sda/dpa)

17:24
Trump: Durchfahrt von 10 US-Öltankern
Der Iran hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump zehn Öltankern die Durchfahrt durch die Strasse von Hormus gewährt. Die iranische Seite habe das angeboten, um in den Verhandlungen mit den USA ihre Zuverlässigkeit zu untermauern, sagte Trump bei einer Kabinettssitzung in Washington. «Wir haben es wohl mit den richtigen Leuten zu tun», sagte Trump.

Vor seinen Bemerkungen fragte Trump seinen Sondergesandten Steve Witkoff am Kabinettstisch, ob er die Informationen teilen dürfe - offenbar weil es sich um vertrauliche Angaben handelt. «Ich hoffe, ich habe deine Verhandlungen nicht vermasselt», sagte Trump in Richtung Witkoff.

Am Dienstag hatte Trump die Iraner in kryptischen Worten für ein Geschenk gelobt, das sie den USA gemacht hätten. «Es war ein riesiges Geschenk, das unglaublich viel Geld wert war», sagte er. Details wollte er zunächst nicht verraten. (sda/dpa)

16:51
Mann bei Hisbollah-Angriff in Nordisrael getötet
Bei einem Raketenangriff der Hisbollah ist in der israelischen Küstenstadt Naharija ein Mann getötet worden. Es habe weitere Verletzte gegeben, darunter einen Schwerverletzten, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit.

Ein Sanitäter berichtete von beschädigten Gebäuden und massiver Zerstörung nach einem Raketeneinschlag. Israelischen Medien zufolge wurde der Parkplatz eines Wohnhauses getroffen. (sda/dpa)
14:10
Kreise: Pakistan will Schutz für Iraner Araghtschi und Ghalibaf
Pakistan hat sich Sicherheitskreisen zufolge für den Schutz zweier Spitzenvertreter des iranischen Machtapparats eingesetzt. Geheimdienste des Landes sollen demnach bei den USA dafür geworben haben, den iranischen Aussenminister Abbas Araghtschi sowie den Parlamentspräsidenten Mohammed Bagher Ghalibaf nicht anzugreifen. Hintergrund soll demnach sein, dass die beiden iranischen Vertreter mögliche Friedensgespräche anführen könnten, hiess es.

Laut den pakistanischen Sicherheitskreisen könnten mehrere Gesprächsrunden vor einer möglichen Einigung in der zweiten Aprilhälfte nötig sein.

Pakistans Aussenminister Ishaq Dar hatte Vermittlungsbemühungen seines Landes zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran bestätigt. In diesem Kontext sei auch ein 15-Punkte-Plan von den Vereinigten Staaten geteilt und vom Iran erwogen worden, schrieb der Minister auf der Plattform X. (sda/dpa)

13:39
Trump: Iran «fleht» um Deal
US-Präsident Donald Trump hat Aussagen aus dem Iran widersprochen, wonach es keine laufenden Verhandlungen mit Washington über ein Kriegsende geben soll.

«Sie flehen uns an, einen Deal abzuschliessen», behauptete Trump am Donnerstag auf Truth Social und bezeichnete die iranischen Verhandlungsführer als «seltsam». Gleichwohl drohte er: «Sie sollten besser bald ernst werden, bevor es zu spät ist, denn sobald das geschieht, gibt es KEIN ZURÜCK, und das wird nicht schön werden!»

Das iranische Aussenministerium hatte am Mittwochabend im Staatsfernsehen laufende Verhandlungen mit Washington über ein Kriegsende dementiert. «Ich erkläre mit Nachdruck, dass es keine Verhandlungen oder Gespräche mit der amerikanischen Seite gegeben hat», sagte Aussenminister Abbas Araghtschi. Er lehnte zugleich Gespräche mit Washington ab. «Wir haben nicht die Absicht, zu verhandeln – bisher haben keine Verhandlungen stattgefunden, und ich glaube, dass unsere Haltung vollkommen prinzipientreu ist», sagte er weiter.

Seit Tagen widersprechen sich die Konfliktparteien gegenseitig bei der Frage, ob und in welcher Form über eine Beendigung des Krieges gesprochen wird.

Pakistans Aussenminister Ishaq Dar bestätigte am Donnerstag jedoch Vermittlungsbemühungen seines Landes zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. In diesem Kontext sei auch ein 15-Punkte-Plan von den Vereinigten Staaten vorgelegt und vom Iran erwogen worden, schrieb der Minister auf der Plattform X. (sda/dpa)

12:46
Israel meldet Tötung von iranischem Marine-Kommandeur
Nun hat auch der israelische Verteidigungsminister den Tod des Marine-Kommandeurs der iranischen Revolutionsgarden vermeldet.

Verteidigungsminister Israel Katz teilte nach Angaben seines Büros mit, die Armee habe Admiral Aliresa Tangsiri (rechts im Bild) «ausgeschaltet, zusammen mit hochrangigen Offizieren des Marinekommandos». Aus dem Iran gab es dazu zunächst keine Bestätigung.

Einem israelischen Militärsprecher zufolge wurde Tangsiri bei einem Luftangriff am Mittwochabend getötet. In der Mitteilung von Katz hiess es, Tangsiri sei «der unmittelbar Verantwortliche für die Terroroperation der Verminung und Blockade der Strasse von Hormus für die Schifffahrt».

Seine Tötung sei eine klare Botschaft an alle führenden Mitglieder der Revolutionsgarden, die derzeit den Iran kontrollierten: «Die israelische Armee wird euch einen nach dem anderen jagen und ausschalten.» Es sei auch Ausdruck der Unterstützung für die Bemühungen der USA um eine Öffnung der Strasse von Hormus. Man setze die Operationen im Iran «mit voller Kraft fort, um die Kriegsziele zu erreichen».

Tangsiri stand seit 2018 an der Spitze der Marine der iranischen Revolutionsgarden. Er war verantwortlich für Irans Marineoperationen im Persischen Golf und der strategisch wichtigen Strasse von Hormus. (sda/dpa)


12:39
Pakistan bestätigt Vermittlung zwischen Iran und USA
Pakistan hat erstmals die Vermittlung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran bestätigt. Sein Land habe Nachrichten zwischen beiden Ländern weitergeleitet, teilte Pakistans Aussenminister Ishaq Dar auf der Plattform X mit.



In diesem Kontext sei auch ein 15-Punkte-Plan von den Vereinigten Staaten geteilt und vom Iran erwogen worden, so der Minister weiter. Auch die Türkei und Ägypten sowie weitere nicht benannte Staaten unterstützten die Initiative.

Das iranische Aussenministerium hat trotz anderslautender Darstellungen der US-Regierung laufende Verhandlungen mit Washington über ein Kriegsende dementiert. Die USA hätten in den vergangenen Tagen über Vermittler Botschaften überbringen lassen, auf die der Iran entweder mit der Bekanntgabe eigener Positionen oder Warnungen reagiert habe, erklärte zuletzt Aussenminister Abbas Araghtschi. (sda/dpa)
10:29
Israelische Zeitung meldet Tod von iranischem Marine-Kommandeur
Der iranische Marine-Kommandeur Alireza Tangsiri ist offenbar tot. Dies meldet die «Times of Israel» unter Berufung auf einen israelischen Regierungsvertreter. Er soll bei einem Luftangriff auf die iranische Stadt Bandar Abbas getötet worden sein. Tangsiri war Teil der iranischen Revolutionsgarden und für die Sperrung der Strasse von Hormus mitverantwortlich. Offizielle Bestätigungen gibt es weder von Israel noch aus dem Iran.
9:17
Zwei Tote in Abu Dhabi durch herabfallende Raketenteile
In der emiratischen Hauptstadt Abu Dhabi sind zwei Menschen durch herabfallende Trümmerteile einer Rakete getötet worden. Wie das Medienbüro der Stadt mitteilte, wurde eine ballistische Rakete durch das Luftabwehrsystem abgefangen. Dabei seien die Trümmerteile abgefallen.

Drei weitere Menschen seien bei dem Vorfall verletzt worden. Ausserdem wurden den Angaben zufolge mehrere Autos beschädigt.

Auch andere Golfstaaten meldeten erneuten Beschuss auf ihr Territorium. In Kuwait seien feindliche Drohnen abgefangen worden, teilte die staatliche Nachrichtenagentur Kuna mit. Das saudische Verteidigungsministerium berichtete, Geschosse in der östlichen Region abgefangen und zerstört zu haben.

Seit Ausbruch des Iran-Kriegs stehen auch die Golfstaaten unter Beschuss. Der Iran feuert in Reaktion der israelisch-amerikanischen Angriffe in Richtung von US-Interessen in der Region. (sda/dpa)
8:53
Fünf iranische Raketenangriffe in zwei Stunden
Intensiver Raketenbeschuss Israels aus dem Iran: In fünf Wellen binnen rund zwei Stunden flogen am Morgen nach Militärangaben iranische Geschosse auf den jüdischen Staat.

In zahlreichen Gebieten Israels – darunter im Grossraum Tel Aviv, in Jerusalem sowie im Norden des Landes – gab es Raketenalarm. Nach Angaben von Armee und Rettungskräften kam es an mehreren Orten zu Einschlägen. Berichte zu Verletzten gab es zunächst nur von einem Einschlagsort in einer arabischen Ortschaft östlich von Tel Aviv. Auch vom Libanon aus gab es in der Nacht und am Morgen erneut Beschuss des israelischen Nordens. (sda/dpa)

7:32
Verletzte bei Einschlägen im Grossraum Tel Aviv
Bei neuen Raketenangriffen des Irans auf Israel am Morgen hat es nach Militärangaben mehrere Einschläge im Grossraum Tel Aviv gegeben. Sechs Menschen seien in der arabisch geprägten Ortschaft Kfar Kassem östlich der Küstenmetropole verletzt worden, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit.

Rettungskräfte seien innerhalb von Minuten zum Ort des Einschlags gekommen, erzählte ein Sanitäter. «Vor Ort sahen wir grosses Durcheinander, begannen mit Durchsuchungen im Haus und stellten Zerstörungen im mittleren Bereich des Hauses fest», sagte er. «Fünf Personen, die sich im Haus befanden, wurden durch die Druckwelle verletzt.» Nach der Erstversorgung vor Ort seien sie ins Krankenhaus gebracht worden.

Im Verlauf der Nacht hatte es nach Medienberichten weitere Raketenangriffe aus dem Iran sowie aus dem Libanon auf den Grossraum Tel Aviv gegeben. (sda/dpa)

20:38
US-Regierung droht dem Iran mit verschärften Angriffen
Die US-Regierung hat dem Iran mit verschärften Angriffen gedroht. Wenn der Iran die neue Realität nicht anerkennt, werden die USA härter zuschlagen als je zuvor, wie Regierungssprecherin Karoline Leavitt in Washington sagte. US-Präsident Donald Trump sei trotz der Verhandlungen bereit, die Hölle im Iran losbrechen zu lassen.

Leavitt sagte, die Führung in Teheran habe nun die Chance, mit Trump zu kooperieren. Dazu gehöre, das Nuklearprogramm aufzugeben und die USA und ihre Verbündeten nicht weiter zu bedrohen. (sda/dpa)
20:36
Polizei: Hisbollah schiesst Streumunition auf Israels Norden
Die libanesische Hisbollah-Miliz hat nach israelischen Polizeiangaben eine Grenzstadt in Israel mit Streumunition beschossen. «Vor einer kurzen Zeit haben Hisbollah-Terroristen ihre Version von Raketen mit Streumunition auf ein Wohngebiet im Norden abgefeuert», sagte ein israelischer Polizeisprecher in Kiriat Schmona.

Das Geschoss sei in der Nähe eines Spielplatzes eingeschlagen, es sei niemand verletzt worden. Sprengstoffexperten hätte die gefährlichen Teile der Munition gesichert und eingesammelt.

Die Hisbollah teilte derweil mit, sie habe israelische Soldaten in Kiriat Schmona mit Drohnen angegriffen. (sda/dpa)
20:34
Israels Aussenminister an UN: Hisbollah zu Terrororganisation erklären
Israels Aussenminister Gideon Saar hat in einem Schreiben an den UN-Sicherheitsrat gefordert, die Angriffe der Hisbollah gegen sein Land zu verurteilen und die proiranische Miliz als Terrororganisation einzustufen. Seit dem 2. März habe die Hisbollah mehr als 3.500 Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert, schrieb Saar auf der Plattform X. Die Hisbollah-Angriffe richteten sich gegen dieselben Einwohner, die die Regierung nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 aus Nordisrael evakuiert habe, so Saar. Bereits damals hatte die Hisbollah Gemeinden und zivile Einrichtungen beschossen. (sda/dpa)
20:32
Iran-Krieg: Guterres ernennt Sondergesandten
Bei seinen Bemühungen um eine Lösung im Iran-Krieg hat UN-Generalsekretär António Guterres einen Sondergesandten für den Konflikt ernannt. Der Franzose Jean Arnault werde die Anstrengungen der Vereinten Nationen im Hinblick auf den Konflikt und seine Folgen leiten, sagte der UN-Chef in New York. Arnault hat zuvor unter anderem als UN-Gesandter für Afghanistan, Kolumbien und Bolivien gearbeitet.

«Dieser Krieg ist ausser Kontrolle geraten», so Guterres. Er rief die USA und Israel auf, den Krieg zu beenden und forderte Iran dazu auf, die Angriffe auf Nachbarstaaten einzustellen. (sda/dpa)
16:11
Keine registrierten Schweizer Reisenden mehr im Nahost-Krisengebiet
Alle in der Travel-Admin-App registrierten Reisenden aus der Schweiz haben offenbar ihre Heimreise antreten können. Dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) sind keine noch festsitzenden Reisenden bekannt.

Mehrere Fluggesellschaften hätten den Flugbetrieb an den internationalen Flughäfen der Region im Nahen und Mittleren Osten wieder aufgenommen, teilte das EDA am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Derzeit gebe es tägliche direkte Linienflugverbindungen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in die Schweiz.

Damit hat sich die Situation im Reisebereich beruhigt. In den ersten Kriegstagen Anfang März hatten sich über 4000 gestrandete Reisende aus der Schweiz auf der vom EDA eingerichteten Tavel-App registriert.

Ruhig ist es nach Angaben des EDA auch auf der Helpline und den diplomatischen Vertretungen der Schweiz in der betroffenen Region. Diese verzeichneten ein geringes Anfrageaufkommen, das sich hauptsächlich auf Reisehinweise und konsularische Dienstleistungen konzentriere. Alle Schweizer Vertretungen in den Golfstaaten seien in Betrieb, und das Personal sei wohlauf.

Die Schweizer Botschaft in Teheran bleibt derweil weiterhin geschlossen. Abgesehen von der Situation vor Ort fungiert die Schweiz laut EDA weiterhin als Schutzmacht der Vereinigten Staaten in Iran. Der Kommunikationskanal zwischen den USA und Iran sei offen und stehe zur Verfügung. Aus Gründen der Diskretion äussere sich die Schweiz aber nicht weiter zu diesem Thema. (sda)
15:30
Armee: Iranische Raketenteile im Libanon abgestürzt
Im Libanon sind nach ersten Militärangaben Teile einer iranischen Rakete abgestürzt. Die libanesische Armee teilte mit, dass das eigentliche Ziel ausserhalb des libanesischen Territoriums gelegen haben müsse.

Die Rakete sei in grosser Höhe explodiert. Als mögliche Ursachen würden eine technische Fehlfunktion oder der Abschuss durch eine Abfangrakete in Betracht gezogen. Der Vorfall ereignete sich gestern Nachmittag.

Das israelische Militär teilte bereits am Abend mit, dass eine iranische Rakete auf libanesisches Territorium gefallen sei.

Unter Bewohnern war gestern Panik ausgebrochen, als nach dem Absturz der Raketenteile Explosionen nahe der US-Botschaft unweit der Hauptstadt Beirut zu hören waren. Bei der Küstenstadt Dschunie schlugen Trümmer ein. Es gab die Sorge vor einer weiteren Eskalation. Der Iran äusserte sich bisher nicht. (sda/dpa)
14:49
Uno-Menschenrechtsrat verurteilt Iran wegen Hormus-Behinderung
Der Uno-Menschenrechtsrat verurteilt die iranischen Einschränkungen in der Strasse von Hormus. Am Mittwoch kritisierte er während einer dringenden Debatte in Genf die Angriffe der Islamischen Republik auf die Golfstaaten und auf Jordanien.

In einer im Konsens angenommenen Resolution verurteilt das Gremium jede iranische Massnahme, den Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus zu «schliessen, zu behindern oder zu stören». Es verurteilt «in den schärfsten Worten» die Angriffe der Islamischen Republik in der Region und äussert Besorgnis über Angriffe auf Energieanlagen.

Ausserdem verurteilt der Rat alle Verstösse gegen das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte. Er fordert zudem «rasche» und «angemessene» Entschädigungen für die von Teheran verursachten Schäden.

Zuvor hatte der Uno-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, erklärt, dass «Staaten mit einer totalen Katastrophe spielen», indem sie die Raketenangriffe vervielfachen. Er warnte vor den Gefahren für den gesamten Nahen Osten und darüber hinaus.

Der Österreicher bedauerte auch die zunehmenden Angriffe auf Wohngebiete im Iran. Fast 1500 Menschen wurden dort getötet. Weitere tausend Menschen kamen im Libanon bei israelischen Angriffen ums Leben.

Der Hochkommissar stellte ausserdem fest, dass die Folgen auch in Syrien, im Irak sowie in den palästinensischen Gebieten zu beobachten seien. Vor dem Rat warnte anschliessend der iranische Botschafter Ali Bahreini die Nachbarländer vor Israel und vor einer Zerschlagung der regionalen Ordnung. «Nach dem Iran werden Sie leichter erreichbare Ziele», fügte er hinzu.

Die Schweiz nehme die «Sicherheitsbedenken» der Golfstaaten und Jordaniens ernst, erklärte eine Vertreterin der Schweizer Mission bei der Uno in Genf. Bern wiederholte, dass nach seiner Ansicht die USA und Israel das Prinzip des Gewaltverbots verletzten und dass Teheran über das Recht auf Selbstverteidigung hinausgehe.

Die Schweiz betonte ausserdem, dass Fragen von Frieden und Sicherheit eher im Uno-Sicherheitsrat in New York behandelt werden sollten. Zudem spiegle die Resolution nicht alle Aspekte des Konfliktes wider. Auch andere Länder wiesen auf die Zuständigkeit des Uno-Sicherheitsrates hin bei der Verletzung von Frieden und Sicherheit. (sda)

14:47
Irak: Sieben Soldaten bei Luftangriff getötet
Bei einem Luftangriff im Westen des Irak sind staatlichen Angaben zufolge sieben Soldaten getötet worden. 13 weitere seien verletzt worden, teilte das irakische Verteidigungsministerium mit. Der Angriff traf demnach eine Militärklinik und eine technische Abteilung eines Armeestützpunkts in der Provinz Anbar. Es gab keine Angaben dazu, von wem der Angriff stammen könnte.

Es handle sich um «einen eklatanten und schwerwiegender Verstoss gegen alle internationalen Gesetze und Normen, die Angriffe auf medizinische Einrichtungen verbieten», erklärte das Ministerium.

Auf dem Gelände befinden sich Einrichtungen der sogenannten Volksmobilisierungskräfte (PMF). Die proiranische Gruppe spielte zwischen 2014 und 2017 eine zentrale Rolle im Kampf gegen die Terrormiliz «Islamischer Staat» und operiert weiterhin gemeinsam mit den irakischen Sicherheitskräften.

Die Regierung in Bagdad sprach von einem «Verbrechen, das in jeder Hinsicht gegen das Völkerrecht verstösst und die Beziehungen zwischen dem Irak und den USA beeinträchtigt». Die irakischen Streitkräfte behielten sich jedes Recht vor, «mit allen verfügbaren Mitteln zu reagieren», teilte das Büro von Ministerpräsident Mohammed al-Sudani unter Berufung auf den Armeesprecher mit.

Das Aussenministerium sei angewiesen worden, den Geschäftsträger der US-Botschaft im Land einzubestellen, um ihm eine «scharf formulierte Protestnote» zu übergeben.

Die PMF meldeten im Zuge des Iran-Kriegs in den vergangenen Wochen wiederholt Angriffe auf ihre Einrichtungen. Sie pflegen enge Beziehungen zu Teheran. Am Dienstag berichtete die Miliz, bei US-Luftangriffen in Anbar seien mindestens 14 ihrer Mitglieder, darunter ein regionaler Kommandeur, getötet worden. Bei früheren Vorfällen hatten die PMF auch von US-israelischen Angriffen gesprochen. Die USA und Israel äusserten sich nicht dazu. (sda/dpa)
13:26
Libanon: Mehr als 40 Sanitäter bei Israels Angriffen getötet
Bei israelischen Angriffen im Libanon sind nach Behördenangaben seit Ausbruch der jüngsten Eskalation Anfang März 42 Sanitäter getötet worden.

Bei einem jüngsten Vorfall am Montag seien zwei Sanitäter bei einem israelischen Angriff auf ihr Motorrad getroffen worden und umgekommen, teilte das Gesundheitsministerium mit. Die beiden Männer seien auf dem Weg zu einem Einsatz und in Uniform gekleidet gewesen. Ihr Motorrad sei mit Warnleuchten ausgestattet gewesen.

Sowohl die Hisbollah als auch die mit ihr verbündete Amal-Bewegung haben eigene Gesundheitsdienste. Insbesondere deren Mitarbeiter werden bei den Angriffen getroffen.

Auf Nachfrage teilte das israelische Militär mit, die Angelegenheit zu prüfen. Das israelische Militär wirft der Hisbollah vor, Krankenwagen und andere medizinische Einrichtungen für militärische Zwecke zu nutzen.

Die libanesische Regierung wirft Israels Armee vor, vorsätzlich Rettungsmassnahmen zu behindern und gegen das Völkerrecht zu verstossen. (sda/dpa)
12:02
Iran feuert Raketen in Richtung von US-Flugzeugträger ab
Der Iran hat Raketen in Richtung von US-Flugzeugträger USS Abraham Lincoln abgefeuert. Das meldet die iranische Marine. Man habe einen Positionswechsel des Schiffs erzwingen wollen, heisst es weiter. Marinekommandant Schahram Irani drohte zudem, man werde weitere Schläge durchführen, sollten sich feindliche Schiffe weiterhin in Reichweite befinden. Die USA haben sich am Mittwoch nicht geäussert. Am Dienstag sprach Donald Trump aber bereits von einem iranischen Angriff, bei welchem 101 Raketen abgefeuert worden seien. Diese seien alle abgefangen worden. (dab/hkl)

  • Israel und die USA haben am 28. Februar mit einem grossen Angriff auf den Iran begonnen. Die iranischen Revolutionsgarden reagierten mit Drohnen- und Raketenangriffen auf Israel und US-Stützpunkte in der Region. Seither dauert der Krieg an.
  • Der Anführer des islamistischen Mullah-Regimes, Ayatollah Ali Chamenei, wurde getötet. Auch weitere hochrangige Militärs und Regime-Anhänger wurden in den ersten Tagen des Krieges getötet. Chameneis Sohn Modschtaba wurden zum Nachfolger gekürt, er soll aber verletzt sein und trat bisher nicht öffentlich auf.
  • Der Krieg hat sich mittlerweile auf die ganze Region ausgeweitet, es gab Attacken Irans in Katar, den VAE, Jordanien, Oman, Saudi-Arabien, Kuwait, Jordanien und Bahrain. Israel und die Hisbollah bekämpfen sich zudem im Libanon. Auch mehrere US-Soldaten kamen mittlerweile ums Leben.
  • Zur Rechtfertigung und den Zielen der USA im Iran gibt es widersprüchliche Aussagen. Nebst der Vernichtung von potenziellen Atom- und Langstreckenwaffen sprach Donald Trump zeitweise auch von einem Regime-Wechsel oder einem Szenario wie in Venezuela als Ziel.

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Jacques #23
28.02.2026 08:18registriert Oktober 2018
Hab erst vor zwei Tagen hier geschrieben, dass Nethanjahu Trump dann schon sagt, was er tun müsse.

Voilà.
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Zanzibar
28.02.2026 08:10registriert Dezember 2015
Hoffentlich gelingt es die Mullahs von der Macht zu drängen und dass die Iranische Bevölkerung wieder frei leben kann, nach europäischem Vorbild.
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SamsonP
28.02.2026 08:08registriert April 2024
Immer am Wochende, damit die Börsen nicht überreagieren. Man kann schon bald darauf gehen. Wäre interessant zu sehen, wie der Gold-Kurs bzw Edelmetalle allgemein reagiert hätten. Schade, immer wenn auch mal die kleinen Anleger hätten profitieren können, wird es sogar auf geopolitischer Ebene verhindert. Jetzt wird klar, warum der Goldpreis gestern Abend bzw bei US-Marktöffnung rapide gestiegen ist, da waren wohl nicht die kleinen Anleger die treibenden Kräfte.
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