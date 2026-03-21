Neue israelische Angriffswelle in Beirut +++ Sechs Einschläge und ein Toter in Tel Aviv

, nach ersten Beratungen mit seinem US-Kollegen Marco Rubio im Kreis der Aussenminister der G7-Partner wirtschaftsstarker Demokratien in der Nähe von Paris. Da man sehe, «dass Iran und Russland auf das Engste zusammenarbeiten, da müssen wir noch enger zusammenstehen».Die Runde hatte zuvor im Beisein von Rubio über die weitere Unterstützung der Ukraine gesprochen. Rubio war in der Nacht zum zweiten und letzten Tag des Treffens angereist. Zur «Gruppe der Sieben» gehören neben Deutschland und den USA auch Frankreich, Grossbritannien, Italien, Japan und Kanada.Sein Interesse sei es, bei dem G7-Treffen angesichts des Iran-Kriegs dafür zu sorgen, die gemeinsame Basis zu verbreitern. Über den Iran-Krieg wollte die Runde am Nachmittag sprechen. Wadephul sagte, dass man es mittlerweile mit zwei Kriegen in der Ukraine und im Iran zu tun habe. Das sei «natürlich auch ganz automatisch eine Belastungssituation für unsere Wirtschaft, für unsere Gesellschaften, natürlich auch für unseren Zusammenhalt».In einem ersten bilateralen Gespräch mit Rubio am Rande der G7-Beratungen habe er verdeutlichen können, dass es «durchaus einegibt,», sagte er. Den Austausch über dieses Thema werde man sicherlich vertiefen.Am Vortag hatte Trump kritisiert, als er die Spitze Deutschlands («the head of Germany») habe sagen hören, dies sei nicht unser Krieg, habe er gesagt, «die Ukraine ist nicht unser Krieg, wir haben geholfen». Die Äusserung sei sehr unangemessen gewesen, fügte er mit Blick auf die deutsche Position hinzu. (sda/dpa)