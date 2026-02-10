trüb und nass
Sportnews-Ticker: Noah Okafor erzielt in Premier League 4. Saisontor

Sport-News

Okafor mit 4. Saisontor +++ Erster Europacup-Sieg für Janine Mächler

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
10.02.2026, 22:51
Noah Okafor mit dem vierten Saisontor
Noah Okafor erzielt sein viertes Tor für Leeds United. Der seit dieser Saison in der Premier League spielende Basler Stürmer traf beim 2:2 auswärts gegen Chelsea zum Schlussstand.

Okafor beendete in diesen Tagen eine viermonatige Torflaute. Bereits am Freitag beim 3:1-Heimsieg gegen Nottingham hatte der 24-fache Schweizer Nationalspieler getroffen. Bei Chelsea war er in der 73. Minute, rund eine Viertelstunde nach seiner Einwechslung, erfolgreich.

In der Tabelle liegt der Zweitliga-Meister der letzten Saison auf dem 15. Platz. (nih/sda)

Erster Europacup-Sieg für Janine Mächler
Während sich die weltbesten Skirennfahrerinnen an den Olympischen Spielen in Cortina d'Ampezzo messen, feierte Janine Mächler in Hasliberg einen Karriere-Meilenstein. Die 21-jährige Zürcherin errang im Slalom ihren ersten Europacup-Sieg. Sie gewann vor der Schwedin Moa Landström und der Italienerin Alice Pazzaglia. Aline Höpli verpasste das Podest als Vierte um zwei Hundertstel. (riz/sda)
Phaëton fällt mit Wadenproblemen aus
Der FC Zürich muss vorerst auf Matthias Phaëton verzichten. Der 26-jährige Offensivspieler hatte sich am Sonntag beim Aufwärmen vor dem Klassiker gegen den FC Basel eine Wadenverletzung zugezogen.

Die Zürcher rechnen mit einer Genesungszeit von rund vier Wochen. (riz/sda)
Mauro Schmid mit zweitem Sieg innert vier Tagen
Mauro Schmid präsentiert sich nach seinem zweiten Gesamtrang an der Tour Down Under auch bei den Rennen in Oman in hervorragender Verfassung.

Am Freitag hatte sich der Schweizer Meister in der zur Pro Tour gehörenden Muscat Classic im Zweiersprint gegen den Briten Adam Yates durchgesetzt. Tags darauf begann die ebenfalls Pro Tour-kategorisierte Oman-Rundfahrt. Am Montag gewann Schmid die dritte von fünf Etappen und schlüpfte zugleich ins Leadertrikot. (abu/sda)
Clippers siegen mit starkem Niederhäuser
Die Los Angeles Clippers kommen in der NBA zu einem der zuletzt selten gewordenen Siege gegen die Minnesota Timberwolves. Das Team mit dem überzeugenden Yanic Konan Niederhäuser gewinnt auswärts 115:96.

Der Sieg am Sonntag begann sich im Verlauf des dritten Viertels abzuzeichnen, in dem sich die Clippers resultatmässig absetzen konnten. Niederhäuser steuerte 15 Punkte bei, die für ihn den zweitbesten Wert in seiner ersten NBA-Saison bedeuteten. Dazu gelangen dem Freiburger sechs Rebounds. (abu/sda)
Ehammer und Trümpi gewinnen Mehrkampf-Gold
An den Schweizer Mehrkampf-Meisterschaften in Magglingen setzte sich im Siebenkampf der Topfavorit Simon Ehammer mit 6416 Punkten durch. Der 26-jährige Appenzeller, 2024 Hallen-Weltmeister in dieser Disziplin, hat erst zweimal mehr Punkte erzielt. Den Fünfkampf gewann die Glarnerin Liana Trümpi mit 4297 Punkten.

Im Rahmen des zweitägigen Hallenmeetings erfüllten Léonie Pointet und Géraldine Di Tizio-Frey mit jeweils 7,19 Sekunden über 60 m die Limite für die Hallen-WM im März in Torun. (riz/sda)
Martin Fuchs siegt in Bordeaux
Martin Fuchs gewann mit dem fünfzehnjährigen Wallach Conner Jei beim Fünfsterne-CSI in Bordeaux den mit 165'000 Euro dotierten Grand Prix. Der 33-jährige Zürcher siegte vor dem Luxemburger Victor Bettendorf und dem Deutschen Michael Jung. Es war das vierte Wochenende in Folge, an dem ein Schweizer an einem Fünfsterne-CSI den Sprung aufs Podest schaffte, wobei dies vier verschiedenen Reitern gelang. (riz/sda)


