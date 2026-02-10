Noah Okafor erzielt sein viertes Tor für Leeds United. Der seit dieser Saison in der Premier League spielende Basler Stürmer traf beim 2:2 auswärts gegen Chelsea zum Schlussstand.
Okafor beendete in diesen Tagen eine viermonatige Torflaute. Bereits am Freitag beim 3:1-Heimsieg gegen Nottingham hatte der 24-fache Schweizer Nationalspieler getroffen. Bei Chelsea war er in der 73. Minute, rund eine Viertelstunde nach seiner Einwechslung, erfolgreich.
In der Tabelle liegt der Zweitliga-Meister der letzten Saison auf dem 15. Platz. (nih/sda)
Okafor beendete in diesen Tagen eine viermonatige Torflaute. Bereits am Freitag beim 3:1-Heimsieg gegen Nottingham hatte der 24-fache Schweizer Nationalspieler getroffen. Bei Chelsea war er in der 73. Minute, rund eine Viertelstunde nach seiner Einwechslung, erfolgreich.
In der Tabelle liegt der Zweitliga-Meister der letzten Saison auf dem 15. Platz. (nih/sda)
February 10, 2026