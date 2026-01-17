Die Nashville Predators feierten in der NHL einen 7:3-Sieg gegen die Colorado Avalanche. Roman Josi zeigte sich dabei erneut in Bestform. Er war bei drei der sieben Tore einer der Assistgeber. Für die Predators, für die Ryan O'Reilly drei der sieben Tore erzielte, war es der dritte Sieg in Folge.
Weniger erfolgreich war hingegen J.J. Moser mit Tampa Bay Lightning. Bei der 2:3-Niederlage im Penaltyschiessen gegen die St. Louis Blues konnte Moser weder ein Tor, noch einen Assist beitragen. Pius Suter fehlte den Blues verletzt.
Ebenfalls im Shootout geschlagen geben musste sich Kevin Fiala. Er und die Los Angeles Kings verloren gegen die Anaheim Ducks mit 3:2. Fiala, der während der Partie ohne Skorerpunkte blieb, scheiterte im Penaltyschiessen an Lukas Dostal. (ram/sda)
Weniger erfolgreich war hingegen J.J. Moser mit Tampa Bay Lightning. Bei der 2:3-Niederlage im Penaltyschiessen gegen die St. Louis Blues konnte Moser weder ein Tor, noch einen Assist beitragen. Pius Suter fehlte den Blues verletzt.
Ebenfalls im Shootout geschlagen geben musste sich Kevin Fiala. Er und die Los Angeles Kings verloren gegen die Anaheim Ducks mit 3:2. Fiala, der während der Partie ohne Skorerpunkte blieb, scheiterte im Penaltyschiessen an Lukas Dostal. (ram/sda)