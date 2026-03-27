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NHL: Hischier schiesst die Devils gegen Nashville zum Sieg

New Jersey Devils center Nico Hischier (13) skates the puck past Nashville Predators left wing Filip Forsberg (9) during the third period of an NHL hockey game Thursday, March 26, 2026, in Nashville, ...
Nico Hischier traf zweimal gegen die Nashville Predators.Bild: keystone

Doppelpack: Hischier schiesst die Devils gegen Nashville zum Sieg – Moser verteilt Fäuste

27.03.2026, 06:4127.03.2026, 06:41

Nashville Predators – New Jersey Devils 2:4

Nico Hischier: 2 Tore, 3 Schüsse, 1 Block
Timo Meier: 1 Tor, 4 Schüssse, 2 Blocks, 3 Checks
Jonas Siegenthaler: 2 Assist, 1 Schüsse, 3 Blocks, 1 Checks
Roman Josi: 2 Schüsse, 3 Blocks

Die New Jersey Devils mit einem starken Schweizer Trio beenden in der NHL die Siegesserie der Nashville Predators mit Roman Josi. Nico Hischier trifft beim 4:2 doppelt, Timo Meier sorgt für den Schlusspunkt.

Wieder Hischier! Der Walliser hatte gegen die Predators bereits Ende Januar beim 3:2 nach Verlängerung vor heimischer Kulisse die Entscheidung herbeigeführt. Hischier traf in der zusätzlichen Spielzeit nach 42 Sekunden.

Im zweiten Duell in der laufenden Saison gegen die Predators musste Hischier nicht so lange auf sein persönliches Erfolgserlebnis warten. Mitte des zweiten Drittels erhöhte er auf 2:0. Mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend sechs Minuten vor Schluss im Powerplay brachte er seine Mannschaft wieder in Front, nachdem die Predators zum 2:2 ausgeglichen hatten. Mit seinen Treffern 25 und 26 untermauerte Hischier seine Rolle als erfolgreichster Schweizer Punktesammler und als bester Torschütze der Devils in der laufenden Meisterschaft.

Meier war 33 Sekunden vor dem Ende mit einem Schuss ins verwaiste Gehäuse für den Abschluss eines gelungenen Auftritts der Devils besorgt. Verteidiger Jonas Siegenthaler trug sich zum zweiten Mal hintereinander als zweifacher Vorbereiter in die Skorerliste ein. Der Zürcher hatte sowohl beim 1:0 des Schweden Jesper Bratt, der sich seinerseits zusätzlich zwei Assists gutschreiben liess, als auch bei Meiers 4:2 den Stock im Spiel.

Trotz des zweiten Sieges in Folge, dem fünften in den letzten sechs Spielen, dürften die Devils die Playoffs verpassen. Der Rückstand auf Platz 8 in der Rangliste der Eastern Conference beträgt bei elf verbleibenden Partien elf Punkte. Die Predators dagegen halten Kurs auf die K.o.-Phase. Auch nach der ersten Niederlage nach fünf Siegen nimmt die Equipe mit Captain Josi im Klassement der Western Conference Position 8 ein.

Die Zusammenfassung der Partie.Video: YouTube/NHL

Vegas Golden Knights – Edmonton Oilers 3:4

Akira Schmid: Ersatz

Im Kampf um eine Beteiligung an den Playoffs mischen weiter auch die Vegas Golden Knights mit. Die Kalifornier, bei denen Torhüter Akira Schmid ein weiteres Mal die Ersatzrolle blieb, nehmen nach dem 3:4 nach Verlängerung vor Heimpublikum gegen die Edmonton Oilers weiterhin Platz 7 ein.

Die Zusammenfassung der Partie.Video: YouTube/NHL

St. Louis Blues – San Jose Sharks

Pius Suter: 1 Schluss, TOI: 16:09
Philipp Kurashev: Überzählig

Ein wenig Hoffnung auf die Playoff-Teilnahme dürfen auch die St. Louis Blues hegen. Das Team mit Pius Suter bezwang in der heimischen Arena die San Jose Sharks 2:1 nach Verlängerung. Die Blues, die noch elf Spiele vor sich haben, weisen wie die Sharks sechs Punkte Rückstand auf die Predators aus. Philipp Kurashev war bei den Sharks ein weiteres Mal überzählig.

Die Zusammenfassung der Partie.Video: YouTube/NHL

New York Islanders – Dallas Stars 2:1

Lian Bichsel: 1 Schuss, 2 Blocks, 4 Checks, TOI: 16:11

Die Dallas Stars haben ihren Platz in den Playoffs bereits auf sicher. Derzeit macht die Mannschaft mit Lian Bichsel allerdings eine Schwächeperiode durch. Das 1:2 bei den New York Islanders war die vierte Niederlage am Stück.

Die Zusammenfassung der Partie.Video: YouTube/NHL

Tampa Bay Lightning – Seattle Kraken 3:4

Janis Moser: 2 Blocks, TOI: 21:46

Als Verlierer mussten in der Nacht auf Freitag auch die Tampa Bay Lightning mit Janis Moser vom Eis. Die Mannschaft aus Florida, im Osten nach wie vor die Nummer 3, unterlag den Seattle Kraken zuhause 3:4 nach Verlängerung. Der Schweizer lieferte sich im zweiten Drittel noch einen Faustkampf mit Berkly Catton. (riz/sda)

Die Zusammenfassung der Partie.Video: YouTube/NHL
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