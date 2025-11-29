startet beim Klassisch-Sprint im finnischenmit einem 5. Platz in die Weltcupsaison. Die Form bei der Schweizerin stimmt zum Start in die Olympiasaison. Nach einem 10. Platz im Prolog qualifizierte sich die WM-Dritte souverän für den Final. Dort war sie gegen eine skandinavische Übermacht allerdings chancenlos.Erstmals seit der Coronapandemie gewann beim Sprint im Norden Finnlands nicht eine der sonst überlegenen Schwedinnen, sondern die Norwegerin. Sie düpierte die drei Schwedinnenund. Dahinter war Fähndrich als Fünfte Beste des «Rests».als Dritte undals Vierte ihrer Viertelfinals scheiterten hingegen in der ersten K.o.-Runde, klassierten sich aber alle in den Top 20 und erfüllten so die Hälfte der Olympianorm.Auch bei den Männern hatten es die Schweizer mit den 3. Plätzen. Mitundverpassten alle drei Schweizer, die die Viertelfinals erreicht hatten, den Halbfinal um eine Position. Vor allem für Riebli, der im Prolog als Sechster überzeugt hatte und in der Endabrechnung den 13. Rang belegte, und Grond ist das Ausscheiden im Viertelfinal eine leise Enttäuschung, auch wenn sie in der Skating-Technik stärker einzustufen sind. Grond fehlten nur gerade sechs Hundertstel, um als Lucky Loser weiterzukommen. Der Sieg ging wie gewohnt an den Sprint-Dominatoren, der im Weltcup zum 99. Mal triumphierte, die Norweger besetzten gleich das ganze Podest. (pre/sda)