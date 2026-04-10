Robertson feiert den Meistertitel 2025. Bild: keystone

That's it – Liverpool-Legende Andy Robertson verlässt die «Reds»

Zweifacher Meister, Champions-League-Sieger und FA-Cup-Champion: Andy Robertson ist einer der erfolgreichsten Spieler in Liverpools Klubgeschichte. Nun verlässt er die «Reds».

Florian Vonholdt / t-online

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Nach neun Jahren verlässt der schottische Aussenverteidiger Andy Robertson den FC Liverpool. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt. Sein Vertrag läuft im Sommer aus und wird nicht mehr verlängert. Die Nachricht vom Abschied kommt wenige Wochen, nachdem auch Star-Stürmer Mohamed Salah angekündigt hatte, die «Reds» nach der Saison zu verlassen.

Robertson äusserte sich mit emotionalen Worten zu seinem bevorstehenden Abschied: «Ich werde immer an die grossartigen Erinnerungen an diesen Fussballverein zurückdenken. Ich habe neun Jahre lang mein Herzblut in den Verein gesteckt und ich habe nicht viel zu bedauern.»

Neun Titel mit Liverpool

Auf seinem Instagram-Kanal schrieb er ausserdem: «Der Abschied von diesem Verein und den Fans wird eines der schwersten Dinge, die ich je tun werde.»

2017 holte ihn Jürgen Klopp von Hull City an die Anfield Road. Mit Liverpool gewann Robertson in der Saison 2018/19 die Champions League, in der darauffolgenden Spielzeit liess er den ersehnten ersten Meistertitel nach 30 Jahren folgen. Er war eine der prägendsten Figuren der Klopp-Ära. 2024/25 gewann der Publikumsliebling, der durch seine energische Art auf der linken Abwehrseite schnell die Herzen der Fans eroberte, erneut die Premier League – diesmal unter Trainer Arne Slot.

Nicht mehr Stammkraft

Insgesamt holte Robertson mit Liverpool neun Titel, darunter auch den FA Cup, den Ligapokal und die Klub-WM. In der aktuellen Saison ist der schottische Nationalspieler nur noch zweite Wahl hinter Sommer-Neuzugang Milos Kerkez. In der Premier League stand Robertson nur sechsmal in der Startelf.

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In der vorangegangenen Meister-Saison war er noch unumstrittener Stammspieler und Leistungsträger. Wohin es Robertson nun zieht, ist noch offen. (ram/t-online)