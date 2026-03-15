Die Schweizer Curlerinnen um Skip Xenia Schwaller sind mit einer Niederlage und einem Sieg in die WM in Calgary gestartet.
Im ersten Spiel der Round Robin unterlag das Schweizer Quartett Japan mit 3:6. In der zweiten Runde korrigierte es den Fehlstart und setzte sich gegen China mit 6:5 durch. Die Entscheidung in einer umkämpften Partie fiel im zehnten End, als sich Schwaller und ihre Kolleginnen mit einem Einerhaus den Sieg sicherten. (ram/sda)
Im ersten Spiel der Round Robin unterlag das Schweizer Quartett Japan mit 3:6. In der zweiten Runde korrigierte es den Fehlstart und setzte sich gegen China mit 6:5 durch. Die Entscheidung in einer umkämpften Partie fiel im zehnten End, als sich Schwaller und ihre Kolleginnen mit einem Einerhaus den Sieg sicherten. (ram/sda)