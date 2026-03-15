Der ägyptische Investor Samih Sawiris will laut der «NZZ am Sonntag» einen Teil der 200-Millionen-Franken-Defizitgarantie der Schweizer Bewerbung für die Winterspiele Olympia 2038 übernehmen. Die Höhe des Anteils lässt er offen.
«Gegenüber den Initianten der Olympischen Winterspiele in der Schweiz habe ich zugesagt, mich an einem allfälligen Defizit zu beteiligen», teilte Samih Sawiris auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA schriftlich mit. Die allfällige Höhe des Anteils und «weitere Details» seien nicht bestimmt, hiess es weiter.
Der Bundesrat hatte Mitte Januar angekündigt, den Grossanlass mit bis zu 200 Millionen Franken zu unterstützen, aber keine Haftung für ein Defizit zu übernehmen. Für allfällige Defizite sollen Private aufkommen, so der Bund. Der Verein Switzerland 2038 rechnet mit Gesamtkosten von rund 2,2 Milliarden Franken. (ram/sda)
«Gegenüber den Initianten der Olympischen Winterspiele in der Schweiz habe ich zugesagt, mich an einem allfälligen Defizit zu beteiligen», teilte Samih Sawiris auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA schriftlich mit. Die allfällige Höhe des Anteils und «weitere Details» seien nicht bestimmt, hiess es weiter.
Der Bundesrat hatte Mitte Januar angekündigt, den Grossanlass mit bis zu 200 Millionen Franken zu unterstützen, aber keine Haftung für ein Defizit zu übernehmen. Für allfällige Defizite sollen Private aufkommen, so der Bund. Der Verein Switzerland 2038 rechnet mit Gesamtkosten von rund 2,2 Milliarden Franken. (ram/sda)