Jannik Sinner ist weiter nicht zu stoppen. Nach einem Dreisatz-Sieg gegen Daniil Medwedew steht die Weltnummer 1 im Final des Masters-1000-Turniers in Rom.
Mit seinem 33. Sieg in Folge baute Jannik Sinner seinen Masters-1000-Rekord weiter aus. Im Final am Sonntag ist der Italiener beim Heimturnier in Rom auch gegen den Norweger Casper Ruud klarer Favorit. Es wäre sein sechster Titel in Folge auf dieser Stufe. (car/sda)
Mit seinem 33. Sieg in Folge baute Jannik Sinner seinen Masters-1000-Rekord weiter aus. Im Final am Sonntag ist der Italiener beim Heimturnier in Rom auch gegen den Norweger Casper Ruud klarer Favorit. Es wäre sein sechster Titel in Folge auf dieser Stufe. (car/sda)