Nicht normal

Dubioser Regisseur begleitet Trump auf Staatsbesuch in China – «für Rush Hour 4»

team watson

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Das ist nicht normal!

Die aktuelle US-Regierung unter Donald Trump ignoriert Urteile eigener Gerichte, verweist kritische Journalisten aus dem Weissen Haus, torpediert die Medien- und Redefreiheit. Und um dem Präsidenten noch mehr Macht zu verschaffen, definieren die Republikaner einen Tag im Kongress als ein Jahr.

Trumps Regierung torpediert die Fundamente der ältesten und mächtigsten Demokratie mit immer dreisteren Mitteln. Unbeteiligtes Schulterzucken und Wegschweigen sorgen dafür, dass dieses Verhalten normalisiert wird. Das darf es nicht. Deshalb sammeln wir, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, unter dem Titel «Das ist nicht normal» laufend die subtilen und weniger subtilen Versuche, eine neue Regierungsform zu installieren.

Dubioser Regisseur begleitet Trump auf Staatsbesuch in China – «um Drehorte zu scouten»

Donnerstag, 14. Mai 2026

Während zuhause die Inflation in Rekordhöhen steigt und die geschätzten Kosten für den Iran-Krieg mittlerweile auf eine Billion Dollar (ja, die deutsche Billion, also 1000 Milliarden) gestiegen sind, macht sich Donald Trump aus dem Staub. Der Grund: «Einer der bedeutendsten Gipfel der Menschheitsgeschichte», wie der US-Präsident seinen Staatsbesuch in China ganz unbescheiden bezeichnet.

Mit «im Gepäck» hat Trump einige CEOs von grossen US-Unternehmen, etwa Elon Musk und Tim Cook von Apple. Ein Name auf der Passagierliste der Air Force One sorgt jetzt aber für Stirnrunzeln: Brett Ratner. Was hat ein von Hollywood wegen seines zweifelhaften Rufs verstossener Regisseur bei diesem Staatsbesuch verloren?

Ratners Karriere war bis zu Trumps zweitem Amtsantritt eigentlich so gut wie beendet. Grund dafür sind diverse Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs, die dem Regisseur im Zuge der #MeToo-Bewegung im Jahr 2017 gemacht wurden. Er bestreitet sie alle. In den Epstein-Files kommt Ratner auch vor.

Trump hat den gecancelten 57-Jährigen von der Seitenlinie zurück ins Spiel geholt. Kürzlich durfte er einen Film über First Lady Melania Trump produzieren – mit einem Budget von rund 40 Millionen Dollar einer der teuersten Dokumentarfilme, die je gedreht wurden. Trotzdem floppte er bei Kritikerinnen und Kritikern sowie beim Publikum. Auch finanziell blieb der Erfolg aus: Der Film spielte an den Kinokassen nur rund 16,7 Millionen Dollar ein.

Zurück zum Thema: In China soll Ratner laut seiner Sprecherin Victoria Palmer-Moore nach Drehorten für den vierten Teil der «Rush Hour»-Reihe zu suchen. Offenbar ist der US-Präsident ein grosser Teil der Filmreihe und hat die verschiedenen Beteiligten dazu ermutigt, die Arbeiten daran wieder aufzunehmen. Daraus resultierte nun also, dass ein in Ungnade gefallener Regisseur den US-Präsidenten in der Air Force One auf einen Staatsbesuch in China begleitet, um dort Drehorte für eine Fortsetzung von dessen Lieblingsfilmreihe zu suchen. Und das ist nicht normal.

Trump setzt über 50 teils wirre Posts in 3 Stunden ab

Mittwoch, 13. Mai 2026

Dass Donald Trump viel auf seiner Plattform Truth Social postet, gerne auch mehrmals hintereinander, ist bekannt. In der Nacht auf Dienstag dürfte er jedoch auch nach diesen Standards einen neuen Rekord gesetzt haben.

Kurz vor seiner Reise nach China und spät abends setzte der US-Präsident 55 Posts zu verschiedenen Themen ab, deren Inhalte teils nachweislich falsch waren. Die meisten der Beiträge waren dabei Reposts. Objekte seiner Rage waren gemäss der Plattform «Factpost» selber geschriebene oder geteilte Inhalte über das US-Justizdepartement, respektive deren strafrechtliche Verfolgungen (19 Posts), Barack Obama (17 Posts), Hillary Clinton (7 Posts) und diverse Verschwörungserzählungen über gestohlene Wahlen (11 Posts).

Neben einer Karte von Venezuela als «51. Bundesstaat» teilte der Präsident zudem diverse KI-erstellte Bilder. Eines davon zeigt Obama, Joe Biden und Nancy Pelosi im «Reflecting Pool», dem grossen Wasserbecken vor dem Lincoln Memorial. Die bearbeiteten Fotos zeigten den mit Abwasser gefüllten Pool unter der Bildunterschrift «Dumacrats lieben Abwasser».

Eine solche Desinformationsflut aus dem Weissen Haus ist nicht mehr normal.

Bundesrichter-Nominierte schliessen dritte Trump-Amtszeit nicht aus

Freitag, 29. April 2026

Vier Nominierte für einen Bundesrichterposten in den USA weigerten sich, eine dritte Amtszeit von Donald Trump auszuschliessen. Bei der Anhörung durch ein bipartisanes Justiz-Komitee des Senats fragte der Demokrat Chris Coons den Nominierten für das Richteramt des südlichen Bundesgerichtsbezirks in Texas, John Marck, wie er zum 22. Zusatz der Verfassung stehe. Sie begrenzt die Amtszeit des Präsidenten auf zwei Wahlperioden.

Marck kannte den Zusatz zuerst nicht und entschuldigte sich damit, dass er bisher vor allem in der Strafverfolgung gearbeitet habe. Als er aufgeklärt wurde, schloss er eine dritte Amtszeit von Trump nicht aus. Er müsse zuerst den genauen Wortlaut studieren, gab er zu Protokoll.

Als Demokrat Coons die anderen drei anwesenden Anwärter, Michael J. Hendershot aus Ohio, Arthur Roberts Jones aus Texas und Jeffrey T. Kuntz aus Florida, fragte, ob sie genug mutig seien, eine dritte Amtszeit von Donald Trump auszuschliessen, blieben diese stumm.

Anhörungen in der Art werden durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Anwärter nicht befangen sind.

Es ist nicht das erste Mal, dass konservative Anwärter auf Bundesrichterwürden dieselbe Strategie wählen. Wie die New York Times berichtet, beantworteten über 30 Anwärter die Frage, wer die Wahlen 2020 gewonnen habe, ähnlich diffus. Statt Joe Biden den Sieg bei den Wahlen zuzugestehen, erklärten sie alle, Joe Biden sei als Präsident vereidigt worden. Das entspricht zwar den Tatsachen, ist aber nur eine ausweichende Antwort.

Das ist nicht mehr normal.

Kid Rock macht mit Hegseth Rundflug im Militärhelikopter – trotz Kritik

Dienstag, 28. April 2026

Erst Ende März sorgte ein Flug zweier Armeehelikopter nahe des Anwesens von Musiker Kid Rock für Kritik. Nun zeigte der Musiker erneut seine Begeisterung für Armeehelikopter. Hegseth postete auf seinem X-Account Fotos, die ihn gemeinsam mit Kid Rock und Armeeangehörigen zeigen. «Ich bin heute Morgen mit meinem Freund Kid Rock – und ein paar unserer grossartigen Apache-Piloten – ausgeflogen», schreibt er dazu. Das soll im Rahmen der 250-Jahr-Feier der USA stattgefunden haben.

Gegenüber CNN erklärt Pentagon-Sprecher Sean Parnell, die Helikopter seien im Rahmen einer Jubiläumsveranstaltung für die Bevölkerung unterwegs gewesen. Kid Rock habe dabei bei mehreren Truppenaktionen teilgenommen und Videos für den Memorial Day sowie seine Freedom-250-Tour gemacht. «Der Besuch bot Kid Rock die Gelegenheit, den Einsatzkräften zu danken, die Professionalität der Männer und Frauen, die sie für die Mission aufbringen, hervorzuheben und ihre andauernde Aufopferung zu Ehren unserer Nation zu würdigen.»

Ende März wurde der Armee vorgeworfen, Steuergelder zu verschwenden, weil zwei Helikopter nahe Kid Rocks Anwesen in der Luft anhielten, während der Musiker vor seinem Pool salutierte. Doch Konsequenzen gab es für die Piloten nicht. Kriegsminister Pete Hegseth verkündete höchstpersönlich das Ende einer internen Untersuchung. Auch US-Präsident Trump nahm Kid Rock in Schutz.

Der Überflug der Militärhelikopter von Ende März: Video: watson/hanna dedial

Trump postet KI-Bild, das ihn als Jesus-ähnlichen Heiler darstellt

Sonntag, 12. April 2026

Während in Islamabad eine US-Entourage um JD Vance erfolglose Friedensgespräche mit dem Iran hielt, besuchte Donald Trump am letzten Wochenende zusammen mit Aussenminister Marco Rubio in Miami einen UFC-Kampf. Einen Tag später feuerte er auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social eine Salve an eigenartigen Posts ab.

Neben Kritik an Bruce Springsteen und einem KI-Foto eines Trump-Hotels auf dem Mond veröffentlichte er auch ein KI-Bild, das ihn als spirituellen Heiler zeigt, der einem kranken Patienten die Hand auf die Stirn legt. Von unten wird er von einer Krankenschwester, einem Soldaten und einer jungen Frau angebetet, im Hintergrund fliegen Adler und Kampfjets.

bild: truth social

Die Kleidung, die der KI-generierte Trump dabei trägt – ein einfacher weisser Umhang mit rotem Foulard –, rückt ihn in die Nähe von Jesus von Nazareth. Die Darstellung stiess sogar einem Grossteil seiner Anhänger auf Truth Social sauer auf. Der Kommentar mit den meisten Likes forderte Trump auf, den Post sofort zu löschen. Der Aufforderung kam der US-Präsident selbstredend nicht nach.

bild: Screenshot Truth social

Dass sich der US-Präsident als Gottes Sohn darstellt, ist einfach nicht normal.

Trump plaudert Privates aus – von anderen

Dienstag, 17. März 2026

Eigentlich war die Diagnose von Floridas republikanischem Abgeordneten Neal Dunn Privatsache. Bis US-Präsident Trump davon erfuhr. An einer Medienkonferenz im Zusammenhang mit dem Kennedy Center erzählte der nämlich der ganzen Welt davon. «Wir hatten da einen, der sehr krank war. Es sah aus, als würde er es nicht schaffen», sagte Trump und blickte dabei immer wieder zu Mike Johnson, dem Sprecher des Repräsentantenhauses, der neben ihm sass. «Ich werde seinen Namen nicht nennen. Soll ich? Kennen andere seinen Namen?», fragt Trump. Johnson wirkt überrascht und unsicher, zuckt mit den Schultern.

Doch Trump liess nicht locker, starrte Johnson weiter an, bis sich dieser fügte und sein Mikrofon anstellte. Johnson dankte Trump und erklärte dann, dass Dunn ernste gesundheitliche Probleme hatte. Er versuchte, nicht zu sehr ins Detail zu gehen, erwähnte, dass die Diagnose «sehr ernst» war. Er habe Trump davon erzählt und erklärt, wie er Dunn bewundere, dass er trotz der Diagnose noch immer zur Arbeit komme.

Der Kongressabgeordnete Neal Dunn. Bild: CQ-Roll Call, Inc.

Da grätschte Trump schon wieder dazwischen: «Was war die Diagnose?» Johnson wollte noch immer nicht zu viel verraten und antwortete, dass es sich um eine terminale Diagnose handle, also eine Krankheit im Endstadium. Da mischte sich Trump erneut ein: «Er wäre bis im Juni tot gewesen», warf der Präsident nicht sehr einfühlsam ein.

Johnson erklärte daraufhin: «Okay, das war nicht öffentlich. Aber, ja, okay. Das war schlimm. Das wollte ich sagen.»

Trump schien indes weniger Mühe zu haben, dass er gerade Privates ausgeplaudert hat. Er legte nach, dass es sich um ein Herzproblem handle.

Video: extern/X/@BenjaminSWeiss

Schliesslich erzählte Johnson, dass Trump Dunn geholfen habe, um im Walter Reed Army Medical Center behandelt zu werden. Die Klinik ist bekannt dafür, medizinische Untersuchungen und Behandlungen bei US-Präsidenten durchzuführen. Seither wirke Dunn um 30 Jahre jünger und habe neuen Lebensmut, erklärt Johnson.

Offenbar wollte Trump genau auf diesen Punkt hinaus. Er habe Dunn aus zwei Gründen geholfen, sagte er anschliessend. «Erstens, weil ich ihn mag. Zweitens, weil ich seine Stimme brauche. Ich habe es mehr für ihn getan, die Stimme kam aber gleich dahinter.»

Was Dunn dazu sagt, ist nicht klar. Er hatte im Januar bekannt gegeben, dass er sich bei den Midterms nicht zur Wiederwahl zur Verfügung stellen wolle. Eine Krankheit erwähnte er nicht. Als Begründung nannte er, dass er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen wolle.

Trump schlägt Venezuela als neuen US-Staat vor – wegen eines Baseballspiels

Dienstag, 17. März 2026

Während die USA im Iran Krieg führen, mit Kuba verhandeln, zwischen Russland und der Ukraine vermitteln und überhaupt in viele Geschäfte involviert sind, schaut der US-Präsident offensichtlich Baseball. Zumindest hat er mitbekommen, dass Venezuela am World Baseball Classic im Halbfinal gegen Italien gewonnen hat.

Und Trump wäre nicht Trump, wenn er sich selbst nicht einen Anteil an diesem Sieg zuschreiben würde. «Gute Dinge passieren Venezuela in letzter Zeit! Ich frage mich, was es mit dieser Magie auf sich hat?», schrieb er auf der Plattform Truth Social. Und schlägt Venezuela gleich noch als neuen US-Staat vor.

Trump freut sich über den Sieg der Venezolaner gegen Italien. Bild: Truth Social

Am Dienstag tritt Venezuela nun im ersten Finalspiel gegen die USA an. Gut möglich, dass Trump seine Meinung nach dem Spiel noch ändert.

Die Republikaner veröffentlichen KI-Video eines politischen Gegners

Freitag, 13. März 2026

Die Republikanische Partei hat ein Deepfake-Video eines politischen Gegners veröffentlicht. Das mit KI generierte Video zeigt eine künstliche Version des demokratischen Senats-Anwärters und politischen Shooting-Stars James Talarico, wie diese einige seiner alten Tweets (einer stammt aus dem Jahr 2013) vorliest. Der bekennende Christ und ehemalige Lehrer äussert sich dabei positiv zu DEI- und LGBTQ-Themen – und kritisch gegenüber radikalisierten weissen Männern.

«Radikalisierte weisse Männer sind die grösste inländische Terrorismusgefahr in unserem Land», liest die Fake-Stimme dabei vor. Eine Stimme aus dem Off wiederholt danach die Schlagworte «Weisse Männer».

Der Fake-Talarico liest alte Tweets des echten Politikers vor. Der Vermerk rechts unten, dass es sich um ein KI-generiertes Video handelt, ist kaum sichtbar. bild: screenshot X

Das KI-generierte Video, das auf dem Account der Senats-Republikaner auftauchte, wird zwar als solches gekennzeichnet, dies aber nur klein und verwaschen am unteren rechten Rand. Auf Mobilgeräten und ohne Fullscreen-Modus verschwindet der Vermerk häufig hinter den Steuerelementen des Video-Players.

In Texas existieren sehr strenge Regeln bezüglich Deepfakes. Diese Regeln gelten aber nur einen Monat vor den Wahlen. Bei den Midterms im November versucht Talarico den Sitz von John Cornyn zu erobern. In den internen Vorwahlen setzte er sich gegen die lautstarke Jasmine Crockett durch. Cornyn muss sich seinerseits gegen den Trump-nahen Ken Paxton durchsetzen.

Dass eine Partei Deepfake-Videos eines politischen Gegners produziert, diese nur unzureichend kennzeichnet und dann in den sogenannten sozialen Medien streut, ist einfach nicht normal.

Trump wettert gegen den Obersten Gerichtshof

Freitag, 20. Februar 2026

In einer Ansprache äusserte US-Präsident Donald Trump deutliche Kritik gegenüber dem Obersten Gerichtshof. Dieser hatte sein Liebkind, die Zölle, als unrechtmässig verurteilt. Es beschäme ihn, dass gewisse Mitglieder des Obersten Gerichtshofes nicht den Mut gehabt hätten «das richtige für unser Land zu tun».

Die Demokraten im Obersten Gerichtshof seien gegen alles, was die USA stark, gesund und grossartig machen würde. Sie seien eine Schande für das Land. Es spiele keine Rolle, ob das Recht auf seiner Seite sei – die Demokraten würden automatisch immer gegen ihn stimmen.

Die Loyalität der Demokraten sei unerschütterlich – nicht aber diejenige gewisser Republikaner. Diese seien, im Glauben, das politisch Korrekte zu tun, nicht mehr als Schosshunde der Demokraten und der radikalen Linken. Ihr Verhalten sei unpatriotisch und illoyal gegenüber der Verfassung – eine Behauptung, die Trump ohne sie zu begründen aufstellte.

Trumps Kritik richtet sich vor allem an die konservativen Richter John Roberts, Neil Gorsuch und Amy Coney Barrett. Die beiden Letztgenannten wurden von Donald Trump selbst ins Amt berufen. In einem Post auf «Truth Social» vom 15.3. warf er ihnen respektloses Verhalten vor.

bild: Screenshot truth social

Drei Richter nahm er von seiner Kritik aus: Clarence Thomas, Samuel Alito und Brett Kavanaugh. Diese hatten im Gremium die Ansicht vertreten, die Zölle seien legal. Trump lobte sie für ihre Stärke, ihre Weisheit – und ihre Liebe für das Land. Ihre Argumentation sei makellos, behauptete er. Es gebe keine Gegenargumente.

Dass der Präsident (als Exekutive) so dezidiert den Obersten Gerichtshof (Legislative) beeinflussen will, widerspricht der Idee eines Rechtsstaats und einer freien Demokratie. Es sind Versuche, Macht zu monopolisieren. Es sind Versuche, autokratischere Verhältnisse zu schaffen.

Trump bettelt um Liebe – und verschmäht Sexualstrafopfer

Samstag, 14. Februar 2026

Pünktlich zum Valentinstag verschickte ein Political Action Committee (PAC), das Spenden für Donald Trump sammelt, E-Mails an verschiedene US-Bürger. Der darin angeschlagene Ton ist, gelinde gesagt, sonderbar.

«Ich liebe dich, und ich bin ziemlich sicher, dass du mich zurückgeliebt hast! Ist alles okay?» KI-Donald-Trump vor einem rosaroten Briefkasten.

Wer auf einen der dazugehörigen Links klickt – diverse US-Portale konnten es sich nicht entgehen lassen – wurde aufgefordert, die Liebe zum US-Präsidenten mit einer Geldspende zu beweisen.

Einen noch etwas eigenartigeren Dreh erhielt das Mail im Fall von E. Jean Carroll. Obwohl die Autorin sich nie für die Art Newsletter einschrieb, erhielt sie das Schreiben ebenfalls. Dazu muss man wissen: Carroll wurde von Donald Trump in den 90er-Jahren sexuell missbraucht. Ein entsprechendes Gerichtsverfahren gewann sie – genauso wie eine darauf folgende Verleumdungsklage.

Gegen beide Gerichtsurteile legte Donald Trump Berufung ein. Stand heute müsste er Carroll über 80 Millionen Dollar Entschädigung bezahlen. Und ausgerechnet das Opfer seiner sexuellen Gewalt musste nun lesen, dass sich Donald Trump ziemlich sicher sei, dass sie ihn zurückgeliebt habe.

Das Niveau, auf dem sich die aktuelle US-Regierung bewegt, ist einfach nicht normal.

PS: Die Masche ist nicht neu. Seit Monaten bettelt Trump in diesem Stil um Geld. Mehr dazu gibt es hier.

Trump postet Obamas als Affen – Weisses Haus entfernt es wieder

Freitag, 6. Februar 2026

US-Präsident Donald Trump hat am 5. Februar (Ortszeit USA) einen rund 1-minütigen Videoclip auf seiner Videoplattform Truth Social gepostet. Darin zu sehen ist ein Ausschnitt eines TV-Beitrages oder einer Dokumentation, die den (vermeintlichen) Betrug und der Manipulation der US-Präsidentschaftswahlen 2020 thematisiert. Für die Vorwürfe wurden nie stichfeste Beweise gefunden.

Am Ende des Clips wird dann plötzlich für zwei Sekunden ein KI-generiertes oder anderweitig bearbeitetes Video des Ex-Präsidenten Barack Obama und seiner Ehefrau Michelle eingeblendet. Darin werden die Köpfe der beiden auf Affenkörpern gezeigt – Barack als Orang-Utan und Michelle als Gorilla –, während im Hintergrund die Musik des Songs «The Lion Sleeps Tonight» von «The Tokens» zu hören ist:

Video: extern/@realdonaldtrump auf truth social

Trump hat das Video unkommentiert gepostet – es ist also nicht klar, was er damit genau ausdrücken will oder in welchem Zusammenhang die letzten zwei Sekunden mit dem Rest des Videos stehen. Online hat es jedoch bereits viele Reaktionen hervorgerufen, wenn auch nicht von den Obamas selbst. Gavin Newsom, Politiker der demokratischen Partei und Gouverneur von Kalifornien, bezeichnete es als «widerlich», während andere Kommentatoren es als rassistisch einstuften.

Der Clip scheint einem Wasserzeichen nach zu urteilen vom X-Account «Xerias». Dieser soll auch für das virale KI-Video verantwortlich sein, das Donald Trump als König in einem Kampfjet zeigte, der auf Demonstrierende defäkiert. Dieses sorgte im vergangenen Jahr für viele Schlagzeilen.

Es ist nicht das erste Mal, das Trump Obama mit einem KI-generierten Video verunglimpfen will. Im vergangenen Jahr hat er ebenfalls auf Truth Social einen Clip geteilt, der zeigt, wie Obama verhaftet und ins Gefängnis gesteckt wird. Obama bezeichnete das damals in einer Stellungnahme als «bizarr» und sagte, es handle sich um einen «lächerlichen und ein schwachen Versuch, vom Thema abzulenken».

Nach massiver Rassismus-Kritik ist ein Beitrag auf einem Social-Media-Account von US-Präsident Donald Trump, in dem Ex-Präsident Barack Obama und dessen Frau als Affen gezeigt wurden, wieder gelöscht worden. Ein hochrangiger US-Regierungsbeamter bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass der Beitrag inzwischen entfernt worden sei. Weiter hiess es: «Ein Mitarbeiter des Weissen Hauses veröffentlichte den Beitrag fälschlicherweise.» Der Beitrag war auf Trumps wichtigem Online-Sprachrohr Truth Social veröffentlicht worden.

Das ist nicht normal.

Trump hält Milliarden zurück, weil er seinen Namen verewigen will

Seit Wochen hält Donald Trump mehr als 16 Milliarden Dollar für ein grosses Infrastrukturprojekt in New York zurück. Es handelt sich um das sogenannte Gateway Program, das New York und New Jersey durch einen neuen Eisenbahntunnel unter dem Hudson River verbinden soll.

Letzten Monat teilte Trump dem Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer mit, dass er nun bereit sei, seine Sperre für die Finanzmittel für das riesige Projekt aufzuheben.

Chuck Schumer. Bild: keystone

Allerdings gab es eine Bedingung: Als Gegenleistung für das Geld musste Schumer zustimmen, die New Yorker Penn Station und den Dulles International Airport in Washington nach Trump umbenennen zu lassen.

Schumer habe umgehend abgelehnt: Er habe nicht die Befugnis, einer solch «unorthodoxen Forderung» nachzukommen. Seither hält Trump die Gelder weiterhin zurück.

Die Verhinderung eines Milliardenprojekts, weil Teile davon nicht seinen Namen tragen sollen – das ist in einer Demokratie nicht normal.

Trump lässt Droh-Mails an Bürger verschicken

Freitag, 30. Januar 2026

Eine bizarre E-Mail zur Spendensammlung für Donald Trump macht derzeit die Runde. Ehemalige «MAGA»-Spendern wird gedroht, ICE auf sie anzusetzen, wenn sie nicht auf eine Umfrage antworten. In der Umfrage sollen sie offenbar bestätigen, dass sie amerikanische Staatsbürger sind.

Die E-Mail: Bild: threads

«Ich habe mich letzte Woche wegen meiner Umfrage ‹Nur für Bürger› gemeldet. Ihrer Akte zufolge sind Sie ein überzeugter MAGA-Patriot...Aber meine Datensätze zu meiner Umfrage sagen NOCH IMMER: ANTWORT STEHT NOCH AUS.»

Die E-Mail wurde von der Adresse «contact@win.donaldjtrump.com» versandt, einer offiziellen Webdomain von Trump.

Was aussieht wie ein Fake, wurde von Faktcheckern geprüft und als echt befunden. Die E-Mail wurde unter anderem von einem Journalist, der sie ebenfalls erhalten hatte, geteilt. Die Nachricht erklärte, sie sei «bezahlt von Never Surrender, Inc.» – Trumps wichtigster politischer Aktionsausschuss (PAC) und früher sein Wahlkampfkomitee.

Weiter heisst es:

«Sagen Sie mir nicht, dass Sie ein illegaler Einwanderer sind?!? Das kann nicht wahr sein! Dies ist Ihre LETZTE CHANCE, mir das Gegenteil zu beweisen, [Name des Empfängers] – bitte. Sind Sie ein stolzer amerikanischer Staatsbürger oder muss die Einwanderungsbehörde ICE kommen und Sie aufspüren? NEHMEN SIE AN DER UMFRAGE NUR FÜR STAATSBÜRGER TEIL»

Ein US-Präsident, der Droh-Mails an seine eigene Bürger:innen verschicken lässt: Das ist nicht normal.

Altes Video von Bovino wirft fragwürdiges Licht auf ICE-Befehle

Freitag, 30. Januar 2026

Ein Video, das angeblich vom letzten Sommer stammt, soll zeigen, wie der mittlerweile ehemalige ICE-Chef Gregory Bovino seinen Agenten Anweisungen gibt. Beispielsweise sagt er: «Verhaftet so viele Leute, die euch anfassen, wie ihr wollt.» Und: Die Befehle würden «von ganz oben» kommen.

Das Video tauchte diese Woche wieder auf, nachdem Bovino nach Minnesota zurückgerufen worden war. Laut der New York Times stammt das Videomaterial aus Los Angeles, als die Einwanderungskontrollen begannen, sich zu verschärfen.

Video: extern

Das ist nicht normal.

Trump verklagt eigenes Finanzministerium

Freitag, 30. Januar 2026

Donald Trump und seine beiden Söhne haben das US-Finanzministerium und eine untergeordnete Behörde wegen der Weitergabe von Steuerunterlagen ihres Privatunternehmens Trump Organization an Medien verklagt. Sie fordern mindestens 10 Milliarden Dollar Schadenersatz.

Die Klage gilt der Internal Revenue Service, IRS), sie untersteht dem US-Finanzministerium: Die Behörden hätten es versäumt, «obligatorische Vorsichtsmassnahmen» zu ergreifen, um den ehemaligen IRS-Auftragnehmer Charles Littlejohn daran zu hindern, ihre Steuererklärungen an «linksgerichtete Medien» weiterzugeben.

Nur: Die Staatsanwaltschaft klagte den betroffenen Mitarbeiter bereits 2023 wegen der Weitergabe von Steuerunterlagen von Trump und Tausenden anderen wohlhabenden Amerikanern an die Medien an. Der 40-Jährige bekannte sich schuldig und wurde im Januar 2024 zu fünf Jahren Haft verurteilt.

Mit der Klage vom Donnerstag versetzt Trump sich in die ungewöhnliche Lage, als Kläger einer Regierungsbehörde gegenüber zu stehen – deren Oberhaupt er selber ist. Das ist nicht normal.

Die Trump-Familie macht mindestens 1,4 Milliarden Dollar im ersten Amtsjahr

Mittwoch, 21. Januar 2026

Trump macht mit seiner Präsidentschaft massig Geld Bild: keystone

Die «New York Times» listet in einer Recherche auf (Bezahlschranke), wie sich die Familie Trump während des ersten Jahres der zweiten Amtszeit bereicherte. Wer einen Deal mit dem Familienbusiness einging, konnte mit politischem Wohlwollen rechnen. Anbei ein paar Beispiele:

Nach dem Spatenstich eines 1,5-Milliarden-Projekts der Trump-Organisation ausserhalb von Hanoi senkte der US-Präsident die Zölle auf Produkte aus Vietnam.

Paramount bezahlte Trump 16 Millionen, weil dieser ein Kamala-Harris-Interview beanstandet hatte. Drei Wochen später winkte die zuständige Behörde (das FCC) die 8-Milliarden-Fusion mit Skydance durch.

Nachdem eine Schweizer Delegation Trump eine Rolex-Tischuhr und einen personalisierten Goldblock überreicht hatte, senkte er die Zölle für Schweizer Produkte von 39 auf 15 Prozent.

Dank des familiären Kryptobusiness können weltweit sämtliche Machthaber den Goodwill von Donald Trump kaufen. Die Zahlungen sind oftmals anonym. Bekannt ist ein 2-Milliarden-Investment der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Zwei Wochen später erlaubte Trump den Verkauf hochwertiger Computerchips in die VAE. Dieser war zuvor wegen Sicherheitsbedenken untersagt gewesen.

Die «New York Times» nannte ihre Schätzung von 1,4 Milliarden «konservativ». Die Trump-Familie verzichtete auf eine Stellungnahme. Sohn Eric gab gegenüber dem Traditionsunternehmen aber an, dass die Einnahmen des Kryptogeschäfts höher lägen als die Schätzungen des Blatts.

Dass der US-Präsident so korrupt ist, ist einfach nicht normal.

Donald Trump veröffentlicht private Nachrichten

Mittwoch, 21. Januar 2026

US-Präsident Donald Trump hat Screenshots von privaten Nachrichten von Nato-Chef Mark Rutte und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron veröffentlicht.

Ein derartiger Vertrauensbruch ist einfach nicht normal.

Venezuela, Grönland und Kanada als neue US-Bundesstaaten

Dienstag, 20. Januar 2026

Trump im Oval Office mit europäischen Staats- und Regierungschefs. Bild: screenshot/ truth social

Donald Trump hat auf seiner Plattform Truth Social ein eigenartiges Bild geteilt. Das Foto vom letzten August zeigt, wie er im Oval Office des Weissen Hauses zu verschiedenen europäischen Leadern spricht. Zu sehen sind Keir Starmer (GB), Giorgia Meloni (I), Ursula von der Leyen (EU), Friedrich Merz (D), Emmanuel Macron (F), Alexander Stubb (SF), Wolodymyr Selenskyj (Ukr) und Mark Rutte (Nato). Im Hintergrund ist eine Tafel zu sehen, die bearbeitet wurde. Neben den USA werden darauf auch Venezuela, Grönland und Kanada mit einer US-Flagge dargestellt. Im Original zeigte die Karte noch die Ukraine. Das Originalfoto gilt als ikonisch, weil den europäischen Leadern letzten Sommer vorgeworfen wurde, sie würden vor Trump auf die Knie gehen. Darauf scheint der US-Präsident nun anzuspielen.

Zusammen mit der Fake-Karte postete Trump zudem ein KI-Bild, das ihn zeigt, wie er die amerikanische Flagge in grönländischen Boden schlägt.

Dass ein US-Präsident anderen Ländern mit der Annexion droht und sich auf Social Media darüber amüsiert, ist nicht normal.

Trumps Beschiss bei den Hypotheken

Montag, 19. Januar 2026

Donald Trumps Privatclub Mar-a-Lago. Bild: keystone

Wer es wagt, Donald Trump politisch die Stirn zu bieten, kriegt Ärger mit dem Justizministerium. Das ist dem Bürgermeister von Minneapolis passiert, das ist FED-Chef Jerome Powell passiert – und auch Staatsanwältin Letitia James. Letzterer wurde Beschiss beim Erwerb von Hypotheken vorgeworfen. Sie habe für den Kauf einer Immobilie angegeben, dass es sich dabei um ihren Hauptwohnsitz handle – dasselbe aber bereits andernorts getan. Der Vorwurf des Hypothekenschwindels wurde auch gegen FED-Gouverneurin Lisa Cook, Senator Adam Schiff und den demokratischen Abgeordneten Eric Swalwell erhoben.

Wie eine Recherche von ProRepublica aufdeckt, hat sich Donald Trump genau desselben Vergehens schuldig gemacht. 1993 kaufte er in Palm Beach zwei «Bermuda Style»-Homes. Bei beiden gab er an, es handle sich dabei um seinen Hauptwohnsitz. Tatsächlich zog der heutige Präsident nie ein. Beide Immobilien wurden vermietet.



Dass das Justizministerium versucht, politische Gegner des Präsidenten zu neutralisieren, ist nicht normal. Geradezu grotesk ist es, dies mit Vorwürfen zu tun, die auch auf den Präsidenten zutreffen.*

*Die Story erschien bereits im Dezember 2025, wurde jetzt aber erst in diesen Ticker aufgenommen.

Trump bunkert Öl-Geld in Katar

Samstag, 17. Januar 2026

Wüste in Katar. Bild: Shutterstock

Nach der Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Maduro hat US-Präsident Donald Trump zum ersten Mal konfisziertes Öl aus Venezuela verkauft. Er werde persönlich über die Gelder wachen, hatte er zuvor angekündigt. Dies tut er nun auch – mit einem Konto in Katar. Dorthin floss der Grossteil der Einnahmen der ersten Ölverkäufe.

Katar sei ein neutraler Standort, an dem Geld mit Zustimmung der USA frei fliessen könne, ohne dass die Gefahr einer Beschlagnahmung bestehe, verkaufte Finanzminister Scott Bessent die Massnahme.

Dass die USA in Katar Gelder bunkern, ist einfach nicht normal.

Über 60 ICE-Schiessereien in 10 Jahren – keine einzige Anklage

Montag, 12. Januar 2026

Protestierende konfrontieren Angehörige der Bundesbehörde ICE. Bild: keystone

Nach dem Tod von Renée Good durch gezielte Schüsse eines ICE-Beamten betonte Vize-Präsident JD Vance, Angehörige der Bundesbehörde würden über komplette Immunität verfügen. Das bedeutet: Sie können schalten und walten, wie sie wollen, ohne befürchten zu müssen, strafrechtlich belangt zu werden.

Dass dem wirklich so ist, zeigen weitere tödliche Einsätze der Ausschaffungs-Truppe.

An Silvester erschoss ein ICE-Mitarbeiter ausser Dienst den US-Amerikaner Keith Porter Jr. in Los Angeles. Porter hatte vor lauter Freude am Jahreswechsel illegalerweise mit einem Gewehr in die Luft gefeuert.

Im September 2025 erschoss ein ICE-Mitarbeiter den 38-jährigen Silverio Villegas Gonzalez, der in seinem Fahrzeug vor einer Kontrolle fliehen wollte. Das Departement für Heimatschutz, zu dem ICE gehört, behauptete, Gonzalez habe einen Agenten «eine beträchtliche Strecke mitgeschleift» und ihn dabei schwer verletzt. Aus Notwehr habe dieser deshalb von seiner Waffe Gebrauch gemacht und später im Spital stabilisiert werden müssen. Videos der Bodycam eines anrückenden Polizisten zeigen, dass die Hose des Schützen tatsächlich etwas zerschlissen war. Gegenüber dem Beamten sagte er aber aus, er sei «nicht wesentlich» verletzt. Gonzales starb durch eine Kugel durch den Hals, die in seinem Brustkorb stecken blieb.

Mit den jüngsten Vorfällen kam es in den letzten 10 Jahren zu mindestens 60 Schusswaffeneinsätzen von ICE-Beamten. Dabei starben mindestens 25 Personen.

In keinem der Fälle führte die Schiesserei zu einer Anklage. In zahlreichen Fällen behinderten ICE-Agenten eine genaue Untersuchung – beispielsweise, indem sie obligatorische Protokolle und Berichte nicht erstellten.

Dass eine schwer bewaffnete Einsatztruppe de facto über dem Gesetz steht, ist eines Rechtsstaats nicht würdig – und einfach nicht normal.

Trump negiert chinesische Windfarmen

Freitag, 9. Januar 2026

Trump verleugnet, dass China stark auf Windkraft setzt (ab 57:50). Video: YouTube/Face the Nation

Während desselben Treffens mit den CEOs diverser amerikanischer Öl-Firmen (siehe Punkt 53), behauptete Donald Trump, China besitze keine Windkraftanlagen: «Wie viele Windfarmen gibt es in China? Bisher kann man keine davon finden», sagte er in seiner typischen Art. «Die bauen die und verkaufen sie dann an Lutscher wie Europa – und die USA von früher.»

Es ist, als würde man die Erde flach nennen. China besitzt die grössten Windanlagen der Welt und installierte 2024 doppelt so viel Windkapazität wie der gesamte Rest der Welt.

Dass der US-Präsident in einem solchen Masse uninformiert und ignorant ist, gleichzeitig aber eine extrem dezidierte Meinung zu einem Thema hat, grenzt an Irrsinn – und ist in einer Demokratie einfach nicht normal.

PS: Trump trug während des Treffens einen Pin von ... sich selber.

Trump mit seinem Pin. Bild: keystone

Trump droht mit Krieg gegen Nato-Verbündeten

Freitag, 9. Januar 2026

Trump mit Ministern und Ölmulti-Vertretern. Bild: keystone

An einem Treffden mit Vertretern der US-Ölindustrie wiederholte US-Präsident Trump seine Drohung, Grönland notfalls mit Gewalt einnehmen zu wollen.

Dass der US-Präsident einem Nato-Verbündeten mit Krieg droht, ist einfach nicht normal.

Trump will nicht gewonnenen Friedensnobelpreis annehmen

Donnerstag, 8. Januar 2026

Israelische DemonstrantInnen fordern den Friedensnobelpreis für Donald Trump. Bild: keystone

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, sich mit María Corina Machado zu treffen. Die Friedensnobelpreisträgerin hatte angekündigt, ihren Preis dem US-Präsidenten zu übergeben. Trump sagte nun «es wäre ihm eine grosse Ehre, den Preis von ihr zu kriegen.» Das Nobelpreiskomitee hat bereits klargestellt, der Preis könne nicht weitergegeben werden: «Einmal bekannt gegeben, kann ein Nobelpreis nicht mehr widerrufen, geteilt oder auf andere übertragen werden. Die Entscheidung ist endgültig und gilt für alle Zeiten.» Dass sich ein US-Präsident durch die Hintertüre einen Friedensnobelpreis ergaunern will, ist einfach nicht normal.

Trump feiert Maduro-Festnahme auf Social Media ab

Samstag, 3. Januar 2026

Zu Beginn des neuen Jahres hat Donald Trump den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro entführen lassen. Der Angriff auf Caracas steht im Widerspruch zur Uno-Charta und zum Völkerrecht. Das hindert Trump nicht daran, die Festnahme auf seinen Social-Media-Kanälen abzufeiern.

Auf den offiziellen Kanälen der Regierung hat der US-Präsident zwei Clips veröffentlicht, die Maduro aufs Korn nehmen. Das ist definitiv nicht normal.

Die irrsten Instagram-Posts des vergangenen Jahres findest du übrigens hier:

Kennedy Center wird umbenannt

Donnerstag, 18. Dezember 2026

Trumps Name ist schon am ehemaligen John F. Kennedy Memorial Center angebracht. Bild: keystone

Der Vorstand des John F. Kennedy Center for the Performing Arts hat laut Angaben von Sprecherin Karoline Leavitt einstimmig entschieden, das Gebäude umzubenennen. Es heisst nun The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts.

Der US-Präsident erklärte, er sei von der Massnahme überrascht und geehrt.

Kurz nach Amtsübernahme 2025 hatte sich Donald Trump selbst zum Vorstandsvorsitzenden des Kennedy Centers erklärt. Sämtliche Demokraten im Vorstand wurden entlassen und durch Gefolgsleute ersetzt. Er schlug vor, das Haus nach seiner Frau Melania zu benennen. Nun kam es anders.

Die Übernahme der Kontrolle erklärte Trump damit, dass er mit den Aufführungen im renommierten Center nicht mehr einverstanden war. Das Programm sei zu «woke».

Die Umbenennung müsste allerdings durch den Kongress abgesegnet werden.

Was neben dem Kennedy-Center auch noch «Trump» heisst:

Das US-Institut für Frieden wurde ebenfalls umbenannt (auch hier wurde der gesamte Verwaltungsrat von Demokraten gesäubert).

Eine neue (grösste) Schiffsklasse: die Trump-Klasse. Ein dazugehöriges Boot muss aber erst noch gebaut werden. Pläne existieren bereits. Doch einige Experten halten das Schiff für untauglich.

Bankkonten: Alle zwischen 2025 und 2028 geborenen US-Kinder sollen einen Bankaccount mit 1000 Dollar erhalten. Woher das Geld für die sogenannten Trump-Accounts stammt, ist bisher unklar. Unternehmer Michael Dell sagte zu, für 25 Millionen Bürger 250 Dollar spenden zu wollen (Gesamtbetrag 6,25 Milliarden Dollar).

Dass ein US-Präsident dermassen direkt in die Kultur eingreift und es nötig hat, sich so zu verewigen, ist einfach nicht normal.

Trump lässt beleidigende Tafeln unter Präsidentenporträts anbringen

Mittwoch, 17. Dezember 2025

bild: Screenshot X

Unter den Porträts ehemaliger Präsidenten hat die Regierung Trump «erklärende» Tafeln angebracht. Laut der Weissen-Haus-Sprecherin Karoline Leavitt hat Präsident Trump einige der Texte selbst verfasst. Vor allen die Beschreibungen von Barack Obama und Joe Biden sind äusserst beleidigend. Der gesamte Text für Joe Bidens erste Tafel lautet:

«Sleepy Joe Biden war mit Abstand der schlechteste Präsident in der amerikanischen Geschichte. Er übernahm das Amt nach der korruptesten Wahl, die jemals in den Vereinigten Staaten gesehen wurde. Danach ereigneten sich unter seiner Aufsicht eine Reihe beispielloser Katastrophen, die unsere Nation an den Rand der Zerstörung brachten. Seine Politik verursachte die höchste jemals verzeichnete Inflation, was dazu führte, dass der US-Dollar in vier Jahren mehr als 20 Prozent seines Wertes verlor. Sein Green New Scam gab die amerikanische Energiedominanz auf, und durch die Abschaffung der Südgrenze liess Biden 21 Millionen Menschen aus der ganzen Welt in die Vereinigten Staaten strömen, darunter solche aus Gefängnissen, Haftanstalten, psychiatrischen Einrichtungen und Irrenanstalten. Sein Afghanistan-Debakel gehörte zu den demütigendsten Ereignissen in der amerikanischen Geschichte und führte zur Ermordung von 13 tapferen amerikanischen Soldaten, während viele andere schwer verwundet wurden. Angesichts von Bidens verheerender Schwäche fiel Russland in die Ukraine ein, und Hamas-Terroristen starteten den abscheulichen Angriff vom 7. Oktober auf Israel.» Erste Erklärtafel zu Joe Biden (dessen Portrait durch den Autopen ersetzt wurde) im Weissen Haus. (texterfassung via Gemini)

Auch die zweite Tafel hat es in sich:

«Mit den Spitznamen ‹Sleepy› (schläfrig) und ‹Crooked› (korrupt) versehen, wurde Joe Biden von linksradikalen Hintermännern gesteuert. Sie und ihre Verbündeten in den Fake-News-Medien versuchten, seinen schweren geistigen Verfall und seine beispiellose Nutzung des Autopen zu vertuschen. Nach seiner demütigenden Niederlage gegen Präsident Trump in der grossen Debatte vom Juni 2024 war er gezwungen, sich in Schande vom Wahlkampf zu verabschieden. Biden instrumentalisierte die Strafverfolgungsbehörden gegen seine politischen Gegner, während er gleichzeitig viele andere unschuldige Menschen verfolgte. Er verliess das Amt und erliess Pauschalbegnadigungen für radikale demokratische Kriminelle und Schläger sowie für Mitglieder der Biden-Verbrecherfamilie. Trotz alledem wurde Präsident Trump mit einem Erdrutschsieg wiedergewählt und wird AMERIKA RETTEN!» Zweite Erklärtafel zu Joe Biden im Weissen Haus.

Die Beschreibungen zu Barack Obama sind nicht weniger liebevoll:

bild: Screenshot X

«Barack Hussein Obama war der erste schwarze Präsident, ein Community Organizer, Senator für eine Amtszeit aus Illinois und eine der am stärksten polarisierenden politischen Figuren in der amerikanischen Geschichte. Als Präsident verabschiedete er den höchst unwirksamen ‹Unaffordable› Care Act (unbezahlbares Gesundheitsgesetz), was dazu führte, dass seine Partei die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses verlor und die grösste republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus seit 1946 gewählt wurde. Er präsidierte über eine stagnierende Wirtschaft, genehmigte das schreckliche Atomabkommen mit dem Iran und unterzeichnete das einseitige Pariser Klimaabkommen, die beide später von Präsident Donald J. Trump gekündigt wurden.» Erste Erklärtafel zu Barack Obama unter seinem Foto im Weissen Haus.

«Unter Obama breitete sich das ISIS-Kalifat im Nahen Osten aus, Libyen versank im Chaos und Russland fiel in die Ukraine ein und nahm die Krim ein. Er schwächte kleine Unternehmen mit erdrückenden Regulierungen und Umweltbürokratie, ruinierte die amerikanischen Kohlebergarbeiter und instrumentalisierte das Finanzamt (IRS) sowie Bundesbehörden gegen seine politischen Gegner. Obama spionierte auch die Präsidentschaftskampagne 2016 von Donald J. Trump aus und leitete die Erfindung des Russland-Hoax, des schlimmsten politischen Skandals in der amerikanischen Geschichte. Seine handverlesene Nachfolgerin, Hillary Rodham Clinton, verlor daraufhin die Präsidentschaft an Donald J. Trump.» Zweite Erklärtafel zu Barack Obama unter seinem Foto im Weissen Haus. (texterfassung via Gemini)

Am selben Tag fand das Hearing des ehemaligen Sonderermittlers Jack Smith statt. Der Jurist sagte aus, er habe «Beweise, die keine vernünftigen Zweifel zulassen», dass Donald Trump das Wahlergebnis der Präsidentschaftswahlen 2020 habe umstossen wollen.

Solche niveaulosen Abrechnungen mit seinen Vorgängern sind einfach nicht normal.

Das Weisse Haus veröffentlicht Schmäh-Seite gegen die Demokraten

Mittwoch, 5. November 2025

Auf der offiziellen Homepage des Weissen Hauses wurde eine Seite mit satirischen Inhalten freigeschaltet. Diese richten sich in der bekannten Tonalität gegen die Demokraten: «Wir sind die Demokraten. Wir lieben DEI, Transgender für alle und das Aushändigen von Steuergeldern an illegale Einwanderer», heisst es auf der «mysafespace» genannten Webpage, die dem Stil einer alten Version von Myspace nachempfunden ist.

Veräppelt wird vor allem Hakeem Jeffries. Der Minderheitenführer wird als «Temu Obama», «Dollar Store Obama», und «Sombrero Guy» verunglimpft. Sein Lieblingsbuch sei das Kommunistische Manifest und sein Liebglingsfilm «Other People’s Money».

Neben der imitierten MySpace-Seite schaltete das Weisse Haus auch eine Art Newsportal frei. Auf WHWire wird dieselbe Botschaft mit einem etwas weniger reisserischen Stil verbreitet – ebenfalls auf der offiziellen Regierungshomepage. «Trump kritisiert ‹verrückte› Demokraten vor dem Shutdown» lautet dort beispielsweise eine Artikelüberschrift – oder auch «Kartellleader: ‹Trump macht unser Leben schwerer›».

Dass auf einer offiziellen Regierungswebseite politische Gegner verunglimpft werden, ist einfach nicht normal.

Das Justizdepartement ignoriert Richterspruch

Dienstag, 4. November 2025

Bild: keystone

Die Sache ist kompliziert: Die aktuelle Regierung geht strafrechtlich gegen die Generalstaatsanwältin Letitia James vor. Diese soll in einen Bankenbetrug verwickelt sein. James stellte einen Antrag auf Einstellung des Verfahrens. Als Grund gab sie «rachsüchtige Strafverfolgung» an. Der leitende Richter des Falles forderte von der Bundesanwaltschaft nun die Offenlegung von James' Antrag – erhielt vom US-Staatsanwalt Roger Keller aber einen Korb. Man werde den Antrag trotz richterlicher Anordnung nicht offenlegen.

Die Begründung der Staatsanwaltschaft ist ein juristisches Kauderwelsch und spielt den Ball zurück an James. Die Angeklagte habe gewisse Standards nicht erfüllt. Sie habe deshalb nicht das Recht für eine Offenlegung.

Letitia James erhob 2022 Zivilklage gegen Donald Trump und seine drei Kinder Don Jr., Eric und Ivanka wegen Finanzbetrugs. Seit 2025 wird gegen James wegen Hypothekarbetrugs ermittelt. Die Anklage behauptet, James habe so 18'933 Dollar gespart.

Dass das Justizdepartement sich über Richtersprüche hinwegsetzt, verletzt die Rechtsstaatlichkeit und ist einfach nicht normal.

US-Regierung will Arbeit von Journalisten im Pentagon einschränken

Dienstag, 14. Oktober 2025

Das US-Verteidigungsministerium hat im vergangenen Monat ein Schreiben veröffentlicht. Dieses besagt, dass Journalisten, die im Pentagon an Pressekonferenzen teilnehmen wollen, neue Richtlinien unterschreiben müssen.

Falls sie dies nicht tun, verlieren sie den regelmässigen Zugang zum Pentagon und müssen ihre Presse-Badges für die Räumlichkeiten abgeben. Die Frist, diese zu unterschreiben, läuft am 15. Oktober, um 17 Uhr (US-Zeit) ab.

Die «Pentagon Press Association» erklärte am Montag, dass die neue Richtlinie «Mitarbeitern des Pentagons einen Maulkorb verpasst und Reportern mit Vergeltungsmassnahmen droht.»

Medienunternehmen wie die New York Times, die Washington Post, das Wall Street Journal und CNN haben bereits erklärt, dass die neuen Richtlinien die Arbeit ihrer Journalisten einschränke. Deswegen würden sie diese nicht unterschreiben.

Trump ersetzt Bidens Portrait mit Bild einer Unterschriftenmaschine

Mittwoch, 24. September 2025

Donald Trump nutzt eine neue Galerie im Weissen Haus für einen weiteren Seitenhieb gegen seinen demokratischen Vorgänger Joe Biden. Während überall Portraits der ehemaligen US-Präsidenten hängen, liess Trump statt Bidens Konterfei in dessen Bilderrahmen ein Foto einer Maschine einrahmen, die Bidens Unterschrift absetzt.

Es handelt sich dabei um einen sogenannten «Autopen», eine mechanische Signaturhilfe. Gemäss Medienberichten ist deren Einsatz im Alltag von US-Präsidenten nicht unüblich, doch wirft das Trump-Lager der ehemaligen Regierung vor, den Autopen genutzt zu haben, um zahlreiche Begnadigungen zu signieren, teilweise angeblich auch ohne das Wissen von Joe Biden.

Joe Biden widerspricht diesen Vorwürfen vehement. Auch Donald Trump selbst gab an – nicht ohne Reportern gegenüber kurz davor das Gegenteil zu behaupten – vom Autopen Gebrauch zu machen.

Video: twitter

«Homeland Security» vergleicht Migranten mit Pokémon

Mittwoch, 24. September 2025

«Homeland Security» hat die Festnahme von Migranten mit dem Fangen von Pokémon verglichen. Am Montag veröffentlichte das Heimatschutzministerium auf X ein Video mit dem Titel «Gotta Catch 'Em All», dem Slogan, der mit der Zeichentrickserie in Verbindung gebracht wird. Im Video sind Szenen von Razzien und Verhaftungen zu sehen, die mit Sequenzen aus dem Intro der Pokémon-Serie kombiniert wurden:

Video: watson

Das Ministerium nutzt soziale Kanäle regelmässig, um über Festnahmen von Migranten mit Vorstrafen zu berichten und diese öffentlichkeitswirksam darzustellen.

Quelle:X/DHSgov

Pokémon sind fiktive Charaktere, welche gesammelt, trainiert und bekämpft werden. Wenn ein Ministerium von einem der grössten und einflussreichen Staaten der Welt Menschengruppen wie Objekte oder eine Beute darstellt, ist das entmenschlichend und herabwürdigend. Das ist nicht normal.

Trump nennt Kritik an seiner Person «illegal» und befürwortet Entzug von TV-Lizenzen

Sonntag, 21. September 2025

US-Präsident Trump an Bord seiner Air Force One. Bild: keystone

In einem Interview mit Pressevertretern im Weissen Haus erklärt Donald Trump, dass er glaube, die Kritik an seiner Person sei illegal: «Man kann nicht 97 Prozent gegenüber einer Person kritisch sein, die gerade die Wahlen gewann, wenn man gratis eine Sendegenehmigung erhält».

Später doppelte er bei einem Interview in der Air Force One nach, indem er sagte, er habe gelesen, 97 Prozent der Berichterstattung über ihn sei negativ. Trotzdem habe er die Wahlen locker gewonnen. In seiner so typischen Art sagte er: «Ich würde denken, dass ihnen vielleicht die Lizenz entzogen werden sollte».

Dass ein Präsident die Sendegenehmigungen an die Ausrichtung der Berichterstattung knüpfen will, widerspricht der Idee der freien Medien. Das ist in einer Demokratie einfach nicht normal.

Trump fordert von seiner Justizministerin, dass sie gegen seine politischen Gegner vorgeht

Samstag, 20. September 2025

Kristi Noem (l.) und Pam Bondi (r.) im Weissen Haus. Bild: keystone

US-Präsident Donald Trump hat seine Justizministerin Pam Bondi in einem Post auf Truth Social scharf angegriffen: «Wir können keinen weiteren Tag mehr zuwarten», schrieb er. Dass die Regierung nicht juristisch gegen seine hochrangigen Gegner vorgehe, schade der Reputation und der Glaubwürdigkeit seiner Regierung.

Mit Namen nannte er den demokratischen Abgeordneten Adam Schiff, Ex-FBI-Direktor James Comey und Staatsanwältin Letitia James. Gegen Letitia James wird wegen Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit einer Hypothek bereits ermittelt. Laut Experten gibt es aber zu wenig Indizien für eine Anklage.

Ohne genauere Kenntnisse der Sachlage weiss es der US-Präsident besser: «Wir haben einen GROSSARTIGEN FALL», schrieb er.

Der Post auf Truth Social, der mutmasslich als private Message gemeint war, wurde später gelöscht. Dass der US-Präsident seine Justizministerin auffordert, seine politischen Gegner juristisch aus dem Weg zu räumen, ist einfach nicht normal.

Trump Kritiker-Kimmel verliert seine TV-Show

Donnerstag, 18. September 2025

Brendan Carr: Er glaubt, für alle AmerikanerInnen zu wissen, was ihnen gut tut. Bild: keystone

Der TV-Sender ABC stellt die Late-Night-Show «Jimmy Kimmel live» ein. Dies, nachdem der Vorsitzende der FCC gedroht hatte, ABC und anderen TV-Sendern die Lizenz zu entziehen, sollten sie weiterhin Kimmel-Material ausstrahlen.

Die FCC ist die Behörde, welche TV-Lizenzen verwaltet. Sie wird von Brendan Carr geleitet. Carr bezeichnete Kimmels Äusserungen zum Fall des ermordeten rechtsextremen YouTuber Charlie Kirk als «Dreck, der die Gesellschaft nicht weiter bringe.»

Dass sich ein Vorsteher einer Behörde als nationaler Sittenwächter installiert, die freien Medien bedroht, so dass diese von ihrem Programm abweichen, hat mit Pressefreiheit und freier Meinungsäusserung nichts zu tun. Das ist in einer Demokratie, die beides per Verfassung schützt, einfach nicht normal.

Donald Trump braucht Geld weil er «in den Himmel will».

Montag, 1. September 2025

Donald Trump und sein Enkel Spencer auf dem Golfplatz von Sterling, Virginia. Bild: keystone

Laut US-Quellen1,2 bittet Donald Trump seine Unterstützer in einer E-Mail um Geld, weil er «versuchen möchte, in den Himmel zu kommen.»

Es sei Gott höchstpersönlich gewesen, der ihn vor der Kugel eines Attentäters gerettet habe. Der Grund sei klar: Er habe die USA wieder gross machen müssen.

Danach listet Trump auf, was er alles erreicht habe: Er habe die korrupte Hillary besiegt, die Grenzen gesichert und die grösste Wirtschaft in der Geschichte erschaffen.

Die Bettelmail schliesst mit den folgenden zwei Abschnitten:



«Deshalb habe ich eine 24-Stunden-Trump-Spendenaktion ins Leben gerufen. Ich bitte jeden, 15 Dollar beizusteuern, damit diese Aktion in die Geschichtsbücher eingeht.

Wenn Sie also bis zum Schluss mit mir dabeisein wollen, schliessen Sie sich MILLIONEN Ihrer patriotischen Mitbürger an und spenden Sie 15 Dollar, damit die Siege weitergehen.»

Diese Schamlosigkeit ist einfach nicht normal.

US-Präsident kauft Anleihen für über 100 Millionen Dollar

Mittwoch, 20. August 2025

Donald Trump spricht am Kennedy Center. Bild: keystone

Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit hat US-Präsident Donald Trump Unternehmens-, Staats- und Kommunalanleihen im Wert von über 100 Millionen Dollar gekauft. Dies geht aus einer Liste hervor, die kürzlich publiziert wurde. Dabei handelt es sich auch um Anleihen von Firmen, die von seiner Politik profitieren könnten – wie beispielsweise die Citigroup, Morgan Stanley und Wells Fargo, aber auch Meta, Qualcomm, Home Depot, T-Mobile USA und UnitedHealth Group.

Laut Angaben eines Sprechers des Weissen Hauses verwaltet Donald Trump sein Portfolio nicht selbst und sei auch bei der Auswahl der Anleihen nicht beteiligt gewesen. Diese Aufgaben übernimmt ein externes Finanzinstitut.

Dass der US-Präsident in Firmen involviert ist, die von seinen politischen Entscheidungen profitieren können, ist nicht normal.

Trump will die Briefwahl abschaffen

Dienstag, 19. August 2025

Donald Trump in Alabama. Bild: keystone

2026 werden bei den Midterms Teile des US-Senats und des Repräsentantenhauses neu gewählt. Aktuell halten Donald Trumps Republikaner in beiden Häusern die Mehrheit. Das könnte allerdings kippen.

Um dies zu verhindern, will Donald Trump die Briefwahl verbieten - denn Briefwähler stimmen mehrheitlich für die Demokraten. Das Vorhaben hat der US-Präsident in einem Post auf Truth Social verkündet.

Er werde eine Bewegung anführen, welche die Briefwahl verhindert. Das Wahlrecht ist allerdings Sache der Bundesstaaten.

Dass der US-Präsident eigenmächtig in den Wahlprozess eingreift, ist verfassungswidrig, einer Demokratie nicht würdig – und einfach nicht normal.

Trump beordert die Nationalgarde in die Hauptstadt

Dienstag, 12. August 2025

Mitglieder der US-Nationalgarde vor dem Kapitol. Bild: keystone

US-Präsident Trump hat die Nationalgarde in die Hauptstadt beordert. Dies unter dem Vorwand, die Kriminalität bekämpfen zu wollen. Zuvor hatte er dort den Notstand ausgerufen. Laut Vizepräsident Vance gehört die Mordrate von Washington weltweit zu den höchsten. Die Statistik spricht derweil eine andere Sprache. Die Kriminalitätsrate von Washington befindet sich laut US-Medien auf dem tiefsten Stand seit 30 Jahren. Die eingesetzten Truppen stammen aus Bundesstaaten, die traditionell republikanisch wählen.

Die Nationalgarde in der Hauptstadt – das ist nicht normal.

Trumps Sohn postet anstössiges Meme

Freitag, 8. August 2025

bild: Instagram

Nach einem Vorfall in der höchsten Frauen-Basketballliga WNBA, bei dem ein Zuschauer ein Sexspielzeug aufs Feld warf und dabei beinahe eine Spielerin traf, veröffentlichte Eric Trump, Sohn des US-Präsidenten, ein Meme, das seinen Vater auf dem Weissen Haus zeigt, wie er ebenfalls ein Sexspielzeug aufs Feld wirft.

Das Meme folgt auf einen eigenartigen Auftritt des US-Präsidenten auf dem Dach des Weissen Hauses. Am Dienstagmorgen (5. August) spazierte Trump über das Dach der präsidialen Unterkunft – angeblich um von dort das Gelände einer zukünftigen Baustelle zu inspizieren. Später beantwortete er Fragen von Journalisten von dort oben.

Dass der Sohn des US-Präsidenten ein Meme postet, das seinen Vater beim Belästigen von Basketballspielerinnen zeigt, ist nicht normal.

Der US-Präsident bewirbt sein Parfüm

Dienstag, 1. Juli 2025

Nicht zum ersten Mal bringt Donald Trump ein Parfüm auf den Markt. «Trump Victory 45-47» ist aber das erste «Cologne», das er als amtierender US-Präsident zum Verkauf anbietet.

Der Name ist ein Hinweis auf «The Big Lie» – die Grosse Lüge. Donald Trump behauptet bis heute immer wieder, er habe die Wahlen 2020 gegen Joe Biden gewonnen. Dieser wurde danach zum 46. US-Präsidenten vereidigt.

«Holt euch eine Flasche und vergesst nicht, auch euren Lieben eine zu besorgen», schreibt Donald Trump auf Truth Social. Eine Flasche «Victory 45-47» kostet 249 Dollar.

Mit der Beschriftung «Sieg 45 – [bis] 47» macht Trump die Lüge nun zur Duftnote. Das Flakon ist verziert mit der Unterschrift des US-Präsidenten. Darüber posiert eine goldene Figur im Anzug, die mutmasslich Donald Trump darstellen sollte.

Das Fläschchen kostet aktuell 249 Dollar. Wer weniger tief in die Tasche greifen möchte, erhält für 199 Dollar den Duft «Fight Fight Fight», der 2024 für das Weihnachtsgeschäft erschien.

Der Verkaufsstart von «Victory 45-47» fällt in eine Zeit, in der der US-Senat über den «One Big Beautiful Bill Act» abstimmt. Er beinhaltet massive Steuererleichterungen für Superreiche und massive Kürzungen von Sozialleistungen und Gesundheitsprogrammen für die Unterschicht. Es wird davon ausgegangen, dass der OBBBA dem US-Staatsdefizit mehrere Billionen hinzufügt.

Dass ein US-Präsident während seiner Amtstzeit seine Bekanntheit monetarisiert, ist einfach nicht normal.

Trump traut Geheimdienstchefin nicht

Freitag, 22. Juni 2025

Tulsi Gabbard bei einem Hearing. Bild: keystone

Die US-Geheimdienstdirektorin Tulsi Gabbard gab im März unter Eid an, der Iran sei noch Jahre vom Bau einer Atombombe entfernt. Von Reportern darauf angesprochen, sagte Präsident Donald Trump: «Sie liegt falsch.»

Dass es der Präsident besser weiss als die eigene Geheimdienstchefin, ist nicht normal.

Tulsi Gabbard hat ihre Meinung seither geändert. Ihre damalige Aussage sei von den «unehrlichen Medien» verfälscht worden.