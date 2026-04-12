Selina Ummel wird beim Zürich Marathon Dritte. Bild: keystone

Selina Ummel am Zürich Marathon auf dem Podest

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Die 28-jährige Aargauerin Selina Ummel schafft beim Zürich Marathon in 2:39:13 Stunden als Dritte den Sprung aufs Podest. Mit den Kenianerinnen Lydia Cheruto (2:28:25) und Anastasha Rono (2:31:58) konnte sie aber bei Weitem nicht mithalten.

Auch bei den Männern gab es einen kenianischen Doppelsieg. Davis Kiplangat distanzierte Vincent Kipsang Rono in 2:09:03 Stunden um 93 Sekunden. Als bester Schweizer belegte Habtom Amaniel Soquar in 2:11:34 Stunden den 5. Platz. Die Streckenrekorde wurden deutlich verpasst – jenen der Männer hält der Schweizer Tadesse Abraham (2:06:38/2022). (sda)