Trump verteidigt drastische Drohung gegen Iran + Oman: «Schmerzhafte Zugeständnisse» nötig

US-Präsident Donald Trump hat seine drastische Drohung gegen den Iran, «eine ganze Zivilisation» auszulöschen, verteidigt. In einem Interview des US-Senders Fox News sagte Trump: «Ich bin einverstanden mit dieser Aussage.» Sie habe die Führung in Teheran schliesslich an den Verhandlungstisch gebracht.
Iran habe «keine Karten mehr», behauptete der US-Präsident weiter, Marine und Luftwaffe des Landes seien «komplett zerstört». Teheran werde auch nach dem vorläufigen Scheitern der Verhandlungen letztlich zurückkommen und «alles geben müssen, was wir wollen». Und das sei, so Trump, nicht 90 oder 95 Prozent – «Ich habe ihnen gesagt, ich will alles.» (sda/dpa)
Iran habe «keine Karten mehr», behauptete der US-Präsident weiter, Marine und Luftwaffe des Landes seien «komplett zerstört». Teheran werde auch nach dem vorläufigen Scheitern der Verhandlungen letztlich zurückkommen und «alles geben müssen, was wir wollen». Und das sei, so Trump, nicht 90 oder 95 Prozent – «Ich habe ihnen gesagt, ich will alles.» (sda/dpa)