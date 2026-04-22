Sydney Schertenleib feiert mit den Frauen des FC Barcelona erneut den Meistertitel in Spanien. Das Team der 19-jährigen Schweizer Internationalen ist nach dem 4:1-Sieg im Stadtderby gegen Espanyol vier Runden vor Schluss nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.
Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Real Madrid, gegen den die Barça-Frauen im Januar den spanischen Supercup gewonnen haben, beträgt uneinholbare 14 Punkte. Insgesamt ist es der elfte Meistertitel für die Frauen des FC Barcelona, der siebente in Folge. (abu/sda)
Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Real Madrid, gegen den die Barça-Frauen im Januar den spanischen Supercup gewonnen haben, beträgt uneinholbare 14 Punkte. Insgesamt ist es der elfte Meistertitel für die Frauen des FC Barcelona, der siebente in Folge. (abu/sda)