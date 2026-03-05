klar
DE | FR
burger
Sport
Sport-News

Sportnews-Ticker: Tottenham stürzt immer tiefer ab

Sport-News

Tottenham stürzt immer tiefer ab +++ Handball-Frauen verlieren klar

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
05.03.2026, 23:0705.03.2026, 23:07
Schicke uns deinen Input
avatar
Walid Regragui als Nationalcoach Marokkos zurückgetreten
Drei Monate vor Beginn der Weltmeisterschaft ist Walid Regragui als Nationalcoach von Marokko zurückgetreten. Der 50-Jährige hatte die Marokkaner bei der WM 2022 als erstes afrikanisches Team in den Halbfinal geführt.

Anfang Jahr verpasste Regragui mit seinem Team im eigenen Land den erwarteten Sieg beim Afrika-Cup durch eine spektakuläre Finalniederlage gegen Senegal. Bereits nach dem Turnier hatte er über einen möglichen Rücktritt gesprochen. Laut Medienberichten soll der bisherige U20-Nationaltrainer Mohamed Ouahbi auf Regragui folgen. (abu/sda/apa)


Tottenham gerät immer tiefer in die Krise
Für den Europa-League-Sieger Tottenham wird die Lage in der Premier League immer unangenehmer. Nach der 1:3-Heimniederlage gegen Crystal Palace beträgt die Reserve auf die Abstiegsränge nur noch einen Punkt.

Ein Platzverweis gegen den Niederländer Micky van de Ven in der 38. Minute leitete die fünfte Niederlage in Folge von Tottenham ein. In Überzahl machte Crystal Palace noch vor der Pause aus dem 0:1 ein 3:1. Der Senegalese Ismaila Sarr war zweimal erfolgreich. Tottenham hatte drei Minuten vor dem Platzverweis gegen Van de Ven das Skore eröffnet. (abu/sda)


Niederlande zwei Nummern zu gross für die Schweizerinnen
Die Schweizer Handballerinnen verlieren in der Qualifikation für die EM 2026 erstmals – mit 21:39 in Kriens gegen die Niederlande sehr deutlich.

Am Sonntag erhalten die Schweizerinnen in Almere die Chance zur Revanche, bevor im April die letzten Spiele gegen die weiteren Gruppengegner Bosnien-Herzegowina und Italien anstehen. Beide haben sie bereits einmal deutlich geschlagen und sind deshalb auf gutem Weg, den nötigen zweiten Platz zu sichern. (abu/sda)
Lea Meier mit Bestresultat
Die Schweizer Biathletin Lea Meier läuft in Kontiolahti im Einzel-Wettkampf über 15 km als Siebte zu ihrem Karriere-Bestresultat im Weltcup.

Lea Meier ist in diesem Winter der grosse Lichtblick im Schweizer Team. An den Olympischen Spielen holte die Bündnerin das einzige Diplom in einem Einzelrennen (7.), nun egalisierte sie diese Leistung in Finnland, drei Tage nach ihrem 25. Geburtstag. Im Weltcup war zuvor ein 12. Platz Meiers Bestresultat. Die restlichen vier Schweizerinnen enttäuschten ein weiteres Mal und verpassten die Top 40. (abu/sda)


Théo Gmür trägt die Schweizer Fahne
Der Skifahrer Théo Gmür wird an der Eröffnungsfeier der Paralympics am 6. März die Schweizer Fahne tragen. Dies aber nicht an der offiziellen Zeremonie in Verona, sondern an jener der Schweiz im House of Switzerland in Cortina.

Die Eröffnungsfeier findet eigentlich im Amphitheater von Verona statt. Doch weil pro Delegation nur zwei Athleten und zwei Staff-Mitglieder anreisen dürften, der Weg von Cortina d'Ampezzo, wo acht der neun Schweizer wohnen, nach Verona weit ist, und alle Athleten am Samstag im Einsatz stehen, entschied sich Swiss Paralympic gegen die Teilnahme an der offiziellen Eröffnungsfeier. (abu/sda)
Mit Bencic gegen Tschechien
Die Schweiz tritt am 10. und 11. April im Billie Jean King Cup in Bestbesetzung gegen Tschechien an. Nach eineinhalb Jahren kehrt auch Belinda Bencic, die Nummer 12 der Welt und beim Titelgewinn 2022 entscheidend, ins Team von Captain Heinz Günthardt zurück.

Ebenfalls dazu gehören Viktorija Golubic (WTA 75), erstmals die zwischenzeitlich für Spanien spielende Rebeka Masarova (WTA 110) sowie Céline Naef (WTA 228). (abu/sda)


Fatton gewinnt mit Bussard auch Staffel-Gold
Olympiasiegerin Marianne Fatton gewinnt an der EM in Shahdag in Aserbaidschan zum zweiten Mal Gold. Die Neuenburgerin gewinnt nach dem Sprint vom Mittwoch auch in der Mixed-Staffel zusammen mit dem Freiburger Thomas Bussard.

Der Sieg des Schweizer Duos zeichnete sich früh ab. Fatton, die vor zwei Wochen in Bormio an den Olympischen Spielen Gold im Sprint und gemeinsam mit dem Zürcher Jon Kistler Silber in der Mixed-Staffel geholt hatte, setzte sich als Startläuferin nach ihrem zweiten Abschnitt an die Spitze und baute in Zusammenarbeit mit Bussard den Abstand auf die Konkurrenz stetig aus. Im Ziel betrug die Marge 53,9 Sekunden auf die zweitplatzierten Alba De Silvestro und Michele Boscacci aus Italien und 1:17 Minuten auf die drittklassierten Deutschen Tatjana Paller und Finn Hösch. (nih/sda)
Etappenorte bekannt, Küng, Rüegg und Vollering dabei
Nach Sondrio in Italien, Bad Ragaz und Villars-sur-Ollon sind mit Locarno und Aarburg auch die weiteren Etappenorte der Tour de Suisse 2026 bekannt. Stefan Küng, Noemi Rüegg und Demi Vollering bestätigen ihre Teilnahme.

Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, sind Locarno und Aarburg Start- und Zielort der zweiten respektive vierten Etappe. Wie beim Auftakt in Sondrio sowie in Bad Ragaz und Villars-sur-Ollon werden die Fahrer Rundkurse absolvieren, Aarburg ist Schauplatz eines Einzelzeitfahrens.

Die Tour de Suisse 2026 findet vom 17. bis 21. Juni statt. Erstmals in der Geschichte finden die Frauen- und Männerrennen am selben Tag und auf der gleichen Strecke statt. (nih/sda)

Klarer Sieg für die Clippers – Niederhäuser verletzt sich
Die Los Angeles Clippers gewinnen in der NBA die dritte Partie in Folge. Die Equipe mit Yanic Konan Niederhäuser siegt gegen die Indiana Pacers 130:107.

Kawhi Leonard brachte es gegen das Schlusslicht der Eastern Conference als bester Werfer der Clippers auf 29 Punkte. Der Freiburger Niederhäuser steuerte während seiner Einsatzzeit von gut acht Minuten sechs Punkte und vier Rebounds bei. Die kurze Präsenz ist einer Verletzung am rechten Fuss geschuldet, die sich der Romand im zweiten Viertel eingehandelt hat. Er wird bis auf Weiteres ausfallen.

Die Mannschaft aus Kalifornien liegt in der Rangliste der Western Conference nach wie vor auf einem Platz, der ihr die Teilnahme am Play-In sichern würde. (nih/sda)
Leverkusen holt wichtige drei Punkte
Leverkusen bleibt in der Verfolgergruppe der Bundesliga. Das Team von Trainer Kasper Hjulmand gewinnt das Nachholspiel beim Hamburger SV mit 1:0 und ist nur noch drei Punkte von der Top 4 entfernt.

Nach drei Spielen ohne Sieg sorgte in Hamburg der Kameruner Christian Kofane in der 73. Minute für die drei Punkte von Leverkusen. Bei den Gästen sass Goalie Jonas Omlin auf der Ersatzbank, beim HSV fehlte Miro Muheim wegen einer Gelbsperre. (riz/sda)

Altach erstmals im Cupfinal
Altach qualifiziert sich erstmals für den österreichischen Cupfinal. Die Vorarlberger setzten sich im Halbfinal auswärts gegen den Bundesliga-Leader Salzburg 1:0 durch. Den einzigen Treffer erzielte Lukas Jäger in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.

Am 1. Mai greift Altach damit in Klagenfurt nach dem ersten grossen Titel seiner Vereinsgeschichte. Finalgegner ist entweder Ried oder der Linzer ASK. (riz/sda)


Ehemaliger Bundesliga-Goalie Georg Koch gestorben
Der frühere Bundesliga-Torwart Georg Koch ist im Alter von nur 54 Jahren gestorben. Der Ex-Profi von Fortuna Düsseldorf war an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. Den Tod Kochs bestätigte ein Fortuna-Sprecher gegenüber der dpa unter Berufung auf die Familie.

Koch absolvierte in seiner Karriere 213 Spiele in der Bundesliga sowie 165 Partien in der 2. Bundesliga. Nach seinem Durchbruch in Düsseldorf war er unter anderem in Eindhoven, Bielefeld, Kaiserslautern, Duisburg und Cottbus aktiv. Zuletzt arbeitete er im Profi-Bereich als Torwarttrainer von Drittligist Viktoria Köln in der Saison 2022/23. (riz/sda/dpa)
Stierli fällt mit Gehirnerschütterung aus
Die Schweizer Nationalspielerin Julia Stierli verpasst das zweite WM-Qualifikationsspiel am Samstag in Malta. Wie der Verband am Mittwoch mitteilte, verliess die Verteidigerin des SC Freiburg das Nationalteam aufgrund einer leichten Gehirnerschütterung.

Diese zog sich die 28-Jährige am Dienstag im Spiel gegen Nordirland (2:0) zu. Gemäss Mitteilung wird anstelle von Stierli niemand nachnominiert. Demnach werden 23 Spielerinnen die Reise auf die Mittelmeerinsel antreten. (riz/sda)
Feller bricht Weltcup-Saison ab
Der Slalom-Spezialist Manuel Feller beendet die laufende Weltcup-Saison vorzeitig und legt den Fokus auf die gesundheitliche Regeneration. Wie der Tiroler via Ski Austria mitteilte, wird er weder beim Rennen in Kranjska Gora noch beim Weltcup-Final in Hafjell an den Start gehen.

Neben anhaltenden Ischias-Beschwerden infolge mehrerer Bandscheibenvorfälle kämpfte Feller zuletzt auch mit einem Leistenbruch sowie einer Entzündung des Schambeins. Die Pause will er für einen operativen Eingriff am Rücken sowie voraussichtlich auch für eine Operation an der Leiste nutzen. (abu/sda)


Olympiasiegerin Fatton auch Europameisterin
Zwei Wochen nach ihrem Olympiasieg gewann Marianne Fatton den Sprint bei den Europameisterschaften in Shahdag in Aserbaidschan. Die Neuenburgerin hatte bereits 2024 Gold gewonnen. Die erste Olympiasiegerin in der Geschichte des Skitourenrennens setzte sich vor der Italienerin Giulia Morada und der Deutschen Tatjana Paller durch, während die Waadtländerin Caroline Ulrich knapp das Podium verpasste.

Bei den Männern belegte Thomas Bussard hinter dem Russen Nikita Filippow Platz 2. Der Freiburger, der nicht für die Olympischen Spiele ausgewählt worden war, schnitt besser ab als sein Landsmann Jon Kistler (4.), der in Bormio zusammen mit Fatton Silber in der Mixed-Staffel hatte. (ram/sda)
Zwerger muss mehrere Wochen pausieren
Ambri-Piotta muss in den nächsten zwei bis drei Wochen auf den Stürmer Dominic Zwerger verzichten. Der Österreicher verletzte sich im oberen Körperbereich, wie der Klub mitteilte. Zwerger ist diese Saison mit 15 Toren und 11 Assists der drittbeste Skorer der Leventiner.

Ambri dürfte die Play-Outs gegen den Tabellenletzten Ajoie bestreiten müssen. Um sich noch vorzeitig den Klassenerhalt zu sichern, müssten die Tessiner in den restlichen drei Partien der Qualifikation einen Rückstand von sieben Zählern auf den Drittletzten Kloten wettmachen. (ram/sda)
NBA-Schweizer George schon wieder verletzt
Die Washington Wizards verloren gegen Orlando Magic 109:126 und kassierten damit die sechste Niederlage in Serie. Der 22-jährige Kyshawn George fehlte wegen einer Ellbogenverletzung.

Der Walliser musste in den vergangenen Monaten mehrfach pausieren. Mitte Februar fehlte er eine Partie wegen Problemen mit dem Zehen, Anfang Jahr setzte ihn eine Hüftverletzung für sieben Spiele ausser Gefecht und Ende November fehlte er krankheitsbedingt. (ram/sda)
Liverpool stolpert beim Schlusslicht
Liverpool ist im Kampf um die Rückkehr in die Top 4 der Premier League wieder zurückgebunden worden. Die Mannschaft von Trainer Arne Slot unterlag in der 29. Runde beim abgeschlagenen Schlusslicht Wolverhampton 1:2.

Der Brasilianer André Trindade erzielte den Siegtreffer in der 94. Minute. Zehn Minuten zuvor hatte Mohamed Salah für Liverpool ausgeglichen. Auch das 1:0 durch Rodrigo Gomes fiel in der Schlussviertelstunde. Derweil gewann Sunderland auswärts gegen Leeds mit 1:0. Granit Xhaka wurde nach der Pause eingewechselt. (abu/sda)

Barça verpasst «Remontada» im Cup knapp
Der FC Barcelona hat das Aus in den Halbfinals des spanischen Cups im Rückspiel gegen Atlético Madrid nicht mehr abwenden können. Nach dem 0:4 im Hinspiel machte es der Leader der Meisterschaft mit einem 3:0-Sieg im Rückspiel zuhause noch einmal spannend. Ein Tor fehlte schliesslich zur Verlängerung.

Atlético Madrid trifft am 25. April im Final in Sevilla auf den Sieger des Duells zwischen Real Sociedad und Athletic Bilbao. Real Sociedad gewann das Hinspiel in Bilbao 1:0. (abu/sda)

Liebe Userinnen und User
Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen.
Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten
Das könnte dich auch noch interessieren:
Alle Macht dem Trainer – die Leventina wird die 20. finnische Provinz
Ambri verlängert mit Trainer Jussi Tapola (51) vorzeitig um drei Jahre bis 2029. Der verrückteste Trainervertrag seit Einführung der Playoffs (1986).
Finnland ist seit 2010 in 19 Verwaltungskreise – salopp gesagt: Provinzen – aufgeteilt. Nun kommt eine 20. Provinz (Maakunta) dazu: die Leventina, Heimat des legendären Hockeyunternehmens HC Ambri-Piotta.
Zur Story