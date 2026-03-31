Die Schweizer U21-Nationalmannschaft kommt nicht ohne Mühe in der EM-Qualifikation zum Pflichtsieg gegen das Gruppenschlusslicht Estland. In Thun trifft Cheveyo Tsawa in der 66. Minute zum 2:1-Sieg.
Dass die Schweizer U21 so lange um den Sieg zittern musste, lag an der fehlenden Effizienz in der ersten halben Stunde. Die druckvolle Startphase von Alex Freis Team wurde nur mit einem Treffer belohnt. Sions Winsley Boteli erzielte in der 8. Minute mit einem schönen Schlenzer das 1:0, während Sascha Britschgi (4.) und Giacomo Koloto (32.) nur die Latte trafen. Aus dem Nichts heraus fiel in der 36. Minute das 1:1 durch Michail Orlov, das den Gästen Aufschwung verlieh. (abu/sda)
Dass die Schweizer U21 so lange um den Sieg zittern musste, lag an der fehlenden Effizienz in der ersten halben Stunde. Die druckvolle Startphase von Alex Freis Team wurde nur mit einem Treffer belohnt. Sions Winsley Boteli erzielte in der 8. Minute mit einem schönen Schlenzer das 1:0, während Sascha Britschgi (4.) und Giacomo Koloto (32.) nur die Latte trafen. Aus dem Nichts heraus fiel in der 36. Minute das 1:1 durch Michail Orlov, das den Gästen Aufschwung verlieh. (abu/sda)