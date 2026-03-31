THE HOCKEY GAUD! pic.twitter.com/4lpk46ZHcE — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) March 31, 2026

Diegewinnen in dergegen diedas Duell zweier Ranglisten-Nachbarn. Die «Haie» siegen zuhauseund machen im Kampf um einen Playoff-Platz Boden gut.Zum Schweizer Duell kam es in San Jose nicht.war bei den Sharkstat sich vorab im dritten Drittel hervor als einer derdurch den kanadischen Verteidiger. Die Blues machten damit einenwett. Für die Entscheidung zugunsten der Sharks sorgte der Amerikaner Adam Gaudette 22 Sekunden vor Schluss.Dank dem Sieg, dem ersten im dritten Vergleich mit den Blues in der laufenden Saison, näherten sich dieeiner Klassierung wieder an, die zur Teilnahme an den Playoffs berechtigen würde. Mit zwei Spielen weniger weisen sie in der Rangliste der Western Conferenceaus. Die Blues ihrerseits haben zwei Punkte weniger auf dem Konto als die Sharks. (nih/sda)