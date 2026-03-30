Die Zeit von Greg Ireland ist abgelaufen. Bild: keystone

Im Jura flattern die Nerven – Ajoie feuert vor dem drohenden Untergang den Trainer

Greg Ireland ist nicht mehr Trainer des HC Ajoie. Die Jurassier teilen am Montag mit, dass bis Saisonende Sportchef Julien Vauclair übernimmt.

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Ajoie beendete die Qualifikationsphase der National League mit nur 13 Siegen in 52 Partien als abgeschlagener Letzter. In der Playout-Serie gegen den Vorletzten Ambri-Piotta liegen die Jurassier mit 0:3 Siegen zurück. Zehn ihrer letzten elf Partien gingen verloren.

Im Communiqué bezeichnet der HCA die Entlassung Irelands als «notwendig, um eine starke und unmittelbare Reaktion innerhalb der Mannschaft hervorzurufen». Die Wahl von Julien Vauclair solle es ermöglichen, «die Mannschaft ohne Verzögerung zu wecken».

Julien Vauclair kehrt als Notnagel an die Bande zurück. Bild: imago

Vauclair übernimmt erneut

Der Kanadier Greg Ireland übernahm am 31. Oktober 2024 als Trainer beim Klub aus Pruntrut – von Vauclair, der das Fanionteam bereits damals nach der Entlassung von Christian Wohlwend interimistisch übernommen hatte.

Nach der Verpflichtung von Ireland, der vor seiner Zeit im Jura in der National League auch schon beim HC Lugano tätig gewesen war, kehrte der ehemalige HCL-Verteidiger Vauclair wieder auf den Posten als Sportchef zurück.

Unter Irelands Leitung hielt sich der HC Ajoie in der vergangenen Saison in der obersten Liga. Im April 2025 setzten sich die Jurassier in der Ligaqualifikation gegen den Swiss-League-Champion Visp mit 4:1 Siegen durch.

Stürmer

Verteidiger

Torhüter Aktuelle

Note 7 Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

6-7 Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

5-6 Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

4-5 Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

3-4 Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend. Punkte Goals/Assists Spiele Strafminuten Er ist

Er kann

Erwarte

Ajoie hofft auf Sierre

Am Dienstag steht für Ajoie in der Best-of-7-Serie die vierte Partie gegen Ambri an. Bei einer neuerlichen Niederlage ginge es für Vauclair darum, die Equipe für eine mögliche Ligaqualifikation vorzubereiten. Diese findet allerdings nur statt, wenn sich La Chaux-de-Fonds im Swiss-League-Playoff-Final gegen den Qualifikationssieger HC Sierre durchsetzt.

Zum Auftakt am Sonntag setzten sich die Walliser, die nicht zum Aufstieg berechtigt sind, gegen die Neuenburger mit 6:3 durch. Spiel 2 findet am Dienstag in La Chaux-de-Fonds statt. (ram/sda)