Der FC Vaduz lässt im Aufstiegsrennen der Challenge League federn. Trotz früher Führung verliert der Leader in Yverdon 1:2. Captain Nicolas Hasler, der einen Penalty verschuldete und dann noch ein Eigentor erzielte, avanciert in der Waadt zur unglücklichen Figur.
Die Vaduzer Niederlage bringt neue Spannung ins Aufstiegsrennen. Der erste Verfolger Aarau könnte am Samstag mit einem Auswärtssieg in Bellinzona sechs Runden vor Schluss nach Punkten gleichziehen. Der Rückstand des drittplatzierten Yverdon ist mit zwölf Punkten auf den Leader wohl zu gross: für die Waadtländer dient dieser Sieg jedoch als perfekter Moralschub für den Cup-Halbfinal gegen den FC St. Gallen am übernächsten Sonntag.
In den anderen zwei Freitagsspielen der 30. Runde feierte Neuchâtel Xamax gegen Stade Nyonnais einen klaren 4:1-Heimsieg, während sich Etoile-Carouge und Lausanne-Ouchy 1:1 unentschieden trennten. (nih/sda)
Die Vaduzer Niederlage bringt neue Spannung ins Aufstiegsrennen. Der erste Verfolger Aarau könnte am Samstag mit einem Auswärtssieg in Bellinzona sechs Runden vor Schluss nach Punkten gleichziehen. Der Rückstand des drittplatzierten Yverdon ist mit zwölf Punkten auf den Leader wohl zu gross: für die Waadtländer dient dieser Sieg jedoch als perfekter Moralschub für den Cup-Halbfinal gegen den FC St. Gallen am übernächsten Sonntag.
In den anderen zwei Freitagsspielen der 30. Runde feierte Neuchâtel Xamax gegen Stade Nyonnais einen klaren 4:1-Heimsieg, während sich Etoile-Carouge und Lausanne-Ouchy 1:1 unentschieden trennten. (nih/sda)