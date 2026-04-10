Real Madrid muss fünf Tage vor dem wichtigen Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Bayern München (1:2 im Hinspiel) in der heimischen Meisterschaft den nächsten Rückschlag hinnehmen. Im Heimspiel gegen Girona kommen die Königlichen trotz Überlegenheit nicht über ein 1:1 hinaus.
Die Führung der Madrilenen durch Fede Valverde (52.) glich Thomas Lemar zehn Minuten später aus. Kylian Mbappé vergab kurz vor Schluss eine vielversprechende Chance zum Sieg (86.).
Zum zweiten Mal in Folge lässt Real damit im Meisterrennen in Spanien Punkte liegen. Der FC Barcelona könnte mit einem Heimsieg am Samstag im Stadtderby gegen Espanyol die Tabellenführung sieben Runden vor Schluss auf neun Punkte ausbauen. Das käme wohl einer Vorentscheidung gleich. (nih/sda)
Die Führung der Madrilenen durch Fede Valverde (52.) glich Thomas Lemar zehn Minuten später aus. Kylian Mbappé vergab kurz vor Schluss eine vielversprechende Chance zum Sieg (86.).
Zum zweiten Mal in Folge lässt Real damit im Meisterrennen in Spanien Punkte liegen. Der FC Barcelona könnte mit einem Heimsieg am Samstag im Stadtderby gegen Espanyol die Tabellenführung sieben Runden vor Schluss auf neun Punkte ausbauen. Das käme wohl einer Vorentscheidung gleich. (nih/sda)