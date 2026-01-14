Die Volleyballerinnen von Neuchâtel UC sichern sich im Europacup in den Achtelfinals gegen Asterix Beveren das Weiterkommen in extremis. Nachdem sie das Hinspiel vor einer Woche 3:1 gewonnen hatten, verloren die Neuenburgerinnen das Rückspiel am Mittwochabend 0:3.
Im Entscheidungssatz, dem sogenannten «Golden Set», setzten sich die Schweizerinnen jedoch durch. Mit 15:12 gegen das Team aus Belgien qualifizierten sie sich für die nächste Runde des zweitklassigen CEV-Cups.
Ende Januar oder Anfang Februar steht für Neuchâtel UC nun eine weitere Playoff-Runde an. (hkl/sda)
