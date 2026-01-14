Für die Gen Alpha gelten alle Menschen, deren Jahrgang mit 19 anfängt als alt. Bild: Shutterstock

Das ist das neue Wort für Boomer



Mit den Worten «OK Boomer» macht sich die Gen Z seit Jahren über die Babyboomer lustig. Nun legt die jüngste Generation nach.

Sabeth Vela

«Danke für die Geburtstagswünsche, Timmytim ist jetzt offiziell ein Unc», mit diesen Worten bedankte sich Timothée Chalamet auf Instagram für die Gratulationen zu seinem 30. Geburtstag. Kurz davor benutzte Sabrina Carpenter den gleichen Ausdruck, um ihren Produzenten Jack Antonoff zu beschreiben. Das Wort «Unc» scheint sich also gerade in den Wortschatz der jüngeren Generationen zu schleichen – doch was bedeutet es eigentlich?

Laut dem Urban Dictionary steht «Unc» für die Abkürzung Uncle, also zu Deutsch Onkel. Es wird bisher vor allem von der Gen Alpha (Jahrgang 2010 bis 2024) als Slang-Wort für einen älteren Mentor verwendet. Um als «Unc» bezeichnet zu werden, muss man aber nicht wirklich ein Onkel sein.

Alle mit Jahrgang 19' gelten als alt

So ist Timothée Chalamet noch längst nicht im Alter, um offiziell als alt zu gelten, oder? Falsch. Das hat ein amerikanischer Lehrer bereits vor einigen Wochen auf Social Media mitgeteilt bekommen. Er fragte nämlich bei seinen jüngeren Followerinnen und Followern nach, ab welchem Alter man dann offiziell als «Unc» gelten würde. Die Antwort war klar – und brutal. So gelten für die heutigen Teenager alle Menschen, deren Jahrgang mit 19 anfängt, offiziell als alt.

Während die Gen Z und Gen Alpha Ausdrücke wie «OK Boomer» als Sticheleien gegen die älteren Generationen verwenden, ist «Unc» aber eher eine liebevolle Bezeichnung. In Anlehnung an den etwas schrulligen, aber coolen Verwandten.