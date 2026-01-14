freundlich
Unc ist der neue Ausdruck der Gen Alpha für Boomer: Das bedeutet er

Gen Alpha, Jugend, Handy
Für die Gen Alpha gelten alle Menschen, deren Jahrgang mit 19 anfängt als alt.Bild: Shutterstock

Das ist das neue Wort für Boomer

Mit den Worten «OK Boomer» macht sich die Gen Z seit Jahren über die Babyboomer lustig. Nun legt die jüngste Generation nach.
14.01.2026, 13:1614.01.2026, 13:30
Sabeth Vela
Sabeth Vela

«Danke für die Geburtstagswünsche, Timmytim ist jetzt offiziell ein Unc», mit diesen Worten bedankte sich Timothée Chalamet auf Instagram für die Gratulationen zu seinem 30. Geburtstag. Kurz davor benutzte Sabrina Carpenter den gleichen Ausdruck, um ihren Produzenten Jack Antonoff zu beschreiben. Das Wort «Unc» scheint sich also gerade in den Wortschatz der jüngeren Generationen zu schleichen – doch was bedeutet es eigentlich?

Laut dem Urban Dictionary steht «Unc» für die Abkürzung Uncle, also zu Deutsch Onkel. Es wird bisher vor allem von der Gen Alpha (Jahrgang 2010 bis 2024) als Slang-Wort für einen älteren Mentor verwendet. Um als «Unc» bezeichnet zu werden, muss man aber nicht wirklich ein Onkel sein.

Alle mit Jahrgang 19' gelten als alt

So ist Timothée Chalamet noch längst nicht im Alter, um offiziell als alt zu gelten, oder? Falsch. Das hat ein amerikanischer Lehrer bereits vor einigen Wochen auf Social Media mitgeteilt bekommen. Er fragte nämlich bei seinen jüngeren Followerinnen und Followern nach, ab welchem Alter man dann offiziell als «Unc» gelten würde. Die Antwort war klar – und brutal. So gelten für die heutigen Teenager alle Menschen, deren Jahrgang mit 19 anfängt, offiziell als alt.

Während die Gen Z und Gen Alpha Ausdrücke wie «OK Boomer» als Sticheleien gegen die älteren Generationen verwenden, ist «Unc» aber eher eine liebevolle Bezeichnung. In Anlehnung an den etwas schrulligen, aber coolen Verwandten.

Die beliebtesten Kommentare
avatar
Mannsweib
14.01.2026 13:26registriert Oktober 2025
Da das Leben der heutigen Jungen sowieso nur noch in der Bubble Social Media stattfindet, ist es egal, wie sie ältere, echte Menschen bezeichnen.
11618
Melden
Zum Kommentar
avatar
rburri68
14.01.2026 13:23registriert Juni 2017
Und die Alphas werden die neue Lost Generation sein, wie vor 100 Jahren. Traumatisiert nicht vom Krieg, aber von Social Media.
9410
Melden
Zum Kommentar
avatar
ABWESEND
14.01.2026 13:23registriert September 2024
meine Fra ist auch immer begeistert, wenn ich als Ehema am Wochenen unsere gemeinsamen Kin bespasse.

ich finde das als Vat auch immer entspannend, etwas mit So und Toch zu unternehmen.
7912
Melden
Zum Kommentar
62
