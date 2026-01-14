Schaumstoff in der Kritik: Hornbach und Jumbo reagieren
Gegenüber der Walliser Justiz erklärte Jacques Moretti, der Betreiber der Bar «Le Constellation», dass er den Akustikschaumstoff, der an der Decke des Kellerraums der Bar befestigt war, bei Hornbach gekauft habe. Wir wollten wissen, welche Warnhinweise die Baumarktkette zu dieser Art von Schaumstoff gibt.
watson hat deshalb den Baumarkt Hornbach in Biel besucht und eine Akustikschaumplatte gekauft. Das Etikett weist auf eine deutsche Herkunft hin. Wir können nicht bestätigen, dass es sich um genau jenen Schaumstoff handelt, der vor dem tragischen Brand in der Silvesternacht an der Decke der Bar «Le Constellation» zu sehen gewesen war. Aber er sieht ähnlich aus: grau, wabenförmig, mit Auswüchsen.
Der Schaumstoff besteht aus Polyurethan. Der Preis für eine Platte mit den Massen 50 x 50 x 5 cm: 8.50 Franken.
Übersetzung
Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.
Auf der Website warnt Hornbach unter der Rubrik «Weitere Details zum Artikel» in Bezug auf diesen Schaumstoff und andere Schaumstoffe im Allgemeinen:
So weiss der Verbraucher, sofern er sich über das betreffende Produkt informiert, dass dieser schalldämmende Schaumstoff unter bestimmten Bedingungen leicht entflammt.
Das passierte mutmasslich auch in der Bar in Crans-Montana. Der Schaumstoff an der Decke dürfte durch Wunderkerzen an Champagnerflaschen in Brand gesetzt worden sein. Wir haben deshalb in einem Migros-Geschäft eine Packung «Kuchenkerzen» gekauft, die man auf Geburtstagskuchen oder auf eine Sektflasche steckt. Was die Sicherheitshinweise angeht, steht auf der Rückseite der Verpackung:
«Eine Entzündungstemperatur von 405 °C»
Kommen wir zurück zum Akustikschaumstoff. Die bei Hornbach gefundene Marke wird auch bei Jumbo verkauft, der konkurrierenden Baumarktkette, die zur Coop-Gruppe gehört. Das gleiche Schaumstoffquadrat kostet auf der Website des Geschäfts 11.50 Franken. Die Sicherheitshinweise sind unter «Eigenschaften» auf derselben Seite angegeben, auf der das Produkt zum Verkauf angeboten wird:
Sowohl Hornbach als auch Jumbo geben für diesen Schaumstoff eine «Entzündungstemperatur von 405 °C» an.
Die Antwort von Hornbach
watson hat Hornbach per E-Mail gefragt, ob der Schaumstoff dieser Marke bereits 2015 im Verkauf war, dem Jahr, in dem Jacques Moretti seinen an der Decke des «Le Constellation» angebracht haben will. Wir haben Hornbach auch gefragt, ob es Schaumstoff dieser Marke gibt, der nicht brennt, wenn er einer Wärmequelle ausgesetzt wird. Hornbach hat diese Fragen nicht beantwortet. Aber sein Marketingleiter hat uns dennoch eine Antwort geschickt:
Der Marketingleiter von Hornbach fährt fort:
Die Antwort von Jumbo
watson hat auch Jumbo zu diesem Thema kontaktiert. Antwort seiner Pressestelle:
Jumbo fügt hinzu, dass nach dem Drama von Crans-Montana die Kundeninformation über die Gefährlichkeit von Akustikschaumstoffen überprüft worden sei. «Wir haben sofort eine interne Kontrolle der Produktinformationen und Kennzeichnungen eingeleitet.» Dann:
«Es ist wie bei allem anderen auch»
Ein Spezialist für pyrotechnische Produkte, der in einem Feuerwerksunternehmen arbeitet und anonym bleiben möchte, appelliert an den gesunden Menschenverstand:
Und er fügt hinzu: «Es ist normal, dass ein als brennbar beschriebenes Produkt in der Nähe einer ausreichend starken Wärmequelle entflammt, sodass ein Feuer entsteht. Ein pyrotechnisches Produkt wie eine Wunderkerze, die Funken sprüht, aber auch an ihrer Basis eine Flamme erzeugt, stellt eine Gefahr dar, wenn sie nicht richtig verwendet wird.»
Schon Jahre vor dem Brand in der Bar hatten Mitarbeitende auf die Gefahr hingewiesen, wie sie nach der Tragödie gegenüber Medien sagten. Die Ermittlungen sollen nun zeigen, wie es zur Katastrophe kommen konnte. (nib)