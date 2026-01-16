Nebel-2°
DE | FR
burger
Leben
People-News

Lara Croft: Erste Bilder von Sophie Turner als Tomb-Raider-Figur

People-News

So sieht Sophie Turner als Lara Croft aus

Für die neue «Tomb Raider»-Serie zeigt Prime Video die Schauspielerin nun erstmals im ikonischen Kostüm.
16.01.2026, 09:4816.01.2026, 09:48

Lara Croft ist eine der ikonischsten Videospielfiguren aller Zeiten. Der Charakter aus «Tomb Raider» bekommt nun eine neue Serie auf Prime Video. Verkörpert wird Lara Croft dabei von der «Game of Thrones»-Schauspielerin Sophie Turner. Zum Start der Dreharbeiten hat Amazon nun das erste Bild von Turner als die berühmte Archäologin veröffentlicht.

Sophie Turner als Lara Croft.
Sophie Turner verkörpert in «Tomb Rider» eine der ikonischsten Videospielfiguren aller Zeiten.Bild: Prime Video

Bei der Darstellung von Lara Craft blieben die Charakterdesigner dem Original treu. Wie immer trägt die brünette Figur zusammengebundene Haare, eine kurze Hose und Pistolenhaltern an den Beinen.

Hochkarätiger Cast

Lara Croft prägt die Videospiel- und Filmwelt seit 1996. Ihre Abenteuer führten nicht nur durch zahlreiche Spielgenerationen, sondern auch mehrfach auf die Leinwand. 2001 wurde Lara Croft dabei von Angelina Jolie verkörpert. Im Jahr 2013 bekam «Tomb Raider» eine Neuauflage und 2018 wurde das Spiel erneut verfilmt. Dort gab Alicia Vikander der Figur ihr Gesicht. Amazon bringt die Geschichte nun erstmals als Serie heraus.

Für die Serie wurden keine Kosten gespart. So setzt Amazon neben einem grossen Kamerateam auch auf hochkarätige Unterstützung vor der Linse. Neben der Britin Sophie Turner stehen auch Sigourney Weaver, Jason Isaacs und der Deutsche August Wittgenstein vor der Kamera. Bill Paterson übernimmt die Rolle von Laras Butler Winston. Weitere Mitwirkende sind Martin Bobb-Semple, Sasha Luss und Paterson Joseph.

(sav, mit Material von t-online)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Games von 2013
1 / 4
Games von 2013
Die drei Blockbuster von 2013 im Grafik-Vergleich: «The Last of Us».
quelle: naughty dog
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Du musst jetzt stark sein: Videospiel-Held Mario verliert seine Stimme
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Malaysia zieht gegen X und die Grok AI vor Gericht
Malaysia will rechtlich gegen Elon Musks Plattform X und das Unternehmen xAI vorgehen wegen der vom KI-Chatbot Grok generierten sexualisierten Bilder. Hintergrund sind den Angaben zufolge Versäumnisse beim Schutz der Nutzerinnen und Nutzer.
Zur Story