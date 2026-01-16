People-News

So sieht Sophie Turner als Lara Croft aus

Für die neue «Tomb Raider»-Serie zeigt Prime Video die Schauspielerin nun erstmals im ikonischen Kostüm.

Lara Croft ist eine der ikonischsten Videospielfiguren aller Zeiten. Der Charakter aus «Tomb Raider» bekommt nun eine neue Serie auf Prime Video. Verkörpert wird Lara Croft dabei von der «Game of Thrones»-Schauspielerin Sophie Turner. Zum Start der Dreharbeiten hat Amazon nun das erste Bild von Turner als die berühmte Archäologin veröffentlicht.

Sophie Turner verkörpert in «Tomb Rider» eine der ikonischsten Videospielfiguren aller Zeiten. Bild: Prime Video

Bei der Darstellung von Lara Craft blieben die Charakterdesigner dem Original treu. Wie immer trägt die brünette Figur zusammengebundene Haare, eine kurze Hose und Pistolenhaltern an den Beinen.

Hochkarätiger Cast

Lara Croft prägt die Videospiel- und Filmwelt seit 1996. Ihre Abenteuer führten nicht nur durch zahlreiche Spielgenerationen, sondern auch mehrfach auf die Leinwand. 2001 wurde Lara Croft dabei von Angelina Jolie verkörpert. Im Jahr 2013 bekam «Tomb Raider» eine Neuauflage und 2018 wurde das Spiel erneut verfilmt. Dort gab Alicia Vikander der Figur ihr Gesicht. Amazon bringt die Geschichte nun erstmals als Serie heraus.

Für die Serie wurden keine Kosten gespart. So setzt Amazon neben einem grossen Kamerateam auch auf hochkarätige Unterstützung vor der Linse. Neben der Britin Sophie Turner stehen auch Sigourney Weaver, Jason Isaacs und der Deutsche August Wittgenstein vor der Kamera. Bill Paterson übernimmt die Rolle von Laras Butler Winston. Weitere Mitwirkende sind Martin Bobb-Semple, Sasha Luss und Paterson Joseph.

(sav, mit Material von t-online)