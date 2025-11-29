sonnig
Sportnews-Ticker: YB-Fan zu zwei Monaten Haft verurteilt

YB-Fan zu zwei Monaten Haft verurteilt +++ Piastri gewinnt letzten Sprint der Saison

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
29.11.2025, 16:1629.11.2025, 16:16
16:15
Ein 36-jähriger Fan des Berner Fussballclubs BSC Young Boys ist wegen Ausschreitungen nach Europa-League-Spiel in Birmingham zu zwei Monaten Haft verurteilt worden. Dies teilte die örtliche Polizei mit. Drei weitere Fans des Berner Vereins mussten am Samstag vor Gericht. Die Männer wurden gemäss Angaben der West Midlands Police am Freitagmittag am Flughafen der englischen Stadt Birmingham festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, nach dem Fussballspiel gegen Aston Villa einen Polizeibeamten angegriffen und an gewalttätigen Ausschreitungen teilgenommen zu haben.

Zwei Fans des Berner Fussballclubs BSC Young Boys (YB) waren bereits am Donnerstag während des Spiels festgenommen worden. Der nun verurteilte 36-Jährige sei geständig, den Polizisten angegriffen zu haben, schrieb die Polizei weiter. Neben der Haftstrafe muss er eine Busse von 200 Pfund (rund 215 Franken) zahlen. (pre/sda)
Piastri gewinnt letzten Sprint der Formel-1-Saison
Oscar Piastri im McLaren gewinnt das sechste und letzte Sprintrennen der Formel-1-Saison 2025. Der Australier setzt sich in Katar vor George Russell im Mercedes und Teamkollege Lando Norris durch. Im Titelkampf verkürzte Piastri seinen Rückstand auf WM-Leader Norris um zwei auf 22 Punkte. Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull, der den Sprint als Vierter beendete, liegt vor dem Grand Prix am Sonntag und dem Saisonfinale eine Woche später in Abu Dhabi nun 25 Zähler hinter Norris zurück. Damit steht fest: Norris kann am Sonntag mit einem Sieg erstmals Weltmeister.

Für den aus der Pole-Position gestarteten Piastri ist es der dritte Sieg im verkürzten Format. In den zwei Jahren zuvor hatte er ebenfalls in Katar triumphiert – wobei er vor zwölf Monaten nach einem strategischen Entscheid von McLaren nicht aus eigener Kraft gewann. Damals hatte Norris auf der Zielgeraden bewusst verlangsamt und seinen Teamkollegen passieren lassen. Die Geste galt als Revanche, nachdem Piastri drei Wochen zuvor in Brasilien seinem im Titelkampf befindlichen Teamkollegen den Sieg im Sprintrennen überlassen hatte. Solche Geschenke gibt es im aktuellen WM-Duell nicht.

Das Team Sauber bleibt auch im letzten Sprintrennen der Saison ohne Punkte. Gabriel Bortoleto als Elfter und Nico Hülkenberg als Sechzehnter verpassen die Top 8. (pre/sda)
Fähndrich startet mit 5. Platz in die Saison
Nadine Fähndrich startet beim Klassisch-Sprint im finnischen Ruka mit einem 5. Platz in die Weltcupsaison. Die Form bei der Schweizerin stimmt zum Start in die Olympiasaison. Nach einem 10. Platz im Prolog qualifizierte sich die WM-Dritte souverän für den Final. Dort war sie gegen eine skandinavische Übermacht allerdings chancenlos.

Erstmals seit der Coronapandemie gewann beim Sprint im Norden Finnlands nicht eine der sonst überlegenen Schwedinnen, sondern die Norwegerin Kristine Skistad. Sie düpierte die drei Schwedinnen Jonna Sundling, Maja Dahlqvist und Johanna Hagström. Dahinter war Fähndrich als Fünfte Beste des «Rests». Lea Fischer als Dritte und Anja Weber als Vierte ihrer Viertelfinals scheiterten hingegen in der ersten K.o.-Runde, klassierten sich aber alle in den Top 20 und erfüllten so die Hälfte der Olympianorm.

Auch bei den Männern hatten es die Schweizer mit den 3. Plätzen. Mit Janik Riebli, Valerio Grond und Isai Näff verpassten alle drei Schweizer, die die Viertelfinals erreicht hatten, den Halbfinal um eine Position. Vor allem für Riebli, der im Prolog als Sechster überzeugt hatte und in der Endabrechnung den 13. Rang belegte, und Grond ist das Ausscheiden im Viertelfinal eine leise Enttäuschung, auch wenn sie in der Skating-Technik stärker einzustufen sind. Grond fehlten nur gerade sechs Hundertstel, um als Lucky Loser weiterzukommen. Der Sieg ging wie gewohnt an den Sprint-Dominatoren Johannes Klaebo, der im Weltcup zum 99. Mal triumphierte, die Norweger besetzten gleich das ganze Podest. (pre/sda)
Solider 7. Platz für Schweizer Biathlon-Frauenstaffel
Die Schweizer Frauenstaffel zeigt zum Auftakt des Biathlon-Weltcups in Östersund mit dem 7. Platz einen guten Auftritt. In der Besetzung Amy Baserga, Aita Gasparin, Lydia Mettler und der zuletzt an der Hand verletzten Lena Häcki-Gross war man im Schiessstand mit acht Nachladern, aber keiner Strafrunde solide und liess zum Beispiel die Deutschen und die Norwegerinnen hinter sich. Den Sieg holten sich trotz interner Wirren überlegen die favorisierten Französinnen, vor Italien und Tschechien. (pre/sda)
Schweizer Bobfahrer verpassen die Top 10
Die Schweizer Bobfahrer konnten sich im Verleich zum ersten Weltcup vor einer Woche in Cortina d'Ampezzo nicht steigern - im Gegenteil. Mit schlechten Startzeiten blieben sie im Zweier auf der umgebauten, aber fahrerisch immer noch nicht allzu anspruchsvollen Bahn in Innsbruck ohne Chance auf ein Topresultat. Michael Vogt leidet zudem wieder unter Rückenproblemen, verbesserte sich mit Amadou Diaye aber im zweiten Durchgang immerhin vom 18. Platz noch in den 12. Rang. Cédric Follador/Dominik Schläpfer klassierten sich noch hinter dem Liechtensteiner Martin Kranz als Neunzehnte, Timo Rohner/Enrico Güntert verpassten beim bereits gewohnten deutschen Dreifachsieg mit Platz 26 sogar den Finallauf.

Schwedinnen gewinnen die Curling-EM
Am Finalspiel der EM im finnischen Lohja setzten sich die Schwedinnen um Skip Anna Hasselborg mit 7:5 gegen Schottland durch und kürten sich damit zu den neuen Europameisterinnen. Die Vorentscheidung fiel im neunten End, als Schweden sich mit 7:4 absetzen konnte. Es ist die 22. Goldmedaille, die sich die Skandinavierinnen sichern, zuletzt triumphierten sie im Jahr 2019. Die Schweizerinnen, die sich am Freitag die Bronzemedaille sicherten, hatten sowohl Schottland wie auch Schweden in der Round Robin souverän besiegt, im Halbfinal scheiterten sie dann jedoch mit 5:8 an den Schottinnen.


Kein Podium im Big Air
Die Schweizer Flugkünstler schafften beim Weltcup im chinesischen Zhangjiakou keinen Exploit. Bei den Frauen sprang die Bündnerin Giulia Tanno im Big Air auf den 5. Platz, die Genferin Sarah Hoefflin klassierte sich als Achte. Mathilde Gremaud, vor knapp vier Jahren in Peking Olympia-Dritte im Big Air, hatte die Qualifikation verpasst. Bei den Männern sowie den Snowboarderinnen und Snowboardern war die Schweiz in den Finals nicht vertreten.

Macuga verpasst die Olympischen Spiele
Nach Lara Gut-Behrami erwischt es eine weitere Top-Speedspezialistin. Die Amerikanerin Lauren Macuga erlitt im Training einen Kreuzbandriss und wird die Olympischen Spiele in Mailand-Cortina verpassen, wie der US-Verband mitteilte.

Macuga ist eine der Aufsteigerinnen der letzten Saison. Die 23-Jährige aus Park City (Utah) gewann im Januar in einem Super-G in St. Anton ihr erstes Weltcuprennen, holte an der WM in der gleichen Disziplin Bronze und stand im März in Kvitfjell als Zweite erstmals in einer Weltcup-Abfahrt auf dem Podest.

Nullnummer für Leipzig gegen Gladbach
Bayern München kann am Samstag mit einem Sieg gegen St. Pauli seinen Vorsprung an der Spitze der Bundesliga ausbauen. Der erste Verfolger Leipzig kommt im Freitagsspiel der 12. Runde nur zu einem torlosen Remis beim von Eugen Polanski trainierten Mönchengladbach.

Die unter Gerardo Seoane schwach in die Saison gestarteten Gladbacher sind mittlerweile gut auf Kurs und bestimmten mit Nico Elvedi in der Innenverteidigung auch gegen Leipzig die Partie mehrheitlich. Ein Treffer von Franck Honorat kurz nach der Pause wurde wegen Offside annulliert. Die Leipziger kamen ihrerseits dem Siegtor in der 80. Minute ganz nahe, als Captain David Raum mit einem Schuss nur Latte und Pfosten traf.

Borussia Mönchengladbach - Leipzig 0:0.
Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (verletzt). (abu/sda)

Vaduz und Aarau bleiben punktgleich
Vaduz setzt seine Erfolgsserie in der Challenge League fort. Die Liechtensteiner bleiben dank des 1:0 in Nyon nach 15 Runden vor dem punktgleichen FC Aarau. Ein Kopfball-Tor von Verteidiger Liridon Berisha nach einem Eckball in der 70. Minute reichte Vaduz im Waadtland zum siebten Sieg in Folge in der Meisterschaft.

Der FC Aarau fand nach zwei Niederlagen zum Erfolg zurück. Der Ghanaer Daniel Afriyie traf in der 81. Minute zum 2:1-Schlussstand bei Neuchâtel Xamax. Für den ehemaligen FCZ-Stürmer war es nach längerer Durststrecke das fünfte Saisontor. Zuvor hatte Jesse Hautier (66.) das Führungstor von Aaraus Elias Filet (12.) egalisiert. (abu/sda)

