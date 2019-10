Sport

Sport-News: Roman Bürki für Champions League fraglich



Bürki für die Champions League fraglich +++ Wird Simpson Fribourg-Trainer?

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Dortmund hofft auf Einsatz von Bürki in Mailand

Die Verletzung von Dortmunds Goalie Roman Bürki im Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach ist offenbar nicht gravierend. Der Berner erlitt beim 1:0-Sieg des BVB eine Kapselzerrung im linken Knie. Nach Angaben des Klubs ist ein Einsatz am Mittwoch in der Champions League in Mailand aber nicht ausgeschlossen.

Bürki war in der ersten Halbzeit mit dem Schweizer Gladbach-Stürmer Breel Embolo zusammengeprallt und hatte noch etwa eine halbe Stunde weitergespielt, ehe er durch Landsmann Marvin Hitz ersetzt werden musste. (abu/sda)

Bild: AP

Sean Simpson folgt in Fribourg auf Mark French

Die Trainersuche von Fribourg-Gottérons Sportchef Christian Dubé ist vorbei. Wie der «Blick» berichtet, soll der frühere Nati-Silberschmied Sean Simpson das Rennen gemacht haben. Der 59-Jährige, der zuletzt in Deutschland bei Adler Mannheim unter Vertrag stand, habe einen Vertrag bis Ende Saison unterschrieben.

Die Zeit von Dubé an der Bande ist damit aber noch nicht vorbei. Der Sportchef wird gemeinsam mit seinem Interims-Assistenten Pavel Rosa als Simpsons Assistent dienen. Simpsons Premiere folgt dann am Dienstag gegen Langnau. Fribourg steht derzeit mit elf Punkten aus gleich vielen Spielen auf dem letzten Platz der National League. (abu)

Bild: KEYSTONE

Bayerns Abwehrchef Niklas Süle fällt mit Kreuzbandriss lange aus

Bayern Münchens Abwehrchef Niklas Süle fällt monatelang aus. Die am Samstag beim 2:2-Remis in Augsburg erlittene Knieverletzung erweist sich als Kreuzbandriss.

Süle verletzt sich nach zehn Minuten ohne Einwirkung eines Gegenspielers am Knie und musste durch David Alaba ersetzt werden. Bei Untersuchungen bestätigte sich der Verdacht, dass das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen ist, wie Bayern München mitteilte.

Nach Angaben des deutschen Rekordmeisters sollte Süle noch am Sonntag operiert werden. Der 24-jährige Innenverteidiger, der in dieser Saison in sämtlichen Pflichtspielen in der Startelf stand, wird seinem Klub und auch der Nationalmannschaft im EM-Jahr damit mehrere Monate fehlen. (aeg/sda)

Bild: EPA/EPA

Frei schaltet Ziegler aus

Stefan Frei verbleibt in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) als einziger Schweizer im Titelrennen. Der Ostschweizer Goalie erreichte mit den Seattle Sounders die Playoff-Viertelfinals. Der Meister von 2016 setzte sich in einer turbulenten Achtelfinal-Partie gegen den FC Dallas mit dem früheren Schweizer Internationalen Reto Ziegler 4:3 nach Verlängerung durch.

Im Viertelfinal der MLS-Playoffs trifft Seattle auf Real Salt Lake mit dem ehemaligen Super-League-Spieler Everton Luiz.

🙌 Always the best way to end #SoundersMatchday pic.twitter.com/KJvd6VLabN — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) October 20, 2019

Für Englands Rekordtorschützen Wayne Rooney endete das Gastspiel in der US-Profiliga nach eineinhalb Jahren. Der langjährige Stürmer von Manchester United blieb mit D.C. United in der ersten K.o.-Runde hängen. Das Team aus Washington zog gegen den Toronto FC nach Verlängerung 1:5 den kürzeren. Nun kehrt Rooney zurück in seine Heimat, wo er ab Januar für Derby County in der zweithöchsten englischen Liga auf Torejagd gehen wird. (aeg/sda)

Bild: AP

Erster Podestplatz von Lüthi seit Mitte Juni

Tom Lüthi verpasste beim Grand Prix von Japan in Motegi den zweiten Sieg in der diesjährigen Moto2-Saison nur knapp. Nach einem hochstehenden Zweikampf musste sich der 33-jährige Emmentaler nur dem Pole-Mann Luca Marini aus Italien geschlagen geben. Der Halbbruder von MotoGP-Superstar Valentino Rossi gewann nach Thailand sein zweites Rennen in Folge.

Letztmals hatte der Berner Mitte Juni in Katalonien auf dem Podest gestanden. Es ist sein insgesamt 50. Podestplatz in der zweithöchsten Klasse. Lüthi verbesserte sich damit auch in der WM-Wertung vom 4. auf den 2. Platz, noch 36 Punkte hinter Leader Marc Marquez. Der Spanier musste sich mit Rang 6 begnügen.

Dominique Aegerter fuhr auf der MV Agusta als 14. erstmals seit Ende Juni in Assen wieder in die Weltcup-Punkte, Jesko Raffin auf der NTS klassierte sich im 19. Rang. (mim/sda)

Bild: EPA

Mallorca - Real Madrid 1:0

Der FC Barcelona ist in der spanischen Meisterschaft wieder Erster. Der Meister gewann bei Eibar 3:0 und profitierte von Real Madrids 0:1-Niederlage auf Mallorca.

Wegen einer ungenügenden Chancenverwertung und einer Gelb-Roten Karte gegen Alvaro Odriozola bezog die Mannschaft von Trainer Zinédine Zidane ihre erste Liga-Niederlage, obwohl der Gegner genau einmal auf das Tor schoss. Lago Juniors Schlenzer in der 7. Minute blieb der einzige Treffer.

Mallorca - Real Madrid 1:0 (1:0)

20'275 Zuschauer

Tor: 7. Lago Junior 1:0

Bemerkung: 74. Gelb-Rote Karte Odriozola (Real Madrid).

Juventus - Bologna 2:1

Der Serienmeister aus Turin kam vor heimischem Anhang gegen Bologna zu einem 2:1-Sieg.

Cristiano Ronaldo (19.) mit seinem vierten Saisontor und Miralem Pjanic (54.), der von einem groben Fehlpass in Bolognas Abwehr profitierte, erzielten die Tore für Juventus. Danilo besorgte in der 26. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gäste.

In der Schlussphase kam Bologna mit dem in der 82. Minute eingewechselten Blerim Dzemaili nochmals zu gefährlichen Möglichkeiten. In der 94. Minute traf Federico Santander nach einem Freistoss per Kopf nur die Latte, Sekunden später rettete Juve-Legende Gianluigi Buffon gegen den 28-Jährigen mirakulös.

Juventus Turin - Bologna 2:1 (1:1)

Tore: 19. Ronaldo 1:0. 26. Danilo 1:1. 54. Pjanic 2:1

Bemerkung: Bologna mit Dzemaili (ab 83.). 94. Latten-Kopfball von Santander (Bologna).

Federer eröffnet gegen Qualifikanten - Wawrinka trifft auf Cuevas

Roger Federer trifft in seinem Auftaktspiel der 50. Swiss Indoors am Montagabend um 19.00 Uhr auf einen Qualifikanten. Dies ergab die Auslosung am Samstag im Basler Rathaus. Während Federer seinen ersten Gegner also erst am Sonntag kennt, haben Stan Wawrinka und Henri Laaksonen Gewissheit über ihr Gegenüber. Wawrinka, der am Sonntag in Antwerpen noch um den Turniersieg spielt, bekommt es zuerst mit dem Uruguayer Pablo Cuevas (ATP 45) zu tun, gegen den er das bislang einzige Duell 2017 in Monaco in zwei Sätzen verloren hat. Laaksonen, der von einer Wildcard profitiert, misst sich mit dem als Nummer 8 gesetzten Franzosen Benoît Paire (ATP 23).

Bereits im Viertelfinal könnte es zum Duell zwischen Federer und Wawrinka kommen. Mögliche Halbfinalgegner wären der als Nummer 3 gesetzte Stefanos Tsitsipas (ATP 7) und Fabio Fognini (ATP 12). (zap/sda)

Bild: AP

Wawrinka in Antwerpen im Final

Stan Wawrinka erreichte beim Turnier in Antwerpen seinen 30. ATP-Final. Der 34-jährige Waadtländer gewann im Halbfinal gegen den erst 18-jährigen Italiener Jannik Sinner (ATP 119) sicher 6:3, 6:2. Wawrinka strebt in der belgischen Diamanten-Metropole seinen 17. ATP-Titel an, den ersten seit dem Heimsieg in Genf im Mai 2017.

Im Final trifft der Schweizer am Sonntag (16.00 Uhr) auf den Schotten Andy Murray, der sich im Januar ein künstliches Hüftgelenk einsetzen liess und bei seinem Comeback immer besser in Form kommt. So kommen die Fans in Antwerpen in den für ein 250er-Turnier seltenen Genuss eines Finals mit zwei dreifachen Grand-Slam-Champions. (zap/sda)

Stan Wawrinka back in action this week in Antwerp, and makes the final 63 62 over promising Italian teenager Jannik Sinner.

Meanwhile, whatever limitations there were on logos/sponsors seem to be history as SW's shirt looks like an F1 car. pic.twitter.com/fjUatyWKxi — Tennis.Life (@tennislifenews) October 19, 2019

Barcelona siegt dank Griezmann, Messi und Suarez

Der FC Barcelona gelangt in der spanischen Meisterschaft ungefährdet zum vierten Sieg in Serie. Beim 3:0 in Eibar erzielen Antoine Griezmann, Lionel Messi und Luis Suarez die Tore.

Griezmann eröffnete das Skore beim Provinzklub aus dem Baskenland in der 13. Minute nach einem Steilpass von Clément Lenglet und einem Ausrutscher von Eibars Pablo De Blasis. Zwischen der 58. und der 66. Minute erhöhten Messi auf Pass von Griezmann und Suarez nach Vorlage von Messi. Barcelonas Keeper Marc-André ter Stegen wurde in der ganzen Partie nie ernsthaft geprüft.

Damit scheint der FC Barcelona den Tritt nach dem durchwachsenen Saisonstart gefunden zu haben. Es war der vierte Sieg in Folge in der Liga und der zweite deutliche nach dem 4:0 gegen Sevilla vor der Länderspielpause. (zap/sda)

Eibar - FC Barcelona 0:3 (0:1)

7295 Zuschauer.

Tore: 13. Griezmann 0:1. 58. Messi 0:2. 66. Suarez 0:3. - Bemerkung: Barcelona u.a. ohne Piqué und Dembélé (beide gesperrt). (sda)

Bencic mit der Qualifikation für das Masters

Belinda Bencic erreichte in Moskau den Final und qualifizierte sich damit als erste Schweizerin seit Martina Hingis 2006 für die WTA Finals, das Masters der besten acht Spielerinnen des Jahres. Bencic zeigte gegen die Französin Kristina Mladenovic (WTA 45) eine sehr konzentrierte und starke Leistung und gewann in 1:35 Stunden 6:3, 6:4.

Dank des Finaleinzugs überholt Bencic im WTA-Ranking Serena Williams und Kiki Bertens und verbessert sich mindestens auf Platz 8. Im Final trifft sie am Sonntag auf die Tschechin Karolina Muchova (WTA 35) oder die Russin Anastasia Pawljutschenkowa (WTA 40).

Die WTA Finals finden in diesem Jahr erstmals im südchinesischen Shenzhen statt und beginnen am kommenden Sonntag. (sda)

Bild: EPA

Wieder nur dritte Startreihe für Lüthi

Wie vor zwei Wochen in Thailand startet der Schweizer Moto2-Fahrer Tom Lüthi am Sonntag auch zum Grand Prix von Japan in Motegi (Start 06:20 Uhr) nur aus der dritten Reihe. Jesko Raffin und Dominique Aegerter schafften es nicht in die Top 20.

Lüthi fuhr im Qualifying die siebtbeste Zeit, knapp 1,5 Sekunden hinter seinem Kalex-Markenkollegen Luca Marini aus Italien. Hinter dem überlegenen Halbbruder von MotoGP-Superstar Valentino Rossi waren die Abstände aber deutlich geringer. Auf den zweitplatzierten Augusto Fernandez, der auch in der WM den 2. Rang belegt, verlor Lüthi nur 35 Hundertstelsekunden. WM-Leader Marc Marquez startet von Position 4.

Bild: KEYSTONE

Hischier unterschreibt 50-Mio.-Vertrag

Der Vertrag von Nico Hischier bei den New Jersey Devils, der Ende diese Saison ausläuft, wird um sieben weitere Jahre verlängert. Die Berichte des kanadischen Insiders Pierre LeBrun bestätigen nun auch die New Jersey Devils offiziell.

Der 20-Jährige Walliser wird ab nächstem Jahr durchschnittlich 7,25 Millionen pro Jahr verdienen, weshalb sich die Gesamtsumme des Vertrages auf 50.75 Millionen Dollar beläuft. Im ersten Jahr verdient Hischier drei Millionen Dollar als Lohn und vier weitere Millionen als Unterschriftsbonus. Im letzten Vertragsjahr beläuft sich das Salär gar auf 8,5 Millionen Euro. Nach Ablauf des Kontrakts gilt Nico Hischier dann als Unrestricted Free Agent und könnte sich seinen nächsten Arbeitgeber frei aussuchen.

In seinen etwas mehr als zwei Saisons bei den Devils erzielte Hischier 162 Spielen 101 Skorerpunkte (37 Tore). «Wir sind begeistert, dass wir mit Nico einen Deal erreicht haben, der für beide Seiten stimmt», erklärte Ray Shero, der General Manager von New Jersey. «Trotz seines jungen Alters hat er sich als kompletter Center in der Liga etabliert und zeichnet sich in allen Situationen aus.»

Hischier wird damit zum bestbezahlten Schweizer Eishockeyspieler - wenn auch vielleicht nicht für lange. Timo Meier verlängerte in diesem Sommer seinen Vertrag mit den San Jose Sharks um vier Jahre für 24 Mio. Dollar. In den nächsten Wochen oder Monaten dürfte Roman Josi seinen im kommenden Frühling auslaufenden Vertrag als Captain der Nashville Devils verlängern. Er verdiente in den letzten sieben Jahren jährlich vier Millionen Dollar, im nächsten Kontrakt dürften es deutlich mehr werden. (abu/dac/sda)

Eintracht schlägt Leverkusen 3:0

Bayer Leverkusen hat den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze der Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Peter Bosz verlor am Freitagabend zum Auftakt des achten Spieltages bei Eintracht Frankfurt, dem Team von Adi Hütter, 0:3 (0:2).

Der Portugiese Goncalo Paciencia (4. Minute und 17./Handspenalty) und der Niederländer Bas Dost (80.) trafen vor 50'800 Zuschauern für Frankfurt, bei denen Gelson Fernandes durchspielte und Djibril Sow bis kurz vor dem Ende auf dem Platz stand. (sda)

Aarau verliert gegen Lausanne mit 1:3

Aarau - Lausanne-Sport 1:3 (0:3).

2900 Zuschauer.

Tore: 3. Turkes 0:1. 8. Zeqiri 0:2. 11. Turkes 0:3. 49. Loosli (Eigentor) 1:3. - Bemerkung: 94. Gelb-Rot Serey Die (Aarau). (sda)

Der FC Aarau verliert sein Heimspiel gegen den Tabellenführer @lausanne_sport nach einer verschlafenen Startphase trotz Leistungssteigerung im zweiten Durchgang mit 1:3 #ZämeFörAarau pic.twitter.com/e3NAItNX8J — FC Aarau (@FCAarau1902) October 18, 2019

Wawrinka steht im Halbfinal

Stan Wawrinka (ATP 18) steht zum zweiten Mal in diesem Jahr im Halbfinal eines ATP-Turniers.

Beim European Open in Antwerpen gewann der 34-jährige Waadtländer 6:3, 6:7 (6:8), 6:2 gegen den Franzosen Gilles Simon (ATP 47). Er hatte bereits im Tiebreak des zweiten Satzes einen Matchball, den er mit einem Rückhand-Fehler vergab.

Nach 2:14 Stunden und einer Zusatzschlaufe brachte er den fünften Sieg im achten Duell mit dem gleichaltrigen Simon ins Trockene.Wawrinkas Halbfinal-Gegner gehört einer anderen Generation an.

Am Samstag trifft er auf den erst 18-jährigen Italiener Jannik Sinner (ATP 119). Die bisher einzige Begegnung mit dem Teenager aus dem Südtirol gewann Wawrinka am US Open in vier Sätzen. Seinen bisher einzigen Final in diesem Jahr erreichte der Romand im Februar in Rotterdam, wo er gegen Gaël Monfils in drei Sätzen verlor. (sda)

Bild: EPA

Bulgariens Nationaltrainer tritt zurück

Der frühere GC- und St. Gallen-Trainer Krassimir Balakov trat nach dem Rassismus-Eklat in der EM-Qualifikation gegen England als Trainer der bulgarischen Nationalmannschaft zurück.

«Ich sagte, dass, falls ich das Problem des bulgarischen Fussballs bin, ich keine Minute darüber nachdenken und meinen Rücktritt einreichen werde», sagte der 53-Jährige einem Bericht des bulgarischen Staatsfernsehens zufolge.

Bulgarien verlor gegen England 0:6 und hat keine Chance mehr auf eine Teilnahme an der EM 2020. Wegen der rassistischen Entgleisungen während des Spiels am Montagabend in Sofia trat auch das gesamte Exekutivkomitee des Bulgarischen Fussball-Verbandes (BFS) zurück. Im Stadion waren Affenlaute zu hören und der Hitler-Gruss zu sehen gewesen. Der Verbandschef Borislav Michailov hatte schon am Dienstag seinen Rücktritt erklärt. (dac/sda/dpa)

Bild: KEYSTONE

Bencic in den Halbfinals

Belinda Bencic ist der Teilnahme an den am 27. Oktober beginnenden WTA-Finals im chinesischen Shenzhen einen weiteren Schritt näher gekommen. In Moskau erreichte sie dank eines 7:6 (10:8), 6:1-Sieges über die Belgierin Kirsten Flipkens, die Nummer 120 der Weltrangliste, die Halbfinals. Die Partie dauerte 95 Minuten. Im ersten Satz wehrte Bencic zwei Satzbälle ab.

Wenn Belinda Bencic den Final erreicht, steht sie in jedem Fall als Teilnehmerin des Saisonfinales des besten acht Spielerinnen des Jahres fest. Im Halbfinal bekommt sie es am Samstag mit ihrer guten Freundin Kristina Mladenovic (WTA 45) zu tun. Die Französin schlug in drei Sätzen die Niederländerin Kiki Bertens. (ram/sda)

Bild: AP

Woods will zu Olympia

Tiger Woods möchte im nächsten Sommer bei den Olympischen Spielen in Tokio dabei sein. «Das ist ein grosses Ziel von mir», sagte der Golf-Superstar. «Ich werde danach nicht mehr so viele Möglichkeiten haben. Bei den nächsten Olympischen Spielen (Paris 2024) werde ich 48 Jahre sein. Da einer der besten US-Amerikaner zu sein, ist hart.»

Golf kehrte 2016 ins olympische Programm zurück, Woods fehlte damals verletzt. An den Olympia-Turnieren sind die Kontingente für die einzelnen Länder klein. Selbst die USA als klar stärkste Nation im Männergolf bekommen nur vier Startplätze. Damit stellt das IOC sicher, dass viele Länder Golfer, auch Amateure, an die Sommerspiele entsenden können. (sda/apa/reu)

Bild: AP

Harte Gegner für Bern und Zug

In den Achtelfinals der Champions Hockey League trifft der SC Bern auf den schwedischen Vertreter Lulea. Der EV Zug muss gegen Tappara Tampere aus Finnland ran, Biel gegen Augsburg und Lausanne bekommt es mit dem HC Pilsen zu tun. Die Partien werden Mitte November ausgetragen. (ram)

Schrecksekunde für Lüthi

Im freien Training zum Grand Prix von Japan in Motegi vermied Tom Lüthi in höchster Not einen möglicherweise heftigen Sturz. Er konnte sich nach einem Highsider auf seiner Kalex halten und beendete das Training in der Moto2-Klasse mit der achtbesten kombinierten Zeit. Dominique Aegerter musste sich unter den 32 Fahrern fürs Erste mit der 23. Zeit begnügen. (ram/sda)

Bild: EPA

Italien will mit VAR Fans identifizieren

Angesichts anhaltender Diskriminierungen in Stadien will der italienische Fussballverband nun mit Hilfe des Videobeweises gegen das rassistische Verhalten von Fans vorgehen. Mit dem VAR sollen in Zukunft nicht nur Schiedsrichterentscheidungen überprüft werden, sondern auch auffällig gewordene Zuschauer identifiziert werden.

«Es ist ein weit verbreitetes Phänomen. Das muss aufhören, und dafür werden wir den Videobeweis nutzen», sagte Verbandspräsident Gabriele Gravina gegenüber Sky Sport Italien. Es sei ihm egal, «wie viele Fans sich den Gesängen anschliessen. Auch im Einzelfall muss man eingreifen.» (ram/sda/dpa)

Clasico nach hinten geschoben

Wegen den politischen und sozialen Unruhen in Katalonien beschliesst die spanische Fussball-Liga nach Medienberichten die Verschiebung des Spitzenspiels zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid. Der nationale Verband RFEF habe beiden Klubs am späten Donnerstagabend in Madrid den 18. Dezember als Termin für den «Clásico» vorgeschlagen, hiess es unter Berufung auf den RFEF.

Zuvor hatte auch die spanische Regierung eine Verschiebung des Spiels empfohlen, das eigentlich am 26. Oktober stattfinden sollte. Die Klubs seien mit dem 18. Dezember einverstanden, berichteten diverse Medien. Die Profi-Liga sei aber dagegen, den Clasico an einem Mittwoch austragen zu lassen – offenbar wegen möglicher Einbussen bei den TV-Einnahmen. Sie schlage deshalb den 7. Dezember vor, einen Samstag. Die für diesen Tag angesetzten Spiele Real Madrid gegen Espanyol Barcelona und FC Barcelona gegen Real Mallorca sollten nach dem Willen der Liga schon am 4. Dezember stattfinden. Der Verband habe alle Parteien dazu aufgefordert, sich bis Montag auf einen neuen Termin zu einigen, hiess es. (ram/sda)

Bild: AP

Mahomes möglicherweise schwer verletzt

Im Donnerstagsspiel der NFL haben die Kansas City Chiefs die Denver Broncos 30:6 geschlagen. Allerdings müssen sie diesen Erfolg möglicherweise teuer bezahlen. Denn Quarterback Patrick Mahomes musste im zweiten Viertel mit einer Knieverletzung vom Feld.

Es hiess zunächst, im besten Fall falle der Superstar nur rund drei Wochen aus. Allerdings droht je nach Schwere der Verletzung eine längere Pause. Ein MRI soll heute Klärung bringen. (ram)

Awesome team win! Love my brothers! Thank you for all the prayers! Everything looking good so far! #GodisGood #ChiefsKingdom — Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) October 18, 2019

Paul Gascoigne von sexueller Belästigung freigesprochen

Der frühere englische Fussballstar Paul Gascoigne wurde in seiner Heimat vom Vorwurf der sexuellen Belästigung freigesprochen. Der 52-Jährige hat in einem Zug eine fremde Frau geküsst. Er argumentierte aber, das sei nicht sexuell gewesen. «Ich wollte ihr Selbstvertrauen geben, weil sie zuvor jemand als ‹fett› bezeichnet hat», erklärte «Gazza».

Die Jury gab dem früheren Fussballer recht und entschied, dass er unschuldig sei. Gascoigne sei über das Urteil so erleichtert gewesen, dass er in Tränen ausbrach. (abu)

Bild: AP

Roger Federer geht auch 2020 in Roland Garros an den Start

Roger Federer bestreitet auch im kommenden Jahr das French Open. Der Basler, der in diesem Sommer erstmals seit 2015 wieder am Grand-Slam-Turnier in Paris teilgenommen hatte, gab im Interview mit dem amerikanischen Nachrichtensender CNN weitere Einblicke in seinen Turnierkalender für den nächsten Sommer.

Nach dem French Open sind bis Anfang September Starts in Halle und Wimbledon sowie bei den Olympischen Spielen in Tokio und den US Open in New York fest eingeplant. Zudem könnte er vor dem US Open in Cincinnati antreten. (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

Neue Dokumente entlasten Ex-DFB-Chef Zwanziger in WM-Affäre

Der ehemalige DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt hat frühere Aussagen in der Affäre um die WM 2006 korrigiert und damit Ex-Verbandschef Theo Zwanziger vom Vorwurf einer vorsätzlichen Täuschung im Zuge der dubiosen Zahlung von 6,7 Millionen Euro entlastet.

Dies belegen neue Dokumente, die der Nachrichtenagentur DPA vorliegen. Demnach hat Schmidt bereits im April 2017 in einem Memo festgehalten, dass die im Jahr 2005 an den Weltverband FIFA geflossene Summe einzig zur Finanzierung einer zum damaligen Zeitpunkt geplanten Gala diente. Die Zahlung habe nichts mit der Tilgung eines von Franz Beckenbauer drei Jahre zuvor vom früheren Adidas-Chef Robert-Louis Dreyfus in Anspruch genommenen Darlehens in Höhe von zehn Millionen Schweizer Franken zu tun gehabt.

Ein Quartett war zuvor von der Schweizer Bundesanwaltschaft wegen Betrugsverdachts angeklagt worden. Schmidts im Schweizer Strafverfahren beauftragter Rechtsanwalt Nathan Landshut hat bei dem dortigen Gericht bereits Mitte September eine Korrektur der Aussagen seines Mandanten vorgenommen. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Wawrinka kehrt siegreich zurück

Stan Wawrinka glückt die Rückkehr auf die ATP-Tour. Der Waadtländer gewinnt in den Achtelfinals des European Open in Antwerpen gegen den Spanier Feliciano Lopez 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:4).

Gegen den Jahrgänger von Roger Federer vergab Wawrinka gleich zu Beginn des Entscheidungssatzes die Vorentscheidung. Der Schweizer liess gegen Lopez drei Breakbälle zur 1:0-Führung ungenutzt. In der Folge geriet der Spanier, die Nummer 62 im Ranking, bei eigenem Aufschlag nicht mehr ins Wanken. Im Tiebreak setzte sich mit dem Schweizer dann doch der bessere Spieler durch.

Der Schweizer kehrte nach fünfwöchiger Verletzungspause ins Wettkampf-Geschehen zurück. Nach seiner Viertelfinal-Niederlage am US Open gegen Daniil Medwedew am 3. September hatte der 34-jährige Waadtländer seine Teilnahme an den Turnieren in St. Petersburg, Tokio und Schanghai abgesagt. In den Viertelfinals trifft Wawrinka, die Nummer 18 im Ranking, auf den gleichaltrigen Franzosen Gilles Simon (ATP 47). (mim/sda)

Bild: EPA

Ambri mit Sieg zum Abschluss

Ambri-Piotta hat sich versöhnlich von seiner ersten Champions-League-Saison verabschiedet. Die Tessiner setzten sich im letzten Gruppenspiel gegen den slowakischen Vertreter Banska Bystrica 4:3 durch und feierte den dritten Sieg im sechsten Spiel. Bereits vor der Partie war klar gewesen, dass die Leventiner die Achtelfinals nicht mehr erreichen können.

Den Sieg, den Giacomo Dal Pian mit einem Treffer im Powerplay in der 58. Minute sicherstellte, bezahlte Ambri aber möglicherweise teuer. Nach seinem 2:0 in der 25. Minute und einem Schlag auf die Hand erschien Matt D'Agostini nicht wieder auf dem Eis. (sda)

Bild: KEYSTONE

Langenthal nähert sich der Spitze

Langenthal kommt in der Swiss League nach einem schlechten Saisonstart immer besser in Fahrt. Der B-Meister der letzten Saison feierte beim 4:3 gegen Winterthur den siebten Sieg in Folge und stiess in der Tabelle auf Platz 3 vor. Nur Leader Ajoie und das punktgleiche Kloten liegen noch vor den Oberaargauern.

Gegen Winterthur verspielte Langenthal zwar eine 2:0-Führung, siegte aber dank zwei Treffern im Schlussdrittel durch Marc Kämpf (45.), der sich in Langenthal auf seine Rückkehr in die National League (Bern) vorbereitet, und Dario Kummer (54.). (sda)

Bild: KEYSTONE

Ermittlungen gegen Reichelt eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat die Ermittlungen im Rahmen der «Operation Aderlass» gegen den österreichischen Skirennfahrer Hannes Reichelt eingestellt.

Die Vorwürfe eines ehemaligen nordischen Servicemannes, wonach Reichelt über einen ehemaligen österreichischen Langlauftrainer Dopingmittel bezogen hätte, bestätigten sich nicht, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Auch, dass Reichelt sich bei dem deutschen Sportmediziner Mark S. nach Dopingmittel erkundigt hätte, stimme nicht. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Mehmedi fällt mit Oberschenkelverletzung auf unbestimmt Zeit aus

Admir Mehmedi steht dem VfL Wolfsburg in nächster Zeit nicht zur Verfügung. Die Verletzung, die er sich in der ersten Halbzeit des EM-Qualifikationsspiels Schweiz – Irland zuzog, hat sich als Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel herausgestellt. Mehmedi musste seinen Platz in der 28. Minute dem späteren Torschützen Edimilson Fernandes überlassen. Wie lange er aussetzen muss, ist unklar. (ram/sda/dpa)

Die Noten der Nati-Spieler beim 2:0

Clasico in Madrid statt in Barcelona?

Der für 26. Oktober angesetzte Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid soll vom Barça-Heimstadion Camp Nou in Reals Estadio Bernabeu verlegt werden. Dafür soll das zweite Meisterschafts-Duell der beiden Erzrivalen im März 2020 in Barcelona und nicht in Madrid stattfinden.

Ein entsprechendes Gesuch stellte die spanische Liga am Mittwoch an den nationalen Verband. Begründet wurde die Forderung mit den jüngsten gewaltsamen Protesten von katalanischen Unabhängigkeitsbefürwortern in Barcelona. (ram/sda/apa/reu)

Bild: AP

IOC will Marathons verlegen

Das IOC will die Wettbewerbe im Marathon und im Gehen bei den Olympischen Spielen 2020 von Tokio nach Sapporo verlegen. Dies würde bedeuten, dass die Athleten deutlich niedrigere Temperaturen auszuhalten hätten, teilte das IOC mit. Im 800 Kilometer nördlich der Hauptstadt gelegenen Sapporo auf der Insel Hokkaido liegen die Tagestemperaturen im Hochsommer um fünf bis sechs Grad unter denen von Tokio. Zudem ist die Luftfeuchtigkeit dort deutlich geringer.

Der Umzug ist Teil umfassender Massnahmen, mit denen die Belastungen durch die zu erwartende Hitze an den Sommerspielen verringert werden sollen. Das IOC hat den Leichtathletik-Weltverband IAAF nach eigenen Angaben über die beabsichtigte Änderung informiert. An der Leichtathletik-WM in Katar litten Marathonläufer und Geher unter den hohen Temperaturen und der Luftfeuchtigkeit, obwohl ihre Wettbewerbe tief in der Nacht stattfanden. (ram/sda/dpa)

Bild: EPA

Washington nach 86 Jahren wieder in den World Series

Erstmals seit 86 Jahren steht ein Team aus Washington in den World Series, der Finalserie im Major League Baseball (MLB) in Nordamerika. Im Halbfinal, der zugleich der Final der National League war, setzten sich die Washington Nationals mit 4:0 Siegen gegen die St.Louis Cardinals.

Der Gewinner der American League und somit der zweite Finalist wird derzeit in der Best-of-7-Serie zwischen den Houston Astros, dem Meister von 2017, und dem Rekordmeister New York Yankees ermittelt. Houston führt mit 2:1 Siegen, aber die Yankees können in den verbleibenden Partien daheim spielen.

Finalist von 1933 aus der Hauptstadt waren die Washington Senators. Diese dislozierten 1961 nach Minneapolis, wo sie seither als Minnesota Twins im MLB aktiv sind. Die Washington Nationals wiederum sind die Nachfolgeorganisation der 1967 im Zug der Weltausstellung gegründeten Montreal Expos. Der Umzug von Montreal nach Washington fand 2005 statt. (pre/sda)

Lazio-Fans von UEFA teilausgeschlossen

Lazio Rom ist einmal mehr wegen rassistischer Ausfälle seiner Fans bestraft worden. Die UEFA gab bekannt, dass die Römer wegen der Vorfälle von Anfang Oktober im Match gegen Rennes im nächsten Europa-League-Heimspiel am 7. November gegen Celtic Glasgow vier Zuschauersektoren schliessen müssen. Überdies wurde Lazio mit 20'000 Euro gebüsst.

Sollten Fans innerhalb eines Jahres erneut gegnerische Spieler rassistisch beleidigen, wird Lazio mit einem Geisterspiel bestraft, wie die UEFA mitteilte. (pre/sda)

Bild: AP

Schweizer U21 bewahrt makellose Bilanz

Die Schweizer U21-Nationalmannschaft weist auch nach der dritten Runde der Qualifikation für die Europameisterschaft 2021 eine makellose Bilanz vor. In Aserbaidschan siegte die Schweiz nicht ohne Mühe 1:0.

Der dritte Sieg im dritten EM-Qualifikationsspiel war für die Schweiz letztlich etwas ein Zufallsprodukt. Der Gast aus der Schweiz war im Glück, als die Aserbaidschaner in der 27. Minute nach einem Corner gleich zwei Mal an der Torumrandung scheiterten – zuerst nach starker Intervention von Anthony Racioppi, nur Sekunden später ohne Einfluss des Schweizer Nachwuchsgoalies. Und der Zufall meinte es gut mit den Schweizern, als beim 1:0 nach 33 Minuten ein verunglückter Abschlussversuch von Dan Ndoye zur mustergültigen Vorlage für Nedim Bajrami verkam. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Lopez fordert Wawrinka

Der erste Gegner von Stan Wawrinka (ATP 18) nach fünfwöchiger Verletzungspause heisst Feliciano Lopez (ATP 62). Der spanische Routinier erspielte sich das Duell mit dem als Nummer 4 gesetzten Romand am WTA-Turnier in Antwerpen dank eines Zweisatzsieges über den Briten Cameron Norrie.

Wawrinka liegt im Head-to-Head mit Lopez mit 4:3 Siegen vorne. Das letzte Aufeinandertreffen 2017 in Queen's entschied der Spanier jedoch für sich. (abu/sda)

Bild: EPA

Auch Bykow fällt aus

Nach Captain Julien Sprunger muss Fribourg-Gottéron auf einen weiteren Leistungsträger im Sturm verzichten. Andrej Bykow erlitt am vergangenen Freitag im Heimspiel gegen Biel (1:4) eine Verletzung im unteren Körperbereich. Er steht dem Tabellenletzten der National League vier bis sechs Wochen nicht zur Verfügung. Sprunger dürfte nach seiner Knieverletzung noch mindestens bis Ende November ausfallen. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Nur ein Zeitfahren an der Tour de France 2020

Wie schon in diesem Sommer wird der Gesamtsieg auch in der Tour de France 2020 wieder über einen starken Bergfahrer wie Titelverteidiger Egan Bernal führen. Selbst das einzige Zeitfahren der 107. Ausgabe der Grande Boucle endet – unweit der Schweiz – in der Höhe. Die legendären Steigungen nach Alpe d'Huez oder zum Mont Ventoux fehlen zwar auf dem Streckenplan, sechs Bergankünfte und insgesamt 29 kategorisierte Anstiege verteilt auf 3470 Kilometer werden den Fahrern während drei Wochen jedoch alles abverlangen.

Die Entscheidung um den Gesamtsieg dürfte wohl in der vorletzten Etappe fallen, die mit einem 36 Kilometer langen Einzelzeitfahren hinauf nach La Planche des Belles Filles ebenfalls mit einer happigen Steigung endet. Das Teilstück unweit der Schweizer Grenze ist allerdings die einzige Prüfung gegen die Uhr. In der 15. Etappe zum Skiort Méribel wird der 2304 Meter hohe Col de la Loze und damit das Dach der Tour 2020 erreicht.

Gestartet wird das bedeutendste Radrennen der Welt wegen den Olympischen Sommerspielen in Tokio schon am 27. Juni in Nizza. Bis zur traditionsreichen Zielankunft am 19. Juli auf der Pariser Champs-Elysées bewegt sich der Tour-Tross durch die Alpen, Pyrenäen, das Zentralmassiv, Jura und Vogesen. (pre/sda)

🤩 Here it is, the route of the #TDF2020 🤩



🤩 Voici le parcours du #TDF2020 🤩 pic.twitter.com/Npe3u3FYJl — Tour de France™ (@LeTour) October 15, 2019

Lugano Femminile verliert seine 16 Amerikanerinnen

Den Fussballerinnen von Lugano Femminile droht das Ende des Spielbetriebs. 16 dem Kader angehörende Amerikanerinnen sind nicht spielberechtigt. Wie der «Blick» berichtet, beanstandet das Migrationsamt die fehlenden Arbeitsbewilligungen der US-Fussballerinnen. Bereits am letzten Wochenende spielte Lugano Femminile in der Meisterschaft gegen Luzern nur mit Juniorinnen und Spielerinnen der 2. Mannschaft. 0:8 lautete das Ergebnis.

Zwei Amerikanerinnen haben den Klub definitiv verlassen, weitere sind laut «Blick» zumindest provisorisch in die USA zurückgereist. Eine Rückkehr sei unwahrscheinlich. Lugano Femminile ist ein Projekt des Präsidenten Emanuele Gaiarin, eines Italo-Amerikaners. Er sei davon ausgegangen, dass es für den Amateurbetrieb der Schweizer Liga keine Arbeitsbewilligungen brauche. Die Frauen studieren in Italien (Como) und spielen in der Schweiz. Reto Kormann, Sprecher des Staatssekretariats für Migration (SEM), hält dem entgegen, dass Nicht-EU-Bürger eine Zulassung brauchten, ob sie nun Amateure oder Profi seien. Es sei ausserdem unerheblich, ob sie dafür Geld bekommen oder nicht. (pre/sda)

bild: fflugano.

SCRJ Lakers holen Simek als Schweri-Ersatz

Die Rapperswil-Jona Lakers verpflichten leihweise bis zur Nationalmannschaftspause im November den Flügelstürmer Juraj Simek von Genf-Servette. Die Lakers reagieren auf die Verletzung von Kay Schweri, der mit einer Unterkörperverletzung für unbestimmte Zeit ausfällt. Simek wird der Mannschaft per sofort zur Verfügung stehen. Simek ist slowakisch-schweizerischer Doppelbürger. 23 Mal lief er für die Schweizer Nationalmannschaft auf. (pre/sda)

GC verpflichtet U17-Weltmeister Buff

Der frühere FCZ-Spieler Oliver Buff wechselt per sofort zu den Grasshoppers. Der U17-Weltmeister von 2009 hat beim Schweizer Rekordmeister einen Vertrag bis Ende Saison mit Option unterschrieben. «Ich bin froh, dass es geklappt hat. Nun freue ich mich auf die neue Challenge und meine Zukunft mit GC», erklärt. Trainer Uli Forte freut sich: «Oliver wird das Mittelfeld komplettieren und er wird dank seiner Erfahrung und seinen spielerischen Qualitäten ein Gewinn für uns sein».

Nachdem der 27-jährige Mittelfeldspieler von 2010 bis 2017 beim FC Zürich gespielt hatte, wechselte Buff zu Real Saragossa. Bei den Spaniern kam er während eineinhalb Jahren 41 Mal zum Einsatz. Anschliessend stand Buff in der Rückrunde der Saison 2018/19 in Zypern bei Anorthosis Famagusta unter Vertrag. Seither war er ohne Verein. (pre)

bild: gcz.ch

Tottenham reagiert auf Lloris-Verletzung

Tottenham Hotspur hat auf die schwere Armverletzung von Goalie Hugo Lloris reagiert. Der Premier-League-Klub aus London verpflichtete bis zum Ende der Saison Michel Vorm. Für den 35-Jährigen aus den Niederlanden ist es eine Rückkehr an seinen alten Arbeitsort, er stand bereits von 2014 bis zum Ende der letzten Saison bei den Spurs unter Vertrag und war zuletzt vereinslos.

Lloris wird Tottenham mindestens bis zum Beginn der Rückrunde nicht zur Verfügung stehen. Der Captain der französischen Nationalmannschaft hatte sich Anfang Monats beim Meisterschaftsspiel gegen Brighton den linken Ellenbogen ausgekugelt. (pre/sda)

Welcome back, @Vorm_Official!



The experienced goalkeeper has signed a contract with the Club until the end of the season. #THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 14, 2019

Tedesco als Trainer zu Spartak Moskau

Domenico Tedesco setzt seine Trainerkarriere in Russland fort. Der 34-Jährige, der im März als Trainer des Bundesligisten Schalke 04 entlassen worden war, erhielt beim russischen Rekordmeister Spartak Moskau einen Vertrag.

Tedesco folgt in der russischen Hauptstadt auf Oleg Kononow, der nach dem schlechtesten Saisonstart von Spartak seit 2003 mit nur 14 Punkten aus zwölf Spieltagen freigestellt worden ist. Der Rückstand von Spartak auf das Leader-Quartett Zenit St. Petersburg, FK Rostow, Krasnodar und Stadtrivale Lokomotive Moskau beträgt bereits 12 Zähler. (sda/dpa)

As you have probably guessed by now ... Domenico Tedesco is our hew head coach!



His agreement will run until the end of 2020-2021 season.



You can get the lowdown on our new gaffer below 👇 #HerzlichWillkommenDomenicohttps://t.co/Ws617OulRR — FC Spartak in English (@fcsm_eng) October 14, 2019

