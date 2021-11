Argentinien macht einen weiteren Schritt Richtung Qualifikation für die WM 2022 in Katar. Der zweifache Weltmeister schlug auswärts Uruguay mit 1:0 und ist hinter den bereits qualifizierten Brasilianern souverän Zweiter in der südamerikanischen Qualifikation.



In Uruguays Hauptstadt Montevideo gelang Angel di Maria der Siegtreffer nach sechs Minuten. Lionel Messi kam nach Verletzungspause erst in der Schlussviertelstunde zum Einsatz.



Argentinien könnte die WM-Qualifikation am Mittwoch daheim gegen Brasilien perfekt machen. (dab/sda)

Bild: keystone