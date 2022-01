Der Cup-Wettbewerb bringt für Vladimir Petkovic in Frankreich eine weitere Enttäuschung mit sich. Mit Girondins Bordeaux verliert der Schweizer Trainer in den 1/16-Finals auswärts gegen Liga-Konkurrent Stade Brest deutlich 0:3. Die ersten beiden Gegentore fielen nach Penaltys.



Petkovic konnte in Brest nicht auf seine beste Formation zurückgreifen. Aufgrund zahlreicher Covid-Fälle im Kader musste der frühere Schweizer Nationaltrainer einige Nachwuchsspieler nominieren. In der Meisterschaft liegt Bordeaux nur einen Punkt vor einem Abstiegsplatz. (ram/sda)

Bild: keystone