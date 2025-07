SRG verzichtet auf Fussball- und Eishockey-Produktionen

Man wolle sich künftig auf die Produktion jener Spiele und Sportarten fokussieren, für die man auch die Übertragungsrechte habe, so die SRG in ihrer Mitteilung weiter. Sowohl für die Eishockey-Meisterschaft als auch die Europacup-Spiele (Champions League, Europa League und Conference League) besitzt die SRG derzeit nur die Zweitverwertungsrechte. (sda)

Die Geschäftsleitung habe entschieden, sich nach Ablauf der laufenden Verträge im Jahr 2027 nicht mehr auf die Produktionsaufträge der beiden Wettbewerbe zu bewerben, teilte die SRG am Dienstag mit.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Du glaubst, in der Welt läuft alles verkehrt? Dann geh zum Zürcher Passbüro

Deutscher Aussenminister in Kiew +++ Selenskyj: Sanktionen haben Priorität

Offizielle Todeszahlen in Gaza wohl zu niedrig +++ Iran treibt Wiederaufbau voran

Früher vs. heute – so sehen Filmlocations jetzt aus

So viel Geld kostet Bayern-Wunschspieler Woltemade +++ ManUnited will diesen Star-Stürmer

Das Schicksal von Alessandra zeigt, was in der Schweizer Wohnpolitik derzeit schiefläuft

«Thailand für Frauen»: Sex-Urlaub-Hotspots sorgen in der Türkei für Aufregung

Sie hätte an der Heim-EM gespielt, doch ein Unfall riss Florijana Ismaili aus dem Leben

Ein neues Atomkraftwerk in der Schweiz wäre frühestens 2050 möglich

Ein neues Atomkraftwerk in der Schweiz wäre bei einer Aufhebung des Neubauverbots frühestens 2050 am Netz – und dies nur mit staatlicher Unterstützung. Zu diesem Schluss kommen Expertinnen und Experten der Akademien der Wissenschaften Schweiz in einem neuen Bericht.